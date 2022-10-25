  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Наслідки російського ракетного удару по Києву 10 жовтня
Російські ракетні удари по Україні наводить секретний підрозділ головного обчислювального центру збройних сил РФ.Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance/dpa
КонфліктиРосійська Федерація

Журналісти вирахували російських навідників ракет на Україну

Жан Рофе | Степан Смишляєв
4 год. тому

Розслідування The Insider, Bellingcat та Der Spiegel виявило групу з понад 30 російських військових інженерів, ймовірно причетних до вбивства мирних жителів України.

https://p.dw.com/p/4IdF7

Секретний підрозділ головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі, йдеться у розслідуванні видань The Insider,Bellingcat та Der Spiegel, оприлюдненому у понеділок, 24 жовтня,

Журналістам вдалося ідентифікувати у складі цього підрозділу понад 30 російських військових інженерів, більшість з яких - "молоді чоловіки та жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій та навіть у розробці комп'ютерних ігор". "Деталізація їхніх дзвінків, зіставлена ​​з обстрілами, підтверджує їхню причетність до вбивства мирних жителів України", - пише The Insider.

Щоб знайти їх, автори розслідування проаналізували дані тисяч випускників провідних військових інститутів Росії, що спеціалізуються на ракетобудуванні та наведенні на цілі. Як виявилося, ті ракетники, які після випуску почали службу в ГОЦ, ​​зареєстровані за адресою Знам'янка, 19 у Москві - офіційною адресою російського генштабу. 

Читайте також: Нова масована атака РФ: під удар потрапили Київ, Житомир, Дніпро та Харків

Як вирахували навідників

Автори розслідування вивчили метадані телефонних розмов начальника ГОЦ генерал-майора Роберта Баранова з 24 лютого до кінця квітня 2022 року. Щоразу перед запусками крилатих ракет по Україні йому дзвонили з одного і того ж номера, який, як з'ясували журналісти, належить командувачу підрозділу, полковнику Ігорю Багнюку. Він також зареєстрований на Знам'янці, 19.

Дослідивши метадані дзвінків Багнюка, розслідувачі й вирахували цілий підрозділ із 33 військових інженерів та айтішників, які підпорядковуються полковнику. Він складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного типу високоточних ракет: крилатих ракет "Калібр" морського базування, крилатих ракет Р-500 для комплексів "Іскандер" наземного базування та крилатих ракет Х-101 повітряного базування.

Журналісти The Insider зв'язалися з навідниками телефонами "з отриманого білінгу". Усі абоненти визнали, що телефонні номери належать їм, але заперечували, що працюють у ГОЦ та мають якесь відношення до обстрілів України. Хтось стверджував, що працює на свинофермі, хтось - що в квітковій крамниці, інші - називалися водієм автобусу та сантехніком, і дуже дивувалися коли їм демонстрували спільне фото у військовій формі.

Читайте також: Удари Росії по Україні можуть розцінюватися як воєнні злочини - ООН

Найбільший ракетний обстріл України з 24 лютого

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Розслідування про навідників російських ракет на Україну

Розслідування Bellingcat про російський підрозділ, який наводить російські ракети на Україну.
www.bellingcat.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

Штайнмаєр вперше від початку війни приїхав до України

Політика4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ріші Сунак став лідером Консервативної партії Великобританії

Чи стане Ріші Сунак порятунком для торі й Великобританії

Чи стане Ріші Сунак порятунком для торі й Великобританії

Політика16 год. тому
В'ячеслав Богуслаєв на вертолітній виставці в Росії в 2017 році

Закиди у держзраді: хто такий В'ячеслав Богуслаєв

Закиди у держзраді: хто такий В'ячеслав Богуслаєв

Закон і право17 год. тому
Ukraine | Krieg | Minenräumung durch Zivilisten | Übung nahe Browary

З офісу на мінне поле: як цивільні стають демінерами

З офісу на мінне поле: як цивільні стають демінерами

Суспільство24 жовтня 2022 р.
Черга на перетин кордоні РФ та Естонії

Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії

Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії

Суспільство22 жовтня 2022 р.
Учасники другого дня саміту ЄС

Що говорили про Україну на саміті Євросоюзу

Що говорили про Україну на саміті Євросоюзу

Політика21 жовтня 2022 р.
Залзіничний вокзал у Бресті (архівне фото)

Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Конфлікти21 жовтня 2022 р.
На головну сторінку