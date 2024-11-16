近一個月內六場颱風的高頻率，讓菲律賓人幾乎沒有時間做好避難準備。菲律賓每年大約遭受20場颱風襲擊，但在短時間內頻頻遭遇風暴襲擊並不常見。人為引起的氣候變化明顯增加了最強、最具破壞力的熱帶氣旋的頻率和強度。