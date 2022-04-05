پاپ سانگ جو آپ کے لیپ ٹاپ کو کریش کر سکتا ہے

عالمیپاپ سانگ جو آپ کے لیپ ٹاپ کو کریش کر سکتا ہےTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoعالمیافسر اعوان مشیل اوسٹوالڈ9 گھنٹے پہلے9 گھنٹے پہلےامریکی پاپ اسٹار جینیٹ جیکسن کا ایک گانا آپ کے لیپ ٹاپ کو کریش کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کارفرما ٹیکنیک سائبر حملوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ڈی ڈبلیو ڈیجیٹل ایکسپلینر https://www.dw.com/ur/%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%88-%D8%A2%D9%BE-%DA%A9%DB%92-%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%B9%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D9%88-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%DB%81%DB%92/video-63232344اشتہار