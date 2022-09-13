ЗСУ звільнили понад 300 населених пунктів на Харківщині

202-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 13 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка,13 вересня (час київський).

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З 6 вересня у результаті наступальної операції на Харківщині ЗСУ звільнили 3800 квадратних кілометрів території, понад 300 населених пунктів та близько 150 тисяч населення, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше. Завтра будуть вже уточнені дані",- йдеться у її Telegram-каналі.

++18.43++

Фото: Frederick Florin/AFP/Getty Images

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ще більше посилити візові обмеження щодо Росії на європейському рівні. Громадяни РФ мають відчути на собі штрафні заходи за вторгнення РФ в Україну, заявила вона у вівторок, 13 вересня, виступаючи у Європарламенті у Страсбурзі. "Санкції мають дійти і до повсякденного життя росіян", - наголосила вона.

На думку глави фінського уряду, скасування спрощеної візової процедури для громадян РФ є недостатнім. "Ми зобов'язані підтримувати Україну в усіх відношеннях і маємо бути готовими до ще більш жорстких санкцій", - зазначила вона. Водночас Марін виступила і за посилення інших санкцій проти Москви, яка розв'язала повномасштабну війну в Україні.

++18.16++

Німецька оборонний концерн Rheinmetall модернізував 16 бойових машин піхоти Marder із старих запасів Бундесверу, але не може їх передати Україні через перешкоди з боку Берліна, повідомляє ARD. Згідно із повідомленням, федеральний уряд поки не надає ліцензії на експорт озброєння. Тим часом компанія ремонтує ще 14 БМП Marder, а також готова відновити 70 одиниць техніки.

++17.31++

Дев'ять країн більше не приймають від громадян РФ документи на турвізи

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян РФ документи на оформлення туристичних віз. Про це повідомили в Асоціації туроператорів Росії (АТОР). Продовжують приймати документи на цей тип віз, серед інших Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр (національна віза, не для Шенгенської зони).

++17.00++

В Україні арештували вертоліт, частини гвинтів, а також авіаційний турбореактивний двигун російських і білоруських підприємств на суму майже 300 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"До початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міноборони РБ, білоруських та російських підприємств", - йдеться у повідомленні. Арештоване майно передадуть на потреби ЗСУ.

++16.01++

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав німецьку владу напряму поставити Україні танки, оскільки наразі система кругових постачань не працює.

"Потрібно називати речі своїми іменами: система кругових постачань не працює. Півроку союзники сперечаються, хто продасть Україні танки. Півроку танків немає, бо немає "політичного рішення", - написав Подоляк у Twitter.

За його словами, доки втрачається час, Росія продовжує терор, внаслідок якого гинуть люди. "Німеччино, ми чекаємо твого слова", - підсумував він.

++15.00++

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав світову наукову спільноту сприяти безпеці на Запорізькій ЗАЕС. Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з представниками Гарвардського та Прінстонського університетів, Массачусетського технологічного інституту у вівторок. "Демілітаризація, деокупація та повернення ЗАЕС під контроль легітимного оператора - це єдиний шлях гарантувати ядерну безпеку. Необхідно використати всі можливі міжнародні механізми та авторитет наукової спільноти для досягнення цієї мети", - написав Галущенко у своєму Facebook, повідомляючи про проведення такої зустрічі.

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++14.35++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "сигнали з Німеччини" такими, що розчаровують. "В той час як Україні зараз потрібні "Леопарди" та "Мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду, жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - написав він у Twitter.

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++14.24++

Лідер російських комуністів заявив, що в Україні - війна, а не спецоперація

Лідер Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов, виступаючи на засіданні Державної думи, заявив, що в Україні йде війна, а не "спеціальна військова операція".

Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/imago

"Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони", - сказав він.

Нагадаємо, що в Росії масово порушують кримінальні справи за статтями про "фейки" та "дискредитацію" російської армії, зокрема, за вживання терміну "війна" замість пропагандистського "спецоперація".

Читайте детальніше: Лідер російських комуністів заявив, що в Україні - війна, а не спецоперація

++13.58++

Україна презентувала пропозиції щодо гарантій безпеки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Андерс Фог Расмуссен презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України, розроблені за дорученням президента Володимира Зеленського.

Вони пропонують створити Київський безпековий договір - спільний документ про стратегічне партнерство, який об’єднає Україну та держави-гаранти. "Гарантії мають бути політично та юридично обов'язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об'єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою "Київський безпековий договір", - повідомляє пресслужба президента.

Передбачається, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов'язання щодо підтримки Збройних сил України, а шира група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів. "Група держав-гарантів може складатися зі США, Великобританії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи", - йдеться у повідомленні.

Єрмак наголосив, що угода не є заміною вступу України до НАТО, а лише є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться. "Це прагнення закріплене в українській Конституції і є суверенним рішенням України. Також Україна прямує до членства в Європейському Союзі. Набувши його, вона зможе користуватися положеннями про взаємну оборону", - кажуть в Офісі Зеленського.

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++13.29++

Контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області просувається повільніше, ніж у Харківській, бо це сільськогосподарський регіон із численними іригаційними каналами (зрошувальними. - Ред.), які росіяни використовують як оборонні траншеї, заявив британській газеті Financial Times український міністр оборони Олексій Рєзніков. Він додав, що в Харківській області контрнаступ був схожий на "снігову кулю" і пройшов значно "краще, ніж очікувалося".

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++13.00++

США скоро дадуть Україні ще 600 мільйонів доларів військової допомоги - ЗМІ

Швидше за все, США оголосять цього тижня про виділення Україні військової допомоги на ще 600 мільйонів доларів, повідомляє Politico.

Ракетна установка HIMARS, які Україна отримує від США Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

Американське видання нагадує, що минулого тижня США оголосили про виділення Україні зброї на 675 мільйонів доларів, у той час як американське міністерство оборони раніше повідомляло Конгресу, що використає у вересні 1,3 мільярда доларів на оборонну допомогу українським Збройним силам.

Читайте детальніше: США скоро оголосять ще 600 мільйонів доларів військової допомоги Україні - ЗМІ

++12.38++

Україна розуміє аргументацію США в питанні щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму, але не поділяє жодного її пункту, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Перший аргумент, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то її активи на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб, і їх можна отримати собі в якості компенсації за ті чи інші дії. Аргумент США, що ці кошти замість того, щоб піти в перспективі на відновлення України, не потраплять сюди. Це дуже хиткий аргумент, тому що зараз поки ще немає механізму у США, як передати ці гроші на відновлення України", - пояснив він в інтерв'ю "РБК-Україна".

Другий аргумент - можливе застосування вторинних санкцій до європейських юридичних осіб, які мають справи з РФ. Кулеба наголошує, що це не обов'язок, а - право. Третій - перелік критеріїв для визнання держави спонсором-тероризму виписаний так, що Росія під нього не підпадає. "Ми теж кажемо, що це не працює, тому що є, наприклад, терористична організація "Вагнера", яка напряму спонсорується російською державою і яка діє не лише в Україні, але й в країнах Африки", - каже Кулеба. Він наполягає, що питання визнання РФ спонсором тероризму має бути вирішене позитивно, і запевняє, що Україна має власні аргументи на користь цієї позиції.

++12.12++

Колишній міністр закордонних справ і міністр оборони Польщі, а нині - депутат Європейського парламенту Радослав Сікорський допустив відновлення ядерного статусу України. "Я впевнений, що США вже комунікували (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну, що в разі, якщо він це зробить (застосує ядерну зброю. - Ред.), у Заходу лишаються варіанти дій, які йому зовсім не сподобаються. Хоч наразі це лише теоретичні роздуми - оскільки Росія вже зруйнувала Будапештський меморандум, і ядерний удар був би ще одним жахливим порушенням Будапештського меморандуму, вчиненим проти країни, яка добровільно віддала свою ядерну зброю, то Сполучені Штати можуть вирішити відновити статус-кво. А отже, знову зробити Україну ядерною державою", - сказав він в інтерв'ю "Європейській правді" на полях Ялтинської Європейської стратегії (YES).

++11.47++

В Україні вперше збили іранський дрон російської армії - ЗСУ

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявляє, що українські військові вперше знищили іранський ударний дрон поблизу Куп'янська в Харківській області.

Одна з модифікацій іранського безпілотника Shahed Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

"Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський безпілотник. Йдеться про далекобійний дрон-камікадзе Shahed-136", - сказано в повідомленні.

Раніше США заявляли, що Росія закуповує іранські безпілотники для війни в Україні та навіть запровадили санкції до трьох іранських виробників дронів і компанії Safiran Airport Services за постачання в РФ. Іран заперечував що продає безпілотники Росії та запевняв, що робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом.

Читайте детальніше: На Харківщині збили ударний дрон іранського виробництва - ЗСУ

++11.31++

РФ скоїла в Україні понад 40 тисяч воєнних злочинів - Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов обговорив створення міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії та судитиме найвище політичне керівництво Росії, з виконавчим директором Міжнародної асоціації юристів Марком Елісом, який співпрацював з міжнародними трибуналами з питань Югославії та Руанди.

"Розмах воєнних злочинів росіян в Україні вражає. З початку війни в нашій країні скоєно понад 40 тисяч воєнних злочинів" - розповів Смирнов. Як повідомляє пресслужба Офісу, Еліс повністю підтримав створення трибуналу. "Я та Міжнародна асоціація юристів готові підтримати міжнародний трибунал і зробити все, що в наших силах, для того, щоб за злочин агресії було покарання", - цитує його сайт президента України.

Читайте докладніше: РФ скоїла в Україні понад 40 тисяч воєнних злочинів - Офіс президента

++11.02++

Україна просить в США ракети ATACMS для наступу

Уряд України передав конгресменам США документ зі списком озброєння, необхідним для продовження контрнаступу в 2023 році, повідомила американська газета The Wall Street Journal із посиланням на документ у її розпорядженні

ATACMS Фото: Jo Yong Hak/South Korean Defence Ministry/AFP

Загалом Київ просить 29 видів озброєння і боєприпасів: танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і дві тисячі ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS. У переліку є і ракети з дальністю до 300 кілометрів ATACMS.

Київ хотів отримати їх уже кілька місяців, але поки Білий дім на це не йде, насамперед остерігаючись їхнього можливого використання по території РФ.

Читайте детальніше: Україна просить в США ракети ATACMS для продовження контрнаступу - WSJ

++10.45++

Через обстріли з боку РФ Харків і Харківська область не мають світла

Харків і Харківська область не мають світла. "Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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++10.26++

Вночі російська армія обстріляла Лозову на Харківщині. Влучили в об'єкт освіти, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За минулу добу внаслідок обстрілів з боку РФ у Харкові загинула одна людина, шестеро отримали поранення. В області за добу загинули двоє цивільних у Куп'янському районі, поранені троє в Ізюмському та Харківському районах.

Також уночі армія РФ обстріляла Слов'янськ і завдала ударів по містах на лінії фронту в Донецькій області. Як повідомляє голова ОВА Павло Кириленко, в Слов'янську від обстрілу щонайменше одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Троє людей поранені внаслідок нічного артилерійського обстрілу Торецька. За минулу добу в області внаслідок обстрілів загинули п'ятеро мирних жителів, ще 10 людей отримали поранення.

Крім того, вночі росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровської області шість разів. Як повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко, вони скерували реактивні системи залпового "Ураган" і "Град", а також важку артилерію на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Понівечені 16 багатоповерхових і приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони, але минулося без постраждалих.

Після опівночі російська армія також випустила вісім мін по території Есманьської громада в Сумській області, а вранці почала обстрілювати з артилерії Хотінську громаду. "17 прильотів зі ствольної артилерії", - каже голова ОВА Дмитро Живицький.

++09.53++

Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що затримала на Харківщині колаборантку, яка активно співпрацювала з росіянами. В травні 2022 року жінка погодилася обійняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації у тимчасово окупованому селищі міського типу Шевченкове. "Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у пресрелізі.

++09.34++

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області російські підрозділи були з 1-ї гвардійської танкової армії РФ - однієї з найпрестижніших у російській армії, яка призначалася для оборони Москви і контрударів у разі війни з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), йдеться в щоденному огляді військової розвідки Великобританії.

"Із занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - повідомляється на сторінці британського міністерства оборони в Twitter.

++09.03++

Контрнаступ України на півдні продовжує завдавати значного впливу бойовому духу та військовому потенціалу Росії, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на супутникові знімки російських позицій у Киселівці в 15 кілометрах від Херсона. Вони свідчать, що майже всі машини російської армії покинули свої позиції, хоча Киселівка є оперативно важливим пунктом для військ РФ. Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захищати північно-західні околиці Херсона та свідчить, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям, вважають в ISW.

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++08.37++

У Білому домі назвали успіхи Збройних сил України в контрнаступі "вражаючими". "Ми збираємося робити продовжувати забезпечувати Україну інструментами та можливостями, які їй необхідні для розвитку успіху", - сказав представник адміністрації президента США Джон Кірбі в інтерв'ю CNN. За його словами, в російській армії і раніше "не було згуртованості, хорошого керівництва та морального духу", а тепер президенту РФ Володимиру Путіну буде "все важче приховувати від російського народу розмір, масштаби і розмах своїх невдач в Україні". Водночас Кірбі зазначив, що поки рано говорити, чи стане успіх контрнаступу поворотним моментом у війні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також зауважив, що українські сили досягли "значного прогресу" в контрнаступі останніми днями. "Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано" - сказав він. Тим не менше, на його думку, війна триватиме "ще якийсь час", адже Росія все ще має "дуже значні сили та озброєння", які використовує "без розбору" щодо мирних жителів і цивільної інфраструктури.

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++08.09++

Болгарія узгоджує передачу Україні 350 медичних наборів для 35 тисяч українських військових. Як повідомляє болгарське міністерство оборони, про це заступниця міністра Теодора Генчовська повідомила на зустрічі з послом України Віталієм Москаленком.

Також, за її словами, Болгарія аналізує можливості розширення співпраці з Україною в сфері військової підготовки та навчання.

++07.44++

Сили оборони України протягом доби успішно відбили атаки РФ на Донеччині в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка. Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, українська авіація вразила сім опорних пунктів, а також знищила дві позиції зенітних ракетних комплексів росіян.

Армія РФ продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури України з ракет, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Минулої доби вона завдала два ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснила 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах на території України.

На тимчасово зайнятих і вже звільнених українських територіях, за даними генштабу, щодня "фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами". "Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у 10 областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", - йдеться у повідомленні.

++07.28++

ЗСУ звільнили з вересня шість тисяч квадратних кілометрів

З вересня Збройні сили України звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території на сході та півдні країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Рух наших військ триває", - додав він.

За просування вперед Зеленський подякував 57-й і 59-й окремим мотопіхотним бригадам, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Окремо президент подякував зенітникам. "Всі ми бачили наслідки російських ударів. Але при цьому більшість ракет терористів вдалося збити. Дев'ять з 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці", - сказав він.

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