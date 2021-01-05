 Зимова Німеччина | Усі медіаформати | DW | 08.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Усі фотогалереї

Зимова Німеччина

Кожне німецьке місто привабливе по-особливому. Ми зібрали для вас десять найкрасивіших зимових міст.

  • Бамберг, Баварія

    Бамберг, Баварія

    Бамберг внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Стара ратуша, Імператорський собор, Маленька Венеція або Нова резиденція - туристи можуть поринути у романтичний колорит архітектури бароко та готики. Тут особливо гарно взимку, коли все засніжено.

  • Панорама замку Гоенрехберг

    Швебіш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг

    Швебіш-Гмюнд лежить біля підніжжя гірського масиву Швабський Альб. Тут багато церков, монастирів та гарних площ. Із замку Гоенрехберг (на фото) видно чудовий зимовий пейзаж.

  • Бароковий палац - Людвігсбурзька резиденція

    Людвігсбург, Баден-Вюртемберг

    Неподалік від Штутгарта розташовано місто Людвігсбург. Людвігсбурзька резиденція - один із найбільших у Європі барокових палаців. Варто прогулятися садами палацу та вуличками старого міста повз барокові церкви до ринкової площі.

  • Вулички з фахверковими будинками в Гаттінгені

    Гаттінген, Північний Рейн-Вестфалія

    У Гаттінгені в Рурській області можна прогулятися звивистими вуличками повз 150 фахверкових будинків навколо церкви Святого Георгія. Варто відвідати і три середньовічні замки - Ізенбург, Бланкенштайн та Вассербург-Гаус-Кемнаде на околицях міста.

  • Фройденберг узимку

    Фройденберг, Північний Рейн-Вестфалія

    Фройденберг - абсолютна зимова краса. Місто з 18 тисячами мешканців лежить за годину їзди від Кельна. З парку Kurpark відкривається чудовий краєвид на старе місто з 80 фахверковими будинками XVII століття.

  • Засніжені будинки в містечку Вернігероде

    Вернігероде, Саксонія-Анхальт

    Взимку Гарц, найпівнічніші гори в Німеччині, приваблюють величезну кількість туристів та любителів спорту. Вони пропонують не тільки багато природи, але й мальовничі старовинні міста, такі як Вернігероде з його барвистими будинками.

  • Нічний Зайфен

    Зайфен, Саксонія

    Декоративні свічники Швіббоген, піраміди, чоловічки, що курять, і лускунчики - невід'ємна частина німецького Різдва. Але мало хто знає, що ця декоративна класика виробляється у містечку Зайфене в Рудних горах.

  • Замок Альбрехтсбург

    Мейсен, Саксонія

    Відоме місто порцеляни на Ельбі Мейсен розташовано неподалік Дрездена. Взимку силуети міста мають особливо романтичний вигляд. Обов'язково варто відвідати історичний центр, замок Альбрехтсбург та собор на Шлоссберзі. У містечку багато ресторанів та кафе.

  • Історичний порт Люнебурга

    Люнебург, Нижня Саксонія

    Ганзейське місто Люнебург розбагатіло понад 1000 років тому завдяки торгівлі сіллю. Тут збереглися патриціанські будинки та Люнебурзька ратуша, старий кран та водонапірна вежа. А тим, хто шукає тишу, варто прогулятися зимовою Люнебурзьким пустищем.

  • Захід сонця над Штральзундом

    Штральзунд, Мекленбург-Передня Померанія

    Ганзейське місто Штральзунд на березі Балтійського моря - об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО з його красивими будинками, церквами та ратушею. Поціновувачам природи радимо перетнути міст Рюген і побувати в національному парку найбільшого острова Німеччини - Рюгені.


  • Бамберг, Баварія

    Бамберг, Баварія

    Бамберг внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Стара ратуша, Імператорський собор, Маленька Венеція або Нова резиденція - туристи можуть поринути у романтичний колорит архітектури бароко та готики. Тут особливо гарно взимку, коли все засніжено.

  • Панорама замку Гоенрехберг

    Швебіш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг

    Швебіш-Гмюнд лежить біля підніжжя гірського масиву Швабський Альб. Тут багато церков, монастирів та гарних площ. Із замку Гоенрехберг (на фото) видно чудовий зимовий пейзаж.

