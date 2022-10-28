ЗСУ збили вже понад 300 іранських дронів

247-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 28 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 28 жовтня (час київський).

++16:11++

На будівлі міністерства внутрішніх справ Чехії вивісили зображення президента РФ Володимира Путіна у мішку для трупів між прапорами Чехії та України. Фото опублікував міністр Віт Ракушан. "Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог", - написав він у Twitter.

++15:50++

У січні-вересні витрати росіян на антидепресанти збільшились на 70 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. За дев'ять місяців вони скупили 8,4 мільйона упаковок, що на 48 відсотків більше, ніж раніше, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Центру розвитку перспективних технологій.

З-за кордону за цей час завезли на 42 відсотки більше препаратів для лікування депресії, а їхнє вітчизняне виробництво зросло на 24 відсотка. Найвищий рівень попиту на такі ліки - у Москві, Підмосков'ї, Санкт-Петербурзі, Карелії та Ростовській області.

Споживання заспокійливих зросло на 44 відсотки. Експерти Центру припускають, що якщо темпи продажу залишаться на тому ж рівні, то нинішніх запасів антидепресантів у РФ вистачить до квітня 2023 року, а заспокійливих - до березня.

++15:21++

Економічні санкції, запроваджені щодо якоїсь країни, призводять до відчутних для неї втрат, навіть якщо до них не долучаються великі держави на кшталт Китаю, йдеться у спільному дослідженні Німецького інституту економічних досліджень (DIW) та Інституту світової економіки в Кілі (IfW).

Серед інших, експерти проаналізували наслідки санкцій щодо Росії за анексію Криму в 2014 році: обсяг російського експорту скоротився на 36 відсотків, а імпорту - на 30 відсотків. Доходи РФ від торгівлі скоротилися через війну на 10 відсотків, а рівень добробуту жителів країни впав на 1,5 відсотка.

++14:57++

Штайнмаєр: Німеччина та Росія сьогодні протистоять одна одній

Німеччині необхідно відмовитися від старого мислення та надій щодо Росії, заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), виступаючи з програмною промовою у Берліні.

Штайнмаєр виступив з програмною промовою Фото: Michele Tantussi/REUTERS

"Наші країни сьогодні протистоять одна одній", - сказав він, маючи на увазі війну Росії проти України та позицію Німеччини з цього питання. "По суті, це напад на все, що відстоюємо ми, німці", - констатував президент ФРН.

На його думку, протистояти порушенню Росією права - на користь Німеччини та її партнерів. "У наших інтересах звільнитися від залежності від режиму, який відправляє танки проти сусідньої держави і використовує енергію як зброю. У наших інтересах захистити себе і скоротити свою вразливість", - зазначив Штайнмайєр.

++14.29++

ЗСУ збили вже понад 300 іранських дронів

Починаючи з 13 вересня українські захисники збили вже понад 300 дронів іранського виробництва "Shahed 136", повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 28 жовтня. Утім, за його словами в РФ є й інші дрони. Щодо дронів "Shahed 136", то Росія замовила в Ірану 2400 одиниць таких безпілотників, але невідомо, скільки в неї їх зараз, додав Ігнат.

++13.55++

Голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном потреби української армії у боєприпасах та снарядах. "Провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном. У рамках постійного діалогу з партнерами та союзниками поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та заходи, яких вживають сили оборони з метою деокупації українських територій. Окремо було приділено увагу потребам української армії у боєприпасах та снарядах", - написав Єрмак у Telegram-каналі.

++13.40++

Російська окупаційна влада повідомила про завершення евакуації мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру. Відповідне повідомлення поширив російський пропагандистський інформресурс ТАСС із посиланням на місцевого колаборанта Кирила Стремоусова. "Справді, закінчилася евакуація. Це була не примусова евакуація, ми дали можливість людям піти з лінії вогню", - цитують пропагандисти Стремоусова. Утім, ні колаборант, ані російські пропагандистські медіа не повідомили точної кількості мешканців Херсонщини, які вирішили залишити регіон.

Російські окупанти ще 18 жовтня оголосили початок проведення евакуації мирного населення з правобережної частини Херсонщини.

У ВР пропонують достроково припинити повноваження Рабіновича та Васильковського

++13.27++

Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді достроково припинити повноваження народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського. Відповідні проєкти постанов зареєстровано у Верховній Раді під номерами 8160 та 8161 у п'ятницю. Згідно з документами, підставою для такого рішення в обох випадках є припинення громадянства Рабіновича та Васильковського.

++12.46++

Українські розвідники виявили чергові докази причетності Ірану до поставок дронів до Росії, які остання застосовує в війні проти України. Як повідомляється на сайті української розвідки, про це йдеться у матеріалі військового телебачення України про дослідження фахівцями ГУР іранського БПЛА Mohajer-6. "Співробітники військової розвідки України, з'ясували, звідки походