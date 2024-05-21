一倫敦飛往新加坡的航班遭遇湍流，致1死多傷

新加坡航空一架從倫敦飛往新加坡的航班途中遭遇強烈湍流，造成1人死亡，超過30人受傷。機上共有211名乘客和18名機組人員。

（德國之聲中文網）新加坡航空公司本周二（5月21日）表示，一架從倫敦飛往新加坡的航班在飛行途中遭遇「嚴重湍流」，導致1人死亡，超過30人受傷。

新航發表聲明稱，該架波音777-300ER飛機共載有211名乘客和18名機組人員，飛機被迫改道飛往泰國，並於當地時間21日下午3點45分備降曼谷。

「新加坡航空公司向死者家屬致以最深切的哀悼，」聲明中寫道。「我們的首要任務是為機上所有乘客和機組人員提供一切可能的幫助。」

聲明還表示，航空公司正在與泰國地方當局合作，以提供必要的醫療援助。

醫療援助進行中

曼谷三美泰詩納卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）派出緊急救援隊前往機場，將受傷人員轉移至醫院接受治療。曼谷素萬那普機場發言人表示，醫療團隊已隨時待命。

新加坡交通部長徐芳達（Chee Hong Tat）在臉書上發布帖子稱，新加坡政府將為乘客及其家屬提供援助。

「我對從倫敦飛往新加坡的新航SQ321航班所發生的事件深感悲痛，」他寫道。

目前尚不清楚造成死亡和受傷的具體原因。一名接受路透社採訪的乘客表示，強烈顛簸導致未繫安全帶的乘客撞上了頭頂上方的行李艙。

28歲的學生扎夫蘭‧阿茲米爾（Dzafran Azmir）在接受路透社採訪時表示「突然間，飛機開始向上傾斜並開始搖晃，我開始做好準備，準備應對即將發生的事情。有一瞬間飛機突然劇烈下降，所有坐在座位上但未繫安全帶的人都被立即拋向了天花板。」

作為全球領先的長途航空公司之一，新加坡航空上一次發生致命航空事故是在2000年10月，當時一架飛機在台灣起飛時在跑道上墜毀，造成83人死亡。

(美聯社, 法新社, 路透社)

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