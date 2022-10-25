Журналісти вирахували російських навідників ракет на Україну

Секретний підрозділ головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі, йдеться у розслідуванні видань The Insider,Bellingcat та Der Spiegel, оприлюдненому у понеділок, 24 жовтня,

Журналістам вдалося ідентифікувати у складі цього підрозділу понад 30 російських військових інженерів, більшість з яких - "молоді чоловіки та жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій та навіть у розробці комп'ютерних ігор". "Деталізація їхніх дзвінків, зіставлена ​​з обстрілами, підтверджує їхню причетність до вбивства мирних жителів України", - пише The Insider.

Щоб знайти їх, автори розслідування проаналізували дані тисяч випускників провідних військових інститутів Росії, що спеціалізуються на ракетобудуванні та наведенні на цілі. Як виявилося, ті ракетники, які після випуску почали службу в ГОЦ, ​​зареєстровані за адресою Знам'янка, 19 у Москві - офіційною адресою російського генштабу.

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Як вирахували навідників

Автори розслідування вивчили метадані телефонних розмов начальника ГОЦ генерал-майора Роберта Баранова з 24 лютого до кінця квітня 2022 року. Щоразу перед запусками крилатих ракет по Україні йому дзвонили з одного і того ж номера, який, як з'ясували журналісти, належить командувачу підрозділу, полковнику Ігорю Багнюку. Він також зареєстрований на Знам'янці, 19.

Дослідивши метадані дзвінків Багнюка, розслідувачі й вирахували цілий підрозділ із 33 військових інженерів та айтішників, які підпорядковуються полковнику. Він складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного типу високоточних ракет: крилатих ракет "Калібр" морського базування, крилатих ракет Р-500 для комплексів "Іскандер" наземного базування та крилатих ракет Х-101 повітряного базування.

Журналісти The Insider зв'язалися з навідниками телефонами "з отриманого білінгу". Усі абоненти визнали, що телефонні номери належать їм, але заперечували, що працюють у ГОЦ та мають якесь відношення до обстрілів України. Хтось стверджував, що працює на свинофермі, хтось - що в квітковій крамниці, інші - називалися водієм автобусу та сантехніком, і дуже дивувалися коли їм демонстрували спільне фото у військовій формі.

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