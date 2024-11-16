一個月六場颱風 菲律賓飽受重創
「天兔」剛走，「萬宜」又來，近一個月來的第六場颱風在菲律賓登陸，可能會帶來「潛在的災難性」影響。與此同時，科學家一再警告，氣候變化正在增強風暴的強度。
超級颱風「萬宜」來襲
超級颱風「萬宜（Man-yi）」於當地時間周六（11月16日）晚間在菲律賓登陸，菲律賓氣象部門稱，「萬宜」以持續風速每小時195公里的強度襲擊了卡坦端內斯島（Catanduanes island）。該氣象部門此前警告稱，「萬宜」可能會帶來「潛在的災難性」影響，數百萬人面臨風暴潮的威脅。
三周內的第五場颱風
本周四，颱風「天兔（Usagi）」在菲律賓最大島嶼呂宋島北部登陸，風速達每小時175公里。「天兔」是菲律賓三周內遭遇的第五場颱風。在此前四場颱風中，已有超過160人喪生，數百萬人流離失所，大量農田、基礎設施和房屋被摧毀。
破壞嚴重
在靠近貢薩加市（Gonzaga）的卡加延省（Cagayan），一座橋樑被猛烈的颱風徹底摧毀。專家此前已警告，風暴可能會造成嚴重破壞，尤其是對沿海地區的建築物。
氣候變化加劇風暴強度
近一個月內六場颱風的高頻率，讓菲律賓人幾乎沒有時間做好避難準備。菲律賓每年大約遭受20場颱風襲擊，但在短時間內頻頻遭遇風暴襲擊並不常見。人為引起的氣候變化明顯增加了最強、最具破壞力的熱帶氣旋的頻率和強度。
救災工作難上加難
在「萬宜」登陸前，菲律賓多地發布最高級別預警，已有超過65萬人撤離家園。救援人員努力拯救受上一場颱風影響的災民之際，新風暴恐將帶來更多破壞。
馬科斯總統：「撤離能拯救生命」
在「天兔」登陸前，菲律賓總統馬科斯呼籲民眾遵守撤離命令。他解釋說：「我們知道離開自己的家園和財產很困難，但撤離可以拯救生命。」馬科斯已前往部分受災地區，向之前風暴的受害者發放現金作為緊急援助。
受損的房屋和被毀的農田
颱風「天兔」襲擊了一片剛剛經歷颱風「桃芝（ Toraji，又譯橘梗）」侵襲的地區。「桃芝」在本周早些時候登陸菲律賓北部，在24小時內給當地帶來了相當於一到兩個月的降雨量，導致洪水泛濫，超過4.2萬人被迫撤離家園。
「毀滅性颱風季」
颱風「潭美（Trami）」、「康芮（Kong-rey）」和「銀杏（Yinxing）」在過去幾周席捲菲律賓。聯合國稱，這是菲律賓經歷的「毀滅性颱風季」。聯合國駐菲律賓人道主義國家工作隊表示，將為該國籌集3290萬美元緊急援助金。