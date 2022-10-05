ایسا لباس جو چارج کرے گا آپ کا فون

معاشرہافریقہایسا لباس جو چارج کرے گا آپ کا فونTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoمعاشرہافریقہ37 منٹ پہلے37 منٹ پہلےنیروبی کے اسٹوڈنٹ روج کافلون نے ایسا لباس تیار کیا ہے، جو سمارٹ فون چارج کر سکتا ہے۔ اس لباس میں ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی نصب ہے۔ ہے نا حیرت کی بات؟ https://www.dw.com/ur/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%88-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%DB%92-%DA%AF%D8%A7-%D8%A2%D9%BE-%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%86/video-63344900اشتہار