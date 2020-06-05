 Зсув ґрунту в Норвегії: число жертв зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Зсув ґрунту в Норвегії: число жертв зростає

На місті стихійного лиха в Норвегії рятувальникам вдалося за допомогою собак виявити під завалами ще два тіла жертв. Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту поблизу Осло зросла до трьох. Пошуки тривають.

Зсув ґрунту в Норвегії

На третій день після зсуву в Норвегії рятувальникам вдалося за допомогою собак виявити ще два тіла жертв стихії в зоні лиха. Про трагічну знахідну повідомили ввечері суботи, 2 січня, в місцевій поліції, передає агенція новин dpa.

Таким чином, число загиблих унаслідок катастрофи зросло до трьох. Як повідомлялося, раніше було виявлено рятувальниками тіло першої жертви. Натепер поліція не надала жодної інформації про стать і вік трьох знайдених жертв природнього лиха.

Іще семеро осіб вважаються зниклими безвісти. На місці події тривають пошукові роботи. Десять людей зазнали поранень внаслідок зсуву, повідомляють у поліції, одна особа у важкому стані була доправлена в лікарню в столицю країни Осло.

Як повідомлялося, якщо в перші дні після катаклізму пошукові роботи проводили з повітря за допомогою дронів та вертольотів, то тепер рятувальники працюють безпосередньо на місці зсуву. Раніше такі пошуки унеможливлювала нестабільність ґрунту.

Norwegen Ask | nach Erdrutsch

Нагадаємо, 29 грудня у громаді Еррум (адміністративний центр - місто Аск. - Ред.), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув ґрунту, яким знесло дев'ять будинків. Площа зсуву становила близько 280 тисяч квадратних метрів.

Місцева влада евакуювала до тисячі жителів. Останніми днями в регіоні пройшли рясні дощі.

Влітку минулого року в Норвегії на крайній півночі країни також стався зсув ґрунту. Тоді у море знесло кілька будинків, утім, ніхто не постраждав.

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За даними поліції, повідомлень про загиблих внаслідок зсуву ґрунту поки не надходило. Точна причина зсуву поки невідома.  

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