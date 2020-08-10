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معاشرہبھارت

بھارت فیک نیوز کی آماج گاہ کیسے بنا؟

16 گھنٹے پہلے

بھارت میں کم ڈیجیٹل لیٹریسی، سیاسی اور مذہبی تناؤ اور سوشل میڈیا کے استعمال نے بھارت کو فیک نیوز کی آماج گاہ بنا دیا ہے، ایسے میں اس کے تدارک کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟

https://www.dw.com/ur/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%A7%DB%81-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D8%A8%D9%86%D8%A7/video-62766245
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زخمی افغان بچوں کا جرمنی میں علاج

فریڈنزڈورف انٹرنیشنل نامی ایک جرمن این جی او تنازعات کے شکار علاقوں میں زخمی ہونے والے بچوں کو طبی امداد فراہم کرتی ہے۔ ایسے علاقوں سے بیمار اور زخمی بچوں کو جرمنی لایا جاتا ہے، جہاں ان کے علاج معالجے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں اس ادارے نے افغان بچوں کا علاج بھی کیا۔
سیاست
13 گھنٹے پہلے
02:46 منٹ
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بھارت میں ایڈز اور ایچ آئی وی کے مریض سراپا احتجاج

بھارت ایچ آئی وی کی ادویات کی قلت کے باعث ایڈز کے مریض سراپا احتجاج ہیں۔ تقریبا سولہ لاکھ مریض انہی ادویات کی وجہ سے اپنی کمزور سانسیں بحال رکھے ہوئے ہیں اور اگر یہ دوا انہیں نہ ملی تو وہ مر بھی سکتے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں واقع ایچ آئی وی ٹریٹمنٹ کے صدر دفتر کے باہر مریضوں نے احتجاج شروع کر رکھا ہے۔
صحت
14 گھنٹے پہلے
03:03 منٹ
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ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا خصوصی انٹرویو (پہلا حصہ)

ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ اس کی بجائے وہ کس کس میدان میں کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ یہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ انہوں نے ڈی ڈبلیو اردو کی نامہ نگار عنبرین فاطمہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا۔ اس انٹرویو کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔ دوسرا حصہ آپ کمنٹس میں دیے گئے لنک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔
9 اگست 2022
13:07 منٹ
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سیاست
11 گھنٹے پہلے
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12 گھنٹے پہلے
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USA | Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über die Haiti-Resolution

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18 گھنٹے پہلے
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یونانی جزیرے کے قریب تارکین وطن سے بھری کشتی سمندر میں غرق

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15 گھنٹے پہلے
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Wiederaufnahme der Iran-Atomgespräche in Wien

ایران جوہری مذاکرات ختم، یورپی یونین کا 'حتمی مسودہ' زیرغور

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معاشرہ
9 اگست 2022
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