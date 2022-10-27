ЗСУ знищили 18 дронів-камікадзе за добу - Залужний

246-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 27 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 27 жовтня (час київський).

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Минулої доби сили протиповітряної оборони України знищили 18 російських дронів-камікадзе, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "За останню добу силами та засобами ППО знищено 18 із 20 БПЛА Shahed -136, що застосовувалися по об'єктах критичної інфраструктури України", - написав Залужний у Twitter.



++11.30++

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із міністром оборони Іспанії Марією Маргаритою Роблес Фернандес постачання систем протиповітряної оборони HAWK.

"Вдячний за вашу підтримку і за те, що ви першими надали системи HAWK, щоб зробити наше небо безпечнішим", - написав Резніков у Twitter. Глава українського оборонного відомства також анонсував прибуття чергового пакету військової допомоги від Іспанії вже найближчим часом. "З нетерпінням чекаємо на новий пакет військової допомоги, який скоро прибуде. Результатом нашої співпраці стане наша спільна перемога", - додав він.

Читайте також: Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну

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У четвер, 27 жовтня, один із катерів українського військово-морського флоту знищив над Чорним морем російський дрон-камікадзе Shahed-136, повідомляє командування Військово-Морських сил ЗСУ у Facebook.



++09.18++

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс відвідав Україну на початку жовтня цього року, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на два джерела, яким відомо про поїздку. Жодних інших подробиць не надано.

++09.09++

Уранці у четвер російські сили обстріляли Білопольську та Хотинську громади Сумської області, обстріл триває, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

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Уночі російські війська обстріляли промислове підприємство Краматорська Донецької області, повідомив мер Олександр Гончаренко. "Без жертв, але є руйнація", - написав він у Facebook.



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Зруйнована церква на Київщині Фото: Oleg Pereverzev/NurPhoto/picture alliance

У ЮНЕСКО підтвердили пошкодження 207 культурних об'єктів в Україні з моменту початку російського вторгнення 24 лютого. Серед них 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або мистецький інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек, передає AFP. Найбільш постраждалі регіони знаходяться на сході України та навколо столиці: Донецька область налічує 59 підтверджених пошкоджених культурних об'єктів, Харківська - 51, Київська - 30 та Луганська - 25.

"Наш висновок - це погано, і ситуація може продовжувати погіршуватися", - заявила директорка з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат. Наразі жоден із семи об'єктів всесвітньої спадщини в Україні не постраждав під час війни. ЮНЕСКО використовує супутникові знімки для моніторингу культурних руйнувань. В Україні. Протягом декількох тижнів організація планує запустити окрему платформу для відстеження пошкоджень.

++07.59++

Більшість членів Ради Безпеки підтримують проведення розслідування експертами ООН використання Росією іранських дронів в Україні, передає Укрінформ. "Факти очевидні: Іран надав безпілотники росії, яка використовує їх у своїй агресивній війні та в невибіркових бомбардуваннях цивільних об'єктів. Ці факти, що можуть бути визнані воєнними злочинами, твердо задокументовані", - сказав на засіданні у середу постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр. З-поміж 15 членів Ради Безпеки ідею проведення розслідування під егідою ООН підтримали також США, Албанія, Ірландія, Норвегія, Гана, Мексика, ОАЕ, Кенія.

Читайте докладніше: Іранські дрони в Україні: більшість у Радбезі ООН підтримала розслідування

++07.31++

У ніч на четвер російські сили завдали удару по одній із громад Київської області, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. "Ворог завдав удару по одній із громад області. Усі служби знаходяться на місці. Триває ліквідація пожежі. Попередньо жертв і постраждалих немає", - написав Кулеба в Telegram без уточнення місця.

++07.00++

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України 26 жовтня збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних безпілотних літальних апаратів російської армії, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Сили оборони також відбили атаки ворога в районах Білогорівки Луганської області, Бахмуту, Іванграду, Соледару, Майорську, Красногорівки і Мар'їнки на Донеччині

Українська авіація протягом минулої доби вразила три опорних пункти, зенітний ракетний комплекс та район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника. Ракетні війська і артилерія - нанесли удари по чотирьох пунктах управління, вісьмох районах скупчення солдат і техніки, трьох складах з боєприпасами та шести інших важливих військових об'єктах. До лікарні Голубівки Луганської області, протягом 24-25 жовтня, доставили близько 100 поранених військовослужбовців російської армії, стверджує українська сторона.

Щоб поповнити втрати представники приватних військових кампаній РФ продовжують вербувати ув'язнених, зокрема у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість з тих, хто погоджується воювати на території Україні, засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотиків. На окуповану територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому, зазначили в генштабі.