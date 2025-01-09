「一切都在晃動」- 德國登山者親歷西藏地震

西藏發生強烈地震時，試圖在冬季登頂珠峰的德國人庫布希正在海拔5700處的帳篷裡休息。這也是他本人第二次在珠峰親歷地震。

（德國之聲中文網）德國登山者庫布希（Jost Kobusch）在電話中表示：「起初，我以為是身邊的冰川發生崩裂了，隨後我就感覺到，一切都在晃動。」

當地時間周二上午，西藏發生地震時，庫布希所處的位置實在談不上安全：海拔5700米高處他宿營的帳篷裡。「緊接著，我聽到了石塊滑落的聲音，也感受到了冰川崩裂時產生的衝擊波。」

庫布希表示，他當時並沒有感到害怕：「我的帳篷安紮在一塊相對穩固的岩石上，左右兩邊都是冰川。」不過，地震過後，他的帳篷還是報廢了。「從天而降的石塊把帳篷砸出了幾個小洞，冰川崩裂時產生的衝擊波更是擠壞了帳篷的透視窗口。」

地震平息了些許之後，庫布希又等待了一會才開始下山。「我有意沒有急於下山，而是等山上一切平靜之後才開始行動。」數小時之後，庫布希平安抵達海拔大約五千米的一個義大利科研站，這裡也是庫布希此次探險行動的基地。」

死亡人數已超過120人

此次地震的震中位於珠穆朗瑪峰以北大約80公里處的西藏定日縣境內。中國官方媒體報導稱，迄今為止，地震已經造成了大約120人死亡。當地人煙稀少，是許多登山者和徒步旅行者從北麓前往珠峰的必經之路。

繼2020年和2022年之後，這已是庫布希第三次嘗試在冬季從尼泊爾一側登頂珠峰，而且是在單槍匹馬，並不帶氧氣瓶的情況下。由於珠峰西脊極具挑戰性，此前很少有人進行這樣的嘗試。根據高度計的顯示，12月27日，他曾登上海拔7537米高度。在此之前，從未有人在冬季通過這條路線達到過這一高度。

庫布希的目標是冬季獨自一人登頂珠峰。 圖片來源： Daniel Hug/Terragraphy/Archiv J. Kobusch

1979年，波蘭人Krzystof Wielicki和Leszek Cichy首次在冬季攀登珠穆朗瑪峰獲得成功，不過，他們攜帶了氧氣瓶，而且還有龐大團隊提供後勤支援。迄今為止，共有15名登山者在冬季登上海拔8849米的珠穆朗瑪峰，而其中只有尼泊爾人麗塔‧夏爾巴（ Ang Rita Sherpa）是在不攜氧的情況下登頂成功的。

不攜帶氧氣瓶的情況下嘗試攀登珠峰，無疑是對生理極限的挑戰。而在氣壓更低的冬季，登山者身體所需承受的壓力更是大得多。

十年前的地震影片曾讓庫布希成了「網紅」

在珠峰遭遇地震，對庫布希來說已經是第二次。2015年4月，尼泊爾發生強烈地震，引發海拔七千米的普莫裡峰雪崩。雪崩摧毀了珠峰基地，造成22人喪生。當時，庫布希正在試圖攀登海拔八千多米的洛子峰。他拍攝的雪崩影片在整個世界引起了轟動。當年的尼泊爾大地震中，共有九千多人喪生。

庫布希是否會結束此次探險行動呢？他說：「我會在接下來的幾天裡靜觀事態發展。誰都不知道接下來會發生什麼。地殼活動還沒停止，可能還會發生餘震。」 他表示，接下來的行程中發生雪崩的風險已經增大。

不過，可以肯定的是，庫布希在珠峰地帶的冬季探險絕不會僅侷限於今年冬季。作為職業登山者，庫布希表示：「歸根結底，我的目的不是要在短時間內打破什麼記錄，而是要持之以恆，完成我的冬季項目，這才是重點所在。」

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。