Під час виступу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до нових виборів у Грузії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала Європейський Союз (ЄС) чинити тиск на проросійський уряд її країни для проведення нових виборів на тлі поліцейських репресій щодо мирних протестувальників. Відповідну заяву вона зробила в середу, 18 грудня, на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Також вона нагадала про можливі порушення на виборах 26 жовтня. "Я особисто бачила насильство, яке відбувалося в низці районів і на деяких дільницях, зателефонувала міністру внутрішніх справ (Грузії Вахтангу Гомелаурі. - Ред.) і не змогла з ним зв'язатися... Він не передзвонив досі", - заявила Зурабішвілі.

"У певному сенсі ми почуваємося так, ніби повернулися в 1921 рік (час входження Червоної Армії в Тбілісі. - Ред.), оскільки те, що відбувалося, повторюється. Саме цим пояснюється мужність і рішучість, з якими грузинський народ реагує сьогодні", - зазначила вона. За словами Зурабішвілі, грузини сприймають нинішні події, як "позбавлення себе свободи, майбутнього і, до певної міри, незалежності".

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Зурабішвілі: Суспільство в Грузії не розколоте

При цьому президентка підкреслила, що йдеться про дуже мирний протест. "Ми просимо тільки про дві речі: повернути нам голос, оскільки вибори були вкрадені, і повернути нам наше європейське майбутнє" - шляхом проведення нових виборів, зазначила вона.

Зурабішвілі впевнена, що в Грузії суспільство не розколоте, а є грузинський народ і репресивний апарат однієї з партій. За її словами, останніми роками країна все більше сповзала в бік авторитаризму: "Європа досі відповідала на цей виклик лише наполовину. Вона повільно прокидається і повільно реагує. Можна і потрібно зробити набагато більше".

Зурабішвілі закликала Європу і Захід надати постійну політичну підтримку демократичним силам Грузії, правосуддю і звільненню політв'язнів, а також рішуче виступити на підтримку закликів до нових виборів.

Те, що відбувається в Грузії, стосується не тільки демократії та політичного вибору Тбілісі, а й Європи та її стратегічних інтересів, впевнена вона. Якщо Грузія "перейде під контроль Росії, це торкнеться всього - від безпеки Чорного моря до пов'язаності (дій у євроспільноті. - Ред.) і європейського майбутнього Вірменії... Ставки будуть високі", - додала вона. За словами глави грузинської держави, Європа має знайти важелі, щоб діяти.

Своєю чергою голова Європарламенту Роберта Мецола, звертаючись до Зурабішвілі, визнала, що прогрес Тбілісі "на шляху до вступу в нашу європейську сім'ю" сьогодні перебуває під загрозою.

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Політична криза у Грузії

Грузія перебуває у політичній кризі - в країні тривають проєвропейські протести, які розганяють урядові сили. Протести розпочалися після парламентських виборів, на яких, за даними ЦВК, перемогу з результатом 54 відсотки голосів здобула правляча партія "Грузинська мрія". Однак опозиція відмовилася визнати офіційні результати голосування через порушення.

Акції протесту стали ще більш масовими після заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе 28 листопада про відмову від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Євросоюз і США засудили рішення керівної партії і різко скоротили співпрацю з Грузією. Опозиція закликала ЄС не визнавати легітимність уряду "Грузинської мрії".

Також Зурабішвілі подала до Конституційного суду (КС) Грузії позов про скасування результатів парламентських виборів, однак КС не прийняв його. Зурабішвілі заявила, що не залишить свою посаду, доки в країні не буде призначено нових парламентських виборів. Тим часом 14 грудня колегія виборників парламенту Грузії оголосила президентом країни депутата від "Грузинської мрії", колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі.