 ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Новій Каховці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2022

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Новини

ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Новій Каховці

139-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 12 липня.

Російський солдат біля Каховської гідроелектростанції

Російський солдат біля Каховської гідроелектростанції

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 12 липня (час київський).

++08.18++

У Миколаєві лунали вибухи

Близько четвертої ранку в вівторок мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи в місті. Подробиці поки не відомі.

++07.55++

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні на Facebook:

  • На Сіверському напрямку армія РФ обстріляла з реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.
  • На Харківському напрямку російські війська здійснювали обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Харкова, Руських Тишок, Безруків, Дементіївки, Лісного, Слатиного, Прудянки та Золочева. ЗСУ зупинили спробу штурму в напрямку Дементіївки.
  • На Слобожанському напрямку війська РФ продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини, але зробити це не вдалося. Російська армія обстріляла зі ствольної артилерії й реактивних систем залпового вогню райони Чепіля, Великої Комишувахи, Барвінкового, Дібровного, Мазанівки, Богородичного та Адамівки.
  • На Бахмутському та Новопавлівському напрямках війська РФ обстрілювали позиції вздовж лінії зіткнення, застосовуючи штурмову та армійську авіацію.
  • На Бахмутському напрямку російська армія обстрілювала з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Яковлівки, Берестового, Покровського, Соледара, Білогорівки, Вершини, Новолуганського, Кодеми, Бахмута та Веселої Долини, а також завдала авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.
  • На Слов'янському напрямку активних бойових дій не зафіксовано. Війська РФ вели артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та здійснили авіаудар неподалік Серебрянки.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстріляли з артилерії райони Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам'янського, а також завдали авіаудару поблизу Новоандріївки літаками Су-25.
  • На Південнобузькому напрямку війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії райони Степової Долини, Лупаревого, Нової Зорі, Новогригорівки, Любомирівки, Осокорівки, Ольгиного, Великої Костромки, Кар'єрного, Тернівки, Поляни, Киселівки, Первомайського, Шевченкового, Посад-Покровського, Українки та Прибузького. Також армія РФ завдала авіаційних ударів неподалік Зарічного.

++07.33++

ЗСУ знищили склад з боєприпасами в окупованій Новій Каховці

Оперативне командування Збройних сил України "Південь" у зведенні за добу 11 липня офіційно підтвердило знищення складу з боєприпасами військ РФ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині

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