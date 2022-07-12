ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Новій Каховці

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 липня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 12 липня (час київський).
++08.18++
У Миколаєві лунали вибухи
Близько четвертої ранку в вівторок мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті. Подробиці поки не відомі.
++07.55++
Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook:
- На Сіверському напрямку армія РФ обстріляла з реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.
- На Харківському напрямку російські війська здійснювали обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Харкова, Руських Тишок, Безруків, Дементіївки, Лісного, Слатиного, Прудянки та Золочева. ЗСУ зупинили спробу штурму в напрямку Дементіївки.
- На Слобожанському напрямку війська РФ продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини, але зробити це не вдалося. Російська армія обстріляла зі ствольної артилерії й реактивних систем залпового вогню райони Чепіля, Великої Комишувахи, Барвінкового, Дібровного, Мазанівки, Богородичного та Адамівки.
- На Бахмутському та Новопавлівському напрямках війська РФ обстрілювали позиції вздовж лінії зіткнення, застосовуючи штурмову та армійську авіацію.
- На Бахмутському напрямку російська армія обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Яковлівки, Берестового, Покровського, Соледара, Білогорівки, Вершини, Новолуганського, Кодеми, Бахмута та Веселої Долини, а також завдала авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.
- На Слов'янському напрямку активних бойових дій не зафіксовано. Війська РФ вели артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та здійснили авіаудар неподалік Серебрянки.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстріляли з артилерії райони Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського, а також завдали авіаудару поблизу Новоандріївки літаками Су-25.
- На Південнобузькому напрямку війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії райони Степової Долини, Лупаревого, Нової Зорі, Новогригорівки, Любомирівки, Осокорівки, Ольгиного, Великої Костромки, Кар'єрного, Тернівки, Поляни, Киселівки, Первомайського, Шевченкового, Посад-Покровського, Українки та Прибузького. Також армія РФ завдала авіаційних ударів неподалік Зарічного.
++07.33++
ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Новій Каховці
Оперативне командування Збройних сил України "Південь" у зведенні за добу 11 липня офіційно підтвердило знищення складу з боєприпасами військ РФ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині.