ملکہ الزبتھ کی زندگی کے پانچ اہم لمحات

برطانیہملکہ الزبتھ کی زندگی کے پانچ اہم لمحاتTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoبرطانیہ3 گھنٹے پہلے3 گھنٹے پہلےبرطانوی ملکہ الزبتھ ثانی آٹھ ستمبر کو 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی زندگی کے پانچ اہم واقعات اس ویڈیو میں جانیے۔https://www.dw.com/ur/%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AA%DA%BE-%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86-%D8%A7%DB%81%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AA/video-63070881اشتہار