  • Бароковий палац - Людвігсбурзька резиденція

    Людвігсбург, Баден-Вюртемберг

    Неподалік від Штутгарта розташовано місто Людвігсбург. Людвігсбурзька резиденція - один із найбільших у Європі барокових палаців. Варто прогулятися садами палацу та вуличками старого міста повз барокові церкви до ринкової площі.

  • Вулички з фахверковими будинками в Гаттінгені

    Гаттінген, Північний Рейн-Вестфалія

    У Гаттінгені в Рурській області можна прогулятися звивистими вуличками повз 150 фахверкових будинків навколо церкви Святого Георгія. Варто відвідати і три середньовічні замки - Ізенбург, Бланкенштайн та Вассербург-Гаус-Кемнаде на околицях міста.

  • Фройденберг узимку

    Фройденберг, Північний Рейн-Вестфалія

    Фройденберг - абсолютна зимова краса. Місто з 18 тисячами мешканців лежить за годину їзди від Кельна. З парку Kurpark відкривається чудовий краєвид на старе місто з 80 фахверковими будинками XVII століття.

  • Засніжені будинки в містечку Вернігероде

    Вернігероде, Саксонія-Анхальт

    Взимку Гарц, найпівнічніші гори в Німеччині, приваблюють величезну кількість туристів та любителів спорту. Вони пропонують не тільки багато природи, але й мальовничі старовинні міста, такі як Вернігероде з його барвистими будинками.

  • Нічний Зайфен

    Зайфен, Саксонія

    Декоративні свічники Швіббоген, піраміди, чоловічки, що курять, і лускунчики - невід'ємна частина німецького Різдва. Але мало хто знає, що ця декоративна класика виробляється у містечку Зайфене в Рудних горах.

  • Замок Альбрехтсбург

    Мейсен, Саксонія

    Відоме місто порцеляни на Ельбі Мейсен розташовано неподалік Дрездена. Взимку силуети міста мають особливо романтичний вигляд. Обов'язково варто відвідати історичний центр, замок Альбрехтсбург та собор на Шлоссберзі. У містечку багато ресторанів та кафе.

  • Історичний порт Люнебурга

    Люнебург, Нижня Саксонія

    Ганзейське місто Люнебург розбагатіло понад 1000 років тому завдяки торгівлі сіллю. Тут збереглися патриціанські будинки та Люнебурзька ратуша, старий кран та водонапірна вежа. А тим, хто шукає тишу, варто прогулятися зимовою Люнебурзьким пустищем.

  • Захід сонця над Штральзундом

    Штральзунд, Мекленбург-Передня Померанія

    Ганзейське місто Штральзунд на березі Балтійського моря - об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО з його красивими будинками, церквами та ратушею. Поціновувачам природи радимо перетнути міст Рюген і побувати в національному парку найбільшого острова Німеччини - Рюгені.


Інші сюжети в медіатеці

Зимові ландшафти Баварії

Зимові ландшафти Баварії 05.01.2021

Європу засипало снігом

Європу засипало снігом 20.01.2021

Читайте також

Найкрасивіші зимові міста Німеччини (фотогалерея)

Найкрасивіші зимові міста Німеччини (фотогалерея) 08.02.2022

Кожне німецьке місто привабливе по-особливому. Ми зібрали для вас десять найкрасивіших зимових міст.

Christmas Market , Christkindlesmarkt, Hauptplatz, Nuremberg , Nürnberg, Germany

Різдвяні ярмарки під час пандемії COVID-19: які вони? 17.11.2021

Через стрімке зростання заражень COVID-19 Мюнхен цьогоріч відмовився від різдвяного ринку. Через організаційні складнощі його не проводитимуть і у Дортмунді. Утім, в інших німецьких містах ярмарки таки відкриються.

Зима в Баварії: снігові ландшафти, Альпи та каплички (фото)

Зима в Баварії: снігові ландшафти, Альпи та каплички (фото) 05.01.2021

Світлини у цій галереї були зроблені в різні роки. Наша подорож засніженою Баварією.

Десять природних див Німеччини (фотогалерея)

Десять природних див Німеччини (фотогалерея) 19.05.2021

У Німеччині є природні ландшафти, про які багато хто навіть не здогадується: дивовижні скелі, бірюзові озера та казкові гроти. DW представляє добірку найкрасивіших куточків німецької природи.