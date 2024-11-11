一個或將離任 一個即將上任：肖爾茨和川普通電話

德國政府發言人周一透露，總理肖爾茨於周日和美國候任總統川普通了近半個小時的電話。這是上周川普胜選後與肖爾茨之間進行的第一次電話通話。

（德國之聲中文網）德國政府發言人斯特芬‧赫貝斯特雷特周一對外表示，德國總理肖爾茨同美國候任總統川普上周日晚上通了近半個小時的電話。這是上周川普胜選後與肖爾茨之間進行的第一次電話通話。德國政府發言人表示，這一次通話在「一種非常友好、建設性的氣氛下」進行。兩人就德國和美國的雙邊關係以及重大外交政策問題，「特別是就烏克蘭問題」交換了意見。



赫貝斯特雷特沒有回答有關川普是否表示打算繼續支持烏克蘭的問題。他回應說，總理與川普之間進行的談話具有機密性。但他也補充說，他不相信兩人在通話時已經進行了如此深入的探討。這次更像是一次訊息互通的對話。雙方也同意今後繼續進行此類通話。



肖爾茨在通話中祝賀川普当選美國新一任總統，他向川普提出「繼續兩國政府之間長達數十年的成功合作」。雙方均同意共同努力恢復歐洲和平。

在川普确定勝選之後，肖爾茨於11月6日發表講話祝賀其在大選中獲勝，並強調了跨大西洋夥伴關係的重要性。他指出，德國和美國之間有著數十年來不斷發展的夥伴關係和友誼，數百萬美國公民擁有德國血統。「所以，我們聯合起來會更好。我們在一起能取得的成就比互相對抗要大得多。」

川普胜選：德國政府的「惡夢」成真

多家德國經濟研究所都在川普赢得大選之後對於德國經濟的前景表示擔憂。德國ifo經濟研究所所長福斯特（Clemens Fuest）在接受DW採訪時表示，該經濟研究所對德國企業進行的問卷調查顯示，很多企業都對川普当選後的經濟前景深感憂慮。「將近一半的受訪企業預計會受到包括貿易保護主義的負面影響，但只有很少企業採取了具體措施，因為人們不知道，川普究竟會做什麼。」

由社民黨（SPD）、綠黨以及自民黨（FDP）組成的德國交通燈執政聯盟上周宣告解體，德國或將提前迎來大選。由於自民黨退出執政聯盟，德國目前由肖爾茨領導的所謂「少數派政府」執政，因為社民黨和綠黨在議會中沒有足夠的席位來單獨獲得多數支持。



（德新社等）

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