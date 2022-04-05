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عالمی

پاپ سانگ جو آپ کے لیپ ٹاپ کو کریش کر سکتا ہے

افسر اعوان مشیل اوسٹوالڈ
9 گھنٹے پہلے

امریکی پاپ اسٹار جینیٹ جیکسن کا ایک گانا آپ کے لیپ ٹاپ کو کریش کر سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کارفرما ٹیکنیک سائبر حملوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ ڈی ڈبلیو ڈیجیٹل ایکسپلینر

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رنگوں سے کھیلتی خدیجہ

خواب تو ہر انسان کے ہوتے ہیں مگر اکثرحالات ان خوابوں کے برعکس ہوتے ہیں ، یہ کہانی ہے ایک 17 سال کی لڑکی کی ،جو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ رپورٹ سمیرا لطیف
معاشرہ
14 ستمبر 2022
03:18 منٹ
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سخت فیصلے کرنا ہی ہوں گے، مفتاح اسماعیل

پاکستانی وزیرخزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ موجودہ اقتصادی صورت حال میں حکومت کو مشکل فیصلے کرنا ہی ہوں گے۔
سیاست
3 مئی 2022
08:29 منٹ
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روسيوں کا انوکھا احتجاج، قومی پرچم ہی بدل ڈالا

ان دنوں دنيا بھر ميں يوکرين پر روسی حملے کی مخالفت ميں نکالی جانے والی احتجاجی ريليوں ميں روس کا بدلا ہوا اور نيلے اور سفيد رنگوں والا پرچم دکھائی دے رہا ہے۔ يہ پرچم برلن کی ايک رہائشی روسی ڈيزائنر کائی نے تيار کيا تاکہ احتجاجی ريليوں ميں اپنے ہی ملک کی مخالفت ميں شامل ہونے والے روسيوں کی شناخت ہو سکے۔ کيا آپ کائی کے اس اقدام سے متفق ہیں؟ احتجاج کے ليے اپنے ہی ملک کے قومی پرچم ميں ترميم؟
سیاست
5 اپریل 2022
02:15 منٹ
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Shahbaz Sharif

شہباز شریف کی مبينہ آڈیو لیک، ن لیگ کی مشکلات میں اضافہ

سیاست
11 گھنٹے پہلے
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پاکستان

Symbolbild Depressionen

زیادہ سوچنے اور پریشان کن خیالات سے بچاؤ کیسے ممکن؟

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معاشرہ
11 گھنٹے پہلے
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ایشیا

Protest nach Gruppenvergewaltigung und Ermordung zweier Mädchen in Indien 30.05.2014

بھارت میں دلت خواتین کے خلاف جنسی جرائم کبھی رکیں گے بھی؟

بھارت میں دلت خواتین کے خلاف جنسی جرائم کبھی رکیں گے بھی؟

معاشرہ
21 ستمبر 2022
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یورپ

Symbolbild Suizid Verzweiflung Rote Linien

خود کشی کے آزادانہ ذاتی فیصلے کا احترام کیا جائے، جرمن کونسل

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معاشرہ
11 گھنٹے پہلے
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مشرق وسطیٰ

New York Liz Truss und Jair Lapid

لز ٹرس کا برطانوی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے پر غور

لز ٹرس کا برطانوی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے پر غور

سیاست
22 ستمبر 2022
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