На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка,13 вересня (час київський).
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Болгарія узгоджує передачу Україні 350 медичних наборів для 35 тисяч українських військових. Як повідомляє болгарське міністерство оборони, про це заступниця міністра Теодора Генчовська повідомила на зустрічі з послом України Віталієм Москаленком.
Також, за її словами, Болгарія аналізує можливості розширення співпраці з Україною в сфері військової підготовки та навчання.
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Сили оборони України протягом доби успішно відбили атаки РФ на Донеччині в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка. Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, українська авіація вразила сім опорних пунктів, а також знищила дві позиції зенітних ракетних комплексів росіян.
Армія РФ продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури України з ракет, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Минулої доби вона завдала два ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснила 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах на території України.
На тимчасово зайнятих і вже звільнених українських територіях, за даними генштабу, щодня "фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами". "Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у 10 областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", - йдеться у повідомленні.
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ЗСУ звільнили з вересня шість тисяч квадратних кілометрів
З вересня Збройні сили України звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території на сході та півдні країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Рух наших військ триває", - додав він.
За просування вперед Зеленський подякував 57-й і 59-й окремим мотопіхотним бригадам, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Окремо президент подякував зенітникам. "Всі ми бачили наслідки російських ударів. Але при цьому більшість ракет терористів вдалося збити. Дев'ять з 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці", - сказав він.
Українські прапори над звільненими ЗСУ територіями