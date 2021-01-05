Зимова Німеччина

Кожне німецьке місто привабливе по-особливому. Ми зібрали для вас десять найкрасивіших зимових міст.
Бамберг, Баварія
Бамберг внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Стара ратуша, Імператорський собор, Маленька Венеція або Нова резиденція - туристи можуть поринути у романтичний колорит архітектури бароко та готики. Тут особливо гарно взимку, коли все засніжено.
Швебіш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг
Швебіш-Гмюнд лежить біля підніжжя гірського масиву Швабський Альб. Тут багато церков, монастирів та гарних площ. Із замку Гоенрехберг (на фото) видно чудовий зимовий пейзаж.
Людвігсбург, Баден-Вюртемберг
Неподалік від Штутгарта розташовано місто Людвігсбург. Людвігсбурзька резиденція - один із найбільших у Європі барокових палаців. Варто прогулятися садами палацу та вуличками старого міста повз барокові церкви до ринкової площі.
Гаттінген, Північний Рейн-Вестфалія
У Гаттінгені в Рурській області можна прогулятися звивистими вуличками повз 150 фахверкових будинків навколо церкви Святого Георгія. Варто відвідати і три середньовічні замки - Ізенбург, Бланкенштайн та Вассербург-Гаус-Кемнаде на околицях міста.
Фройденберг, Північний Рейн-Вестфалія
Фройденберг - абсолютна зимова краса. Місто з 18 тисячами мешканців лежить за годину їзди від Кельна. З парку Kurpark відкривається чудовий краєвид на старе місто з 80 фахверковими будинками XVII століття.
Вернігероде, Саксонія-Анхальт
Взимку Гарц, найпівнічніші гори в Німеччині, приваблюють величезну кількість туристів та любителів спорту. Вони пропонують не тільки багато природи, але й мальовничі старовинні міста, такі як Вернігероде з його барвистими будинками.
Зайфен, Саксонія
Декоративні свічники Швіббоген, піраміди, чоловічки, що курять, і лускунчики - невід'ємна частина німецького Різдва. Але мало хто знає, що ця декоративна класика виробляється у містечку Зайфене в Рудних горах.
Мейсен, Саксонія
Відоме місто порцеляни на Ельбі Мейсен розташовано неподалік Дрездена. Взимку силуети міста мають особливо романтичний вигляд. Обов'язково варто відвідати історичний центр, замок Альбрехтсбург та собор на Шлоссберзі. У містечку багато ресторанів та кафе.
Люнебург, Нижня Саксонія
Ганзейське місто Люнебург розбагатіло понад 1000 років тому завдяки торгівлі сіллю. Тут збереглися патриціанські будинки та Люнебурзька ратуша, старий кран та водонапірна вежа. А тим, хто шукає тишу, варто прогулятися зимовою Люнебурзьким пустищем.
Штральзунд, Мекленбург-Передня Померанія
Ганзейське місто Штральзунд на березі Балтійського моря - об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО з його красивими будинками, церквами та ратушею. Поціновувачам природи радимо перетнути міст Рюген і побувати в національному парку найбільшого острова Німеччини - Рюгені.
Бамберг, Баварія
Бамберг внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Стара ратуша, Імператорський собор, Маленька Венеція або Нова резиденція - туристи можуть поринути у романтичний колорит архітектури бароко та готики. Тут особливо гарно взимку, коли все засніжено.
Швебіш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг
Швебіш-Гмюнд лежить біля підніжжя гірського масиву Швабський Альб. Тут багато церков, монастирів та гарних площ. Із замку Гоенрехберг (на фото) видно чудовий зимовий пейзаж.
Людвігсбург, Баден-Вюртемберг
Неподалік від Штутгарта розташовано місто Людвігсбург. Людвігсбурзька резиденція - один із найбільших у Європі барокових палаців. Варто прогулятися садами палацу та вуличками старого міста повз барокові церкви до ринкової площі.
Гаттінген, Північний Рейн-Вестфалія
У Гаттінгені в Рурській області можна прогулятися звивистими вуличками повз 150 фахверкових будинків навколо церкви Святого Георгія. Варто відвідати і три середньовічні замки - Ізенбург, Бланкенштайн та Вассербург-Гаус-Кемнаде на околицях міста.
Фройденберг, Північний Рейн-Вестфалія
Фройденберг - абсолютна зимова краса. Місто з 18 тисячами мешканців лежить за годину їзди від Кельна. З парку Kurpark відкривається чудовий краєвид на старе місто з 80 фахверковими будинками XVII століття.
Вернігероде, Саксонія-Анхальт
Взимку Гарц, найпівнічніші гори в Німеччині, приваблюють величезну кількість туристів та любителів спорту. Вони пропонують не тільки багато природи, але й мальовничі старовинні міста, такі як Вернігероде з його барвистими будинками.
Зайфен, Саксонія
Декоративні свічники Швіббоген, піраміди, чоловічки, що курять, і лускунчики - невід'ємна частина німецького Різдва. Але мало хто знає, що ця декоративна класика виробляється у містечку Зайфене в Рудних горах.
Мейсен, Саксонія
Відоме місто порцеляни на Ельбі Мейсен розташовано неподалік Дрездена. Взимку силуети міста мають особливо романтичний вигляд. Обов'язково варто відвідати історичний центр, замок Альбрехтсбург та собор на Шлоссберзі. У містечку багато ресторанів та кафе.
Люнебург, Нижня Саксонія
Ганзейське місто Люнебург розбагатіло понад 1000 років тому завдяки торгівлі сіллю. Тут збереглися патриціанські будинки та Люнебурзька ратуша, старий кран та водонапірна вежа. А тим, хто шукає тишу, варто прогулятися зимовою Люнебурзьким пустищем.
Штральзунд, Мекленбург-Передня Померанія
Ганзейське місто Штральзунд на березі Балтійського моря - об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО з його красивими будинками, церквами та ратушею. Поціновувачам природи радимо перетнути міст Рюген і побувати в національному парку найбільшого острова Німеччини - Рюгені.