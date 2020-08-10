بھارت فیک نیوز کی آماج گاہ کیسے بنا؟

معاشرہبھارتبھارت فیک نیوز کی آماج گاہ کیسے بنا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoمعاشرہبھارت16 گھنٹے پہلے16 گھنٹے پہلےبھارت میں کم ڈیجیٹل لیٹریسی، سیاسی اور مذہبی تناؤ اور سوشل میڈیا کے استعمال نے بھارت کو فیک نیوز کی آماج گاہ بنا دیا ہے، ایسے میں اس کے تدارک کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟https://www.dw.com/ur/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%A7%DB%81-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%92-%D8%A8%D9%86%D8%A7/video-62766245اشتہار