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معاشرہافریقہ

ایسا لباس جو چارج کرے گا آپ کا فون

37 منٹ پہلے

نیروبی کے اسٹوڈنٹ روج کافلون نے ایسا لباس تیار کیا ہے، جو سمارٹ فون چارج کر سکتا ہے۔ اس لباس میں ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی نصب ہے۔ ہے نا حیرت کی بات؟

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رنگوں سے کھیلتی خدیجہ

خواب تو ہر انسان کے ہوتے ہیں مگر اکثرحالات ان خوابوں کے برعکس ہوتے ہیں ، یہ کہانی ہے ایک 17 سال کی لڑکی کی ،جو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ رپورٹ سمیرا لطیف
معاشرہ
14 ستمبر 2022
03:18 منٹ
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سخت فیصلے کرنا ہی ہوں گے، مفتاح اسماعیل

پاکستانی وزیرخزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ موجودہ اقتصادی صورت حال میں حکومت کو مشکل فیصلے کرنا ہی ہوں گے۔
سیاست
3 مئی 2022
08:29 منٹ
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روسيوں کا انوکھا احتجاج، قومی پرچم ہی بدل ڈالا

ان دنوں دنيا بھر ميں يوکرين پر روسی حملے کی مخالفت ميں نکالی جانے والی احتجاجی ريليوں ميں روس کا بدلا ہوا اور نيلے اور سفيد رنگوں والا پرچم دکھائی دے رہا ہے۔ يہ پرچم برلن کی ايک رہائشی روسی ڈيزائنر کائی نے تيار کيا تاکہ احتجاجی ريليوں ميں اپنے ہی ملک کی مخالفت ميں شامل ہونے والے روسيوں کی شناخت ہو سکے۔ کيا آپ کائی کے اس اقدام سے متفق ہیں؟ احتجاج کے ليے اپنے ہی ملک کے قومی پرچم ميں ترميم؟
سیاست
5 اپریل 2022
02:15 منٹ
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پاکستانی فوج سیاست سے دور ہی رہے گی، جنرل باجوہ

سیاست
2 گھنٹے پہلے
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Punjab University Old Campus

استاد اور شاگرد کا روایتی تعلق جو شاید کہیں ماضی میں کھو گیا

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ایشیا

Navratri Fest in Mumbai Archiv 2011

وزیر اعظم مودی کی آبائی ریاست میں مسلمانوں کی سرعام پٹائی

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معاشرہ
4 گھنٹے پہلے
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یورپ

تمام سمارٹ فونز کے لیے ایک ہی چارجر، نیا یورپی قانون منظور

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ٹیکنالوجی
19 منٹ پہلے
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مشرق وسطیٰ

Close-up of a woman's face painted with France's iconic 'Marianne' brandishing an Iranian flag and leading silhouetted, protesting figures.

ایرانی مظاہرین کے ساتھ دنیا بھر میں اظہار یکجہتی

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سیاست
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