ЗСУ знищили дев'ять гелікоптерів РФ на аеродромах

У рамках операції ССО ЗСУ в аеропортах Луганська та Бердянська знищено дев'ять гелікоптерів РФ, спеціальна техніка, пускова установка ППО, склад боєприпасів, пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Під час атаки на аеродроми в окупованих Луганську та Бердянську Запорізької області в ніч на вівторок, 17 жовтня, Збройні сили України знищили дев'ять російських гелікоптерів різних модифікацій, повідомило у Facebook командування Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

Операція під назвою DRAGONFLY була організована ССО. Вони отримали інформацію, що у цих аеропортах перебуває значна кількість авіаційної і спеціальної техніки, а також боєприпасів. Після підтвердження інформації її передали підрозділам Сил оборони.

"У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати", - зазначили в командуванні.

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За останніми даними окрім гелікоптерів внаслідок удару знищена спеціальна техніка, пускова установка системи протиповітряної оборони, склад боєприпасів, пошкоджено злітні смуги аеродромів.

"Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку", - зазначають в ССО.

Там додали, що втрати росіян у живій силі "складають десятки загиблими та пораненими", а тіла досі продовжують діставати з-під завалів.

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