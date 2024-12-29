Зурабішвілі залишила президентський палац у Тбілісі

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац у Тбілісі у неділю, 29 грудня, після інагурації нового глави держави Міхаїла Кавелашвілі, якого затвердили на посаду за новою процедурою - голосуванням колегії виборників.

Зурабішвілі звернулася до прихильників, наголосивши на своїй вірності Грузії та суспільству та своїй лояльності, яка "не зміниться ні за яких обставин", повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Эхо Кавказа".

"Я йду звідси і забираю із собою легітимність. Нічого не зміниться від того, чи буду я в резиденції, чи ні. Ця президентська резиденція була символом, доки тут перебувала президентка, яка була легітимною. Я залишаюся єдиним легітимним президентом Грузії", - цитують Саломе Зурабішвілі грузинські ЗМІ та Telegram-канали.

Як передає кореспондент DW у Тбілісі, звертаючись до своїх прихильників, які зранку зібралися біля президентського палацу, вона розкритикувала правлячу партію "Грузинська мрія", яка "довела країну до тотальної кризи".

За її словами, інаугурація Кавелашвілі - "пародія", якої не заслуговує Грузія. "Вони замкнені, налякані, продажні, нелегітимні, невизнані, піддані санкціям. Ми ж відкриті, вільні та спокійні. За нами правда, тому що у нас любов - любов до країни і любов один до одного, і саме тому ми переможемо", - заявила Саломе Зурабішвілі.

Зурабішвілі пообіцяла домогтися позачергових виборів

Окрім того, вона пообіцяла працювати над текстом документа з запитом на проведення в Грузії позачергових парламентських виборів та закликала громадян та опозицію бути готовими до них. "Це не гасло про необхідність проведення нових виборів, це не риторична заява, це реальна вимога (...) Вибори відбудуться - іншого шляху немає, і це єдине рішення в усіх подібних кризах", - цитує Зурабішвілі "Эхо Кавказа". Крім того, вона закликала "посилити фонди підтримки постраждалих, заарештованих або оштрафованих під час акцій" протесту.

Сутички та затримання біля парламенту

Між тим, біля будівлі парламенту Грузії сталися сутички поліції з учасниками протестів, які не визнають легітимність Кавелашвілі, пише "Эхо Кавказа", декілька мітингарів були затримані.

Правоохоронці відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі, перед цим закликавши учасників мітингу перейти на тротуар і не обмежувати рух. Протест продовжився поза проїжджою частиною.

Під час сутичок постраждав один протестувальник, а затриманих мітингарів згодом відпустили під розписку.

Раніше Зурабішвілі обіцяла не покидати посаду, оскільки вважає жовтневі парламентські вибори нелегітимними. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе у відповідь пригрозив їй в'язницею, якщо вона відмовиться залишати пост президентки країни.