ماحولیاتی تبدیلیاں اور پاکستان میں غذائی بحران کے منڈلاتے سائے

ماحولیاتی تبدیلیوں پر لکھے گئے شاہکار ناول

’کچھ نیا سورج تلے‘

الیگزینڈرا کلیمان کا ناول کچھ نیا سورج تلے یا انگریزی میں Something New Under the Sun رواں برس ہی شائع ہوا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار جب اپنے ایک ناول پر فلم بنائے جانے پر ہالی ووڈ جاتا ہے تو اسے لاس اینجلس شہر میں قیام کے دوران سازشی نظریات، سرمایہ دارانہ نظام اور کرپشن کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے گھمبیر یعنی قحط اور جنگلاتی آ گ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