معاشرہ پاکستان جس کا کام اسی کو چھاجے سدرہ ارشد کالم

"Jack of all trades is master of none"۔ لیکن جس نے بھی یہ کہا ہے اسے بھلا کیا معلوم کہ ہم پاکستانیوں کو سب آتا ہے اور ہمیں سب کرنا بھی ہے، بھلے ہم سب کرنے میں ناکام ہوں ۔ ہمیں ہر معاملے میں ہیروگیری دکھانی ہوتی ہے۔