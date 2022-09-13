ЗСУ звільнили з вересня шість тисяч квадратних кілометрів

202-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 13 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка,13 вересня (час київський).

++08.09++

Болгарія узгоджує передачу Україні 350 медичних наборів для 35 тисяч українських військових. Як повідомляє болгарське міністерство оборони, про це заступниця міністра Теодора Генчовська повідомила на зустрічі з послом України Віталієм Москаленком.

Також, за її словами, Болгарія аналізує можливості розширення співпраці з Україною в сфері військової підготовки та навчання.

++07.44++

Сили оборони України протягом доби успішно відбили атаки РФ на Донеччині в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка. Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, українська авіація вразила сім опорних пунктів, а також знищила дві позиції зенітних ракетних комплексів росіян.

Армія РФ продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури України з ракет, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Минулої доби вона завдала два ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснила 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах на території України.

На тимчасово зайнятих і вже звільнених українських територіях, за даними генштабу, щодня "фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами". "Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у 10 областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", - йдеться у повідомленні.

++07.28++

ЗСУ звільнили з вересня шість тисяч квадратних кілометрів

З вересня Збройні сили України звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території на сході та півдні країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Рух наших військ триває", - додав він.

За просування вперед Зеленський подякував 57-й і 59-й окремим мотопіхотним бригадам, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Окремо президент подякував зенітникам. "Всі ми бачили наслідки російських ударів. Але при цьому більшість ракет терористів вдалося збити. Дев'ять з 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці", - сказав він.