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برطانیہ

ملکہ الزبتھ کی زندگی کے پانچ اہم لمحات

3 گھنٹے پہلے

برطانوی ملکہ الزبتھ ثانی آٹھ ستمبر کو 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی زندگی کے پانچ اہم واقعات اس ویڈیو میں جانیے۔

https://www.dw.com/ur/%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AA%DA%BE-%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D8%A7%DB%81%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA/video-63070881
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ایئر ٹیکسی کی صنعت میں ترقی

فی الحال پائلٹ اور مسافروں کے بغیر آزمائشی پروازیں کی جاری ہیں لیکن چند سالوں میں کمرشل پروازیں شروع ہونے کا امکان ہے۔
ٹیکنالوجی
26 منٹ پہلے
04:40 منٹ
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غزہ سٹی کا ساحل سمندر، فلسطینیوں کی ’واحد تفریح گاہ‘

غزہ سٹی کا ساحل سمندر اس شہر کے باسیوں کا ایک فیورٹ مقام ہے، جہاں لوگ آرام و سکون ڈھونڈ سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں آلودگی کے باعث یہاں پیراکی روک دی گئی تھی تاہم اب صورتحال بہتری کی طرف گامزن ہے۔
معاشرہ
8 ستمبر 2022
03:02 منٹ
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پاکستان میں بارشوں سے تاریخی ورثہ بھی متاثر

صوبہ سندھ میں سترھویں صدی میں تعمیر کیا جانے والا شاہی محل، کوٹ ڈیجی کا قلعہ اور دیگر عمارتیں بھی مون سون کی بارشوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ان تاریخی عمارتوں کے اطراف میں پانی جمع ہے اور ان تک رسائی ناممکن ہے۔ کرن مرزا کی رپورٹ۔
ماحول
8 ستمبر 2022
04:21 منٹ
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UK Queen Elizabeth II gestorben

برطانوی ملکہ الزبتھ ثانی کی وفات پر پوری دنیا غمزدہ

معاشرہ
9 گھنٹے پہلے
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پاکستان

Pakistan Imran Khan

عمران خان پر دو ہفتے بعد فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ

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سیاست
8 ستمبر 2022
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ایشیا

Hitze in Deutschland - Tierpark

ہاتھیوں کی یاداشت حیران کن اور ابلاغ شاندار کیسے ہوتے ہیں؟

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ماحول
51 منٹ پہلے
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یورپ

Wedding Of Danish Crown Prince Frederik and Mary Donaldson

ناروے سے موناکو تک: بارہ یورپی بادشاہتیں، براعظموں سی متنوع

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معاشرہ
2 گھنٹے پہلے
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مشرق وسطیٰ

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خلیجی ممالک کو نیٹ فلکس کے کس مواد پر اعتراض ہے؟

خلیجی ممالک کو نیٹ فلکس کے کس مواد پر اعتراض ہے؟

معاشرہ
7 ستمبر 2022
مشرق وسطیٰ سے مزید
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