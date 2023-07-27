ЗСУ звільнили село Старомайорське на Донеччині

Президент України опублікував відео, на якому військові ЗСУ з українським прапором повідомляють про деокупацію села Старомайорське на Донеччині.

Збройні сили України звільнили село Старомайорське Волноваського району Донеччини. Це випливає із відео, оприлюдненого ввечері четверга, 27 липня, президентом України Володимиром Зеленським за участю військових.

"35-та бригада, а також батальйон дружньої тероборони "Арей", виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське. Слава Україні!" - заявляє один з військових на відео.

Зеленський супроводив ролик підписом "Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!".

Маляр: Під Бахмутом важкі бої

Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що під Бахмутом на Донеччині точаться важкі бої та триває звільнення територій.

Напередодні низка західних ЗМІ повідомила про початок "нового етапу" контрнаступу Збройних сил України.

"Новий етап" контрнаступу ЗСУ

Зокрема, видання The New York Times (NYT) писало, що ЗСУ прагнуть "розірвати" коридор, який з'єднує РФ з анексованим Кримом, або принаймні просунутися на відстань, що зробить півострів доступним для ураження української артилерії. Для цього вони збільшать тиск на південному напрямку через російські мінні поля та інші укріплення до міста Токмак, а в разі успіху - до Мелітополя Запорізької області. За даними джерел видання, операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

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Водночас агентство Associated Press (АР) із посиланням на західного чиновника також писало про суттєве нарощування українських військ і вогневої потужності на південному сході Запорізької області. Водночас AP допускає, що рух українських військ на Запоріжжі може бути тактичним маневром, щоб отримати перевагу на іншій частині поля бою.

Крім того, американський Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що Сили оборони України розпочали механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області, і їм вдалося частково прорвати російську оборону в районі села Роботине.

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