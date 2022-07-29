Зуби для оборони: як стоматолог безкоштовно військових лікує

Здоров'яУкраїнаЗуби для оборони: як стоматолог безкоштовно військових лікуєTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЗдоров'яУкраїнаТамара Кіптенко29.07.202229 липня 2022 р.Щоб воювали і перемагали без зубного болю. Київський стоматолог та його колеги лікують ТРОшників й інших вояків без оплати. Це їхній внесок у боротьбу з російськими окупантами.https://www.dw.com/uk/zuby-dlia-oborony-yak-stomatoloh-bezkoshtovno-viiskovykh-likuie/video-62630783Реклама