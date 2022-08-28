У Мелітополі знищили велику військову базу РФ - мер

186-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 28 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 28 серпня (час київський).

++

У День української авіації 27 серпня в Києві на Подолі відкрили мурал, присвячений міфологічному "привиду Києва".

На четвертий день повномасштабної війни Служба безпеки України повідомила про "привида Києва" - українського пілота, який на той час нібито вже збив 10 російських літаків. У травні командування Повітряних сил Збройних сил України спростувало цю легенду, яка обростала все новими деталями в ЗМІ та соціальних мережах. "Це супергерой, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці", - заявили в командуванні.

++14.02++

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" вирішила оприлюднити прогноз розповсюдження радіаційної хмари в разі потенційної аварії на одному з енергоблоків Запорізької атомної електростанції відповідно до рози вітрів станом на 29 серпня. В такому випадку хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії та накриє частину півдня України і південно-західні регіони РФ. Чи публікуватимуться подібні карти в майбутньому, у повідомленні не уточнюється.

Читайте також: Як себе убезпечити, якщо на ЗАЕС станеться викид радіації

13.40++

Американська компанія Dell Technologies - найбільший постачальник серверів до РФ - остаточно покинула російський ринок. "У середині серпня ми закрили наші офіси та припинили всі операції в Росії", - заявили в Dell. У 2021 році на її частку припадав 21 відсоток усіх постачань серверів до РФ.

++13.11++

Мельник - прем'єру Саксонії: Ви небажаний гість в Україні

Андрій Мельник, який залишає посаду посла України в Німеччині, скасував запрошення відвідати Київ прем'єр-міністру німецької федеральної землі Саксонія Міхаелю Кречмеру (Michael Kretschmer).

Андрій Мельник на виставці "Заповіт Бучі" в Берліні Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

"Своєю абсурдною риторикою про заморожування російської війни ви граєте на руку Путіну і розпалюєте агресію Росії. Я запросив вас до України. Це запрошення скасовується. Вас не бажають бачити. Крапка", - написав дипломат у Twitter.

Напередодні Кречмер заявив: "Ми повинні спробувати забезпечити створення замороженого конфлікту з цієї гарячої війни (...) щоби уможливити переговори в найближчі роки чи навіть десятиліття".

Читайте детальніше: Посол Мельник - прем'єру Саксонії: Ви небажаний гість в Україні

++12.49++

Оперативне командування Збройних сил України "Південь" заявляє, що Росія зруйнувала громадську вбиральню, випустивши високоточну авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 з винищувача Су-35, на околиці Нововоронцовки Херсонської області на межі з Дніпропетровською. "Вартість Х-59 складає кілька сотень тисяч доларів", - ідеться у повідомленні.

++12.20++

Вночі під обстріл з боку російської армії потрапили Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. У Слов'янську пошкоджені вісім багатоповерхівок, один зі снарядів влучив у подвір'я школи. У Краматорську цілили в залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. "Наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані", - наголосив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За 27 серпня в області внаслідок обстрілів загинув цивільний у Бахмуті, ще двоє людей отримали поранення.

++11.43++

Німеччина створила холдинг для націоналізації філії "Газпрому"

Уряд Німеччини створив холдинг для оперативної націоналізації німецької філії російської державної компанії "Газпром" - Gazprom Germania.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa ZB/picture alliance

Після початку війни в Україні компанію перейменували на Securing Energy for Europe GmbH. Вона перебуває під наглядом німецького Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur).

В акціонерній угоді, текст якої є у ​​розпорядженні німецького видання Welt am Sonntag, йдеться: "Мета компанії - гарантування безпеки енергопостачання".

Читайте детальніше:

++11.09++

ЗСУ знищили одну з найбільших військових баз РФ у Мелітополі - мер

Вибухи в окупованому Мелітополі Запорізької області зруйнували одну з найбільших військових баз РФ на територій заводу "Автокольорлит". Тим часом у селищі Мирному Мелітопольського району зруйнована одна з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму. Про це заявив законний мер міста Іван Федоров у Telegram.

++10.38++

Указ про збільшення чисельності збройних сил РФ на 140 тисяч осіб навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні, вважають у військовій розвідці Великобританії. У її щоденному звіті наголошується, що лишається незрозумілим, як Росія буде реалізовувати ці плани: за рахунок найму більшої кількості солдатів-контрактників із числа добровольців чи за рахунок збільшення річних планових показників для призову. При цьому зазначається, що Росія втратила десятки тисяч військових і знаходиться дуже мало нових контрактників-добровольців, а призовники технічно не зобов'язані служити за межами території Росії.

++10.10++

Імовірно, Росія перекине підрозділи третього армійського корпусу РФ для відновлення наступу на Донецькому напрямку та/або на півдні України, однак вони навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

++09.50++

Армія РФ вночі завдала ударів по містах Запоріжжя і Оріхів. За словами голови Запорізької обласної військовій адміністрації Олександра Старуха, поцілили в цивільні об'єкти. Руйнувань зазнали житлові будинки, двоє людей отримали легкі осколкові поранення.

++09.38++

Близько опівночі армія РФ випустила з російського міста Бєлгород дві ракети по Харківській області. У районі селища Травневе та міста Південне пролунали вибухи. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, руйнувань і постраждалих немає.

++09.17++

Словаччина виводить з експлуатації обіцяні Києву МіГ-29

Договір про патрулювання повітряного простору Словаччини бойовою авіацією Польщі та Чехії через виведення зі складу словацьких Військово-повітряних сил винищувачів радянського виробництва МіГ-29 набуде чинності 1 вересня.

Фото: Yorick Jansens/BELGA/dpa/picture alliance

Братислава виведе з експлуатації свої 11 МіГів. Ці бойові літаки може отримати Україна. Передати їх Києву обіцяв прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер ще в квітні. Нещодавно словацький міністр оборони Ярослав Надь уточнив, що Україні передадуть винищувачі, які знімуть з експлуатації наприкінці серпня. Кількість він не повідомляв, але говорив, що йдеться про літаки на мільйони євро.

Читайте детальніше: Словаччина виводить з повітряних сил обіцяні Україні радянські винищувачі

++08.59++

Російські війська вночі обстрілювали чотири громади в двох районах Дніпропетровщини з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії. У Нікополі під обстріли потрапили кілька житлових будинків. Без світла лишилися понад 1,5 тисячі родин. У Марганці зачепило склад і цехи місцевої фабрики. В місті перебито лінію електропередач. У Зеленодільській громаді поцілили по дачному масиву та підприємству. Загиблих і поранених немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++08.44++

У Миколаївській області 27 серпня одна людина зазнала поранень внаслідок обстрілів російською армією Шевченківської громади. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у ранковому зведенні.

++08.32++

В окупованому Мелітополі Запорізької області вночі чули гучні вибухи. "Чекаємо підтвердження того, що ЗСУ ювелірно точними ударами відмінусували ще одну базу окупантів", - написав у Telegram законний мер міста Іван Федоров.

++08.18++

Бербок: Україні наступного літа може знадобитися нова зброя

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) запевнила, що в разі потреби ФРН готова роками підтримувати Україну в боротьбі проти російського вторгнення, в тому числі - постачанням важкої зброї. "Звичайно, я би хотіла, щоби війна якнайшвидше закінчилася, але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні й наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала Бербок в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. "Для мене очевидно: Україна захищає і нашу свободу, наш мирний порядок, і ми підтримуємо її фінансовими та військовими коштами. Доти, доки це необхідно. Крапка", - наголосила міністерка.

++07.54++

МАГАТЕ затвердило склад місії на Запорізьку АЕС

До місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію увійдуть 14 експертів. Зі списком членів делегації ознайомилось видання The New York Times.

Російський солдат на ЗАЕС Фото: AP/dpa/picture alliance

Очолить місію генеральний директор агентства, аргентинець Рафаель Гроссі. Крім нього до делегації увійдуть 13 експертів із "переважно нейтральних країн. Серед членів місії будуть експерти з Польщі та Литви, які Україна вважає дружніми, а також з Сербії та Китаю, на які Україна дивиться з підозрою через їхні дружні стосунки з Москвою. Решта членів делегації походять з країн, які здебільшого залишались осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.

Читайте детальніше: До місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС увійдуть "нейтральні" країни - ЗМІ

++07.36++

Російська армія продовжує обстрілювати українські населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про кілька безуспішних спроб штурму армією РФ. "Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та був вимушений відійти", - йдеться у ранковому зведенні. Також відбиті спроби наступу росіян у районах Вершини, Кодеми, Семигір'я, Зайцевого та Лозового-Первомайського.

++07.17++

Від початку повномасштабної війни державними нагородами України відзначені 27 760 військових, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 185-го дня війни.

27 серпня Україна відзначила День авіації. "Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна мета, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання", - наголосив Зеленський. За його словами, за пів року війни 18 льотчиків отримали звання Героя України, ще десятки відзначені держнагородами. "Їхні вміння й бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів", - сказав Зеленський.