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معاشرہبھارت

فلاپ فلموں کی بھرمار، بھارتی سنیما گھر ویران ہونے لگے

11 گھنٹے پہلے

مجموعی طور پر بالی وڈ کا وقت اچھا نہیں چل رہا ہے۔ بھارتی فلمی صنعت سے جڑے لوگوں کو اب فلم بینوں کو دوبارہ سنیما گھروں تک لانے کے لیے زیادہ محنت کرنا ہو گی۔

https://www.dw.com/ur/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D9%84%D9%85%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DA%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%AF%DA%BE%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%81%D9%88%D9%86%DB%92-%D9%84%DA%AF%DB%92/video-63450722
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رنگوں سے کھیلتی خدیجہ

خواب تو ہر انسان کے ہوتے ہیں مگر اکثرحالات ان خوابوں کے برعکس ہوتے ہیں ، یہ کہانی ہے ایک 17 سال کی لڑکی کی ،جو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ رپورٹ سمیرا لطیف
معاشرہ
14 ستمبر 2022
03:18 منٹ
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سخت فیصلے کرنا ہی ہوں گے، مفتاح اسماعیل

پاکستانی وزیرخزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ موجودہ اقتصادی صورت حال میں حکومت کو مشکل فیصلے کرنا ہی ہوں گے۔
سیاست
3 مئی 2022
08:29 منٹ
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روسيوں کا انوکھا احتجاج، قومی پرچم ہی بدل ڈالا

ان دنوں دنيا بھر ميں يوکرين پر روسی حملے کی مخالفت ميں نکالی جانے والی احتجاجی ريليوں ميں روس کا بدلا ہوا اور نيلے اور سفيد رنگوں والا پرچم دکھائی دے رہا ہے۔ يہ پرچم برلن کی ايک رہائشی روسی ڈيزائنر کائی نے تيار کيا تاکہ احتجاجی ريليوں ميں اپنے ہی ملک کی مخالفت ميں شامل ہونے والے روسيوں کی شناخت ہو سکے۔ کيا آپ کائی کے اس اقدام سے متفق ہیں؟ احتجاج کے ليے اپنے ہی ملک کے قومی پرچم ميں ترميم؟
سیاست
5 اپریل 2022
02:15 منٹ
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امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر طلب

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6 گھنٹے پہلے
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Pakistan Zhob | Busunglück mit zahlreichen Toten - Leichentransport

نشتر ہسپتال میں لاشوں کی بے حرمتی: اصل کہانی کیا ہے؟

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8 گھنٹے پہلے
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Indien Mumbai | INS Vela-U-Boot

بھارت: جوہری آبدوز سے بیلسٹک میزائل داغنے والا چھٹا ملک

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11 گھنٹے پہلے
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Türkei Frauen mit Kopftuch

ہیڈ اسکارف ترک معاشرے میں ایک انتہائی سیاسی موضوع

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4 گھنٹے پہلے
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مشرق وسطیٰ

Kanada | Proteste in Montreal gegen den Tod von Mahsa Amini

مظاہروں سے گرفتار سینکڑوں ایرانی بچے ’نفسیاتی مراکز‘ میں قید

مظاہروں سے گرفتار سینکڑوں ایرانی بچے ’نفسیاتی مراکز‘ میں قید

معاشرہ
14 اکتوبر 2022
مشرق وسطیٰ سے مزید
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