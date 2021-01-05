Зимова Німеччина

Вернігероде, Саксонія-Анхальт

Взимку Гарц, найпівнічніші гори в Німеччині, приваблюють величезну кількість туристів та любителів спорту. Вони пропонують не тільки багато природи, але й мальовничі старовинні міста, такі як Вернігероде з його барвистими будинками.