’سوِفٹ‘ نظام سے اخراج، روسی معیشت کے لیے شدید دھچکا

یوکرائن پر روسی حملے کے تناظر میں روس پر شدید نوعیت کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ 2014 میں یوکرائنی علاقے جزیرہ نما کریمیا پر قبضے کے بعد روس پر عائد مغربی پابندیوں نے روسی معیشت کو دباؤ کا شکار بنایا تھا، تاہم یوکرائن پر حملے کے بعد عائد کردہ یہ نئی پابندیاں ماضی کے تمام تر اقدامات سے مختلف اور شدیید نوعیت کی ہیں۔ 'سوِفٹ‘ کو 'مالی جوہری آپشن‘ قرار دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سوِفٹ روسی معیشت کو کس طرح اور کتنا متاثر کر سکتا ہے؟

سوِفٹ کیا ہے؟

سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹربینک فنانشل ٹیلی کمیونیکیشن کو 'سوِفٹ‘ (SWIFT) کہا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں اسے ایک اصولی مالیاتی نظام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

روسی بینکوں کو اگر اس نظام سے خارج کیا جاتا ہے، تو بین الاقوامی سطح روس کے لیے مالیاتی ادائیگیوں سے متعلق رابطے نہایت مشکل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ روس کے دوست ممالک مثلاﹰ چین کے لیے بھی یہ ادائیگیاں آسان نہیں رہیں۔ ایسی صورت میں روسی تجارتی لین دین انتہائی سست روی کا شکار ہو سکتا ہے۔

بینکنگ ماہرین کے مطابق فی الحال مغربی پابندیوں کے ہدف بنائے گئے روسی بینکوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، تاہم مغربی ممالک کہہ چکے ہیں کہ روس کے مرکزی بینک کی اس اہلیت کو بھی محدود کیا جائے گا، جس کے تحت وہ روسی کرنسی روبل کو سہارا دے سکتا ہے۔ ان پابندیوں کے اثرات اگلے چند روز میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔

مالیاتی تھنک ٹینک یوریشیا سینٹر آف اٹلانٹک کونسل سے وابستہ ماہر ایڈورڈ فشر کے مطابق، ''دیکھنا یہ ہو گا کہ کون سے روسی بینک نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ اس عفریت کی اصل تصویر تب ہی سامنے آئے گی۔‘‘

اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں ان کا کہنا تھاکہ اگر اس فہرست میں روس کے سبر بینک، وی ٹی بی اور گاسپروم بینک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو گی۔

سبربینک اور وی ٹی بی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایسی صورت حال سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں روس بینکنگ کے جال میں ان بینکوں کا استعمال کر سکتا ہے، جو ان پابندیوں کا نشانہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح روس عالمی مالیاتی نظام کے استعمال کے لیے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں روس عالمی مالیاتی اداروں کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔

زور دار دھچکا

خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق یہ پابندیاں روسی اقتصادیات اور مالیاتی منڈیوں کے لیے تباہ کن دھچکا ہیں۔ اب امریکا میں مقیم روسی مرکزی بینک کے سابق نائب سربراہ سیرگئی الیکساشینکو کے مطابق پیر کے روز جب مارکیٹ کھلے گی تو ان پابندیوں کا براہ راست اثر روبل کی قدر میں گراوٹ کی صورت میں نظر آ سکتا ہے جب کہ روس کے لیے متعدد اہم درآمدات رک جائیں گی۔ ''یہ روس کی معیشت کے ایک بڑے حصے کا خاتمہ ہو گا۔ صارفین کی منڈی کا نصف غائب ہو جائے گا۔ اگر ادائیگی نہیں ہو گی، تو یہ درآمدی مصنوعات مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی۔‘‘

روس میں جنگ مخالف مظاہرے ’جنگ نہیں‘ سینٹ پیٹرزبرگ میں چوبیس فروری کے روز سینکڑوں افراد اپنا احتجاج کا حق استعمال کرتے ہوئے جمع ہوئے۔ یہ مظاہرین ’جنگ نہیں‘ کے نعرے لگاتے رہے۔ کئی روسی شہریوں نے یوکرائنی باشندوں کے ساتھ اپنے روابط منقطع کر دیے ہیں۔ ان میں سرحد پار آباد خاندانوں سے تعلق رکھنے والے شہری بھی شامل ہیں۔

روس میں جنگ مخالف مظاہرے پولیس کا ردعمل مظاہروں پر پابندی اور سخت سزاؤں کے خوف کے باوجود سماجی طور پر سرگرم افراد نے بتایا کہ چوالیس روسی شہروں میں عام شہری احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوئے۔ ماسکو (تصویر) کی طرح باقی تمام مقامات پر بھی پولیس نے موقع پر پہنچچ کر مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔

روس میں جنگ مخالف مظاہرے مظاہرے اور گرفتاریاں سیاسی اور سماجی طور پر سرگرم روسی شہریوں کے مطابق اب تک ایک ہزار سات سو سے زائد روسی باشندوں کو یوکرائنی جنگ کے خلاف مظاہروں میں شریک ہونے پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ تصویر ماسکو کی ہے، جہاں شہر کے مرکز میں واقع پشکن اسکوائر میں مظاہرین جمع ہوئے۔

روس میں جنگ مخالف مظاہرے یوکرائن کے ساتھ یک جہتی ’جنگ نہیں‘ اور ’فوجیوں کو واپس بلایا جائے‘، یہ ہیں وہ الفاظ جو اس تصویر میں ایک نوجوان خاتون کے ہاتھ میں موجود پلے کارڈ پر درج ہیں۔ یہ خاتون سینٹ پیٹرزبرگ میں کیے گئے احتجاج میں شریک تھی۔

روس میں جنگ مخالف مظاہرے مظاہرین کو پولیس نے تحویل میں لے لیا مختلف شہروں میں حکام نے کووڈ انیس کی وبا کا سہارا لے کر بھی مظاہروں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ کئی عینی شاہدین نے مظاہرین کے خلاف پولیس کی کارروائی کو اپنے کیمروں بطور ثبوت ریکارڈ بھی کر لیا۔

روس میں جنگ مخالف مظاہرے حراست کے بعد بھی احتجاج احتجاج میں شریک ایک روسی کارکن اپنے ہاتھ کے پچھلی طرف بنایا گیا امن کا نشان دکھاتے ہوئے۔ اس نے یہ نشان اپنی گرفتاری کے بعد پولیس کے ایک ٹرک میں بیٹھے ہوئے بنایا۔ کلاؤڈیا ڈیہن (ع ح / م م)



یہ بات اہم ہے کہ یوکرائنی علاقے کریمیا پر قبضے کے بعد روس پر مغربی پابندیوں کے تناظر میں روس نے 'سوِفٹ‘ کے متوازی مالیاتی ادائیگیوں کا اپنا ایک نظام System for Transfer of Financial Messages (STFS) متعارف کرایا تھا، تاہم بین الاقوامی سطح پر یہ دیگر ممالک اور کمپنیوں کو اپنی جانب راغب کرنے میں زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوا تھا۔

ع ت/ م م (روئٹرز)