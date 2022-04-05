فلاپ فلموں کی بھرمار، بھارتی سنیما گھر ویران ہونے لگے

معاشرہبھارتفلاپ فلموں کی بھرمار، بھارتی سنیما گھر ویران ہونے لگےTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoمعاشرہبھارت11 گھنٹے پہلے11 گھنٹے پہلےمجموعی طور پر بالی وڈ کا وقت اچھا نہیں چل رہا ہے۔ بھارتی فلمی صنعت سے جڑے لوگوں کو اب فلم بینوں کو دوبارہ سنیما گھروں تک لانے کے لیے زیادہ محنت کرنا ہو گی۔https://www.dw.com/ur/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D9%84%D9%85%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DA%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%AF%DA%BE%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%81%D9%88%D9%86%DB%92-%D9%84%DA%AF%DB%92/video-63450722اشتہار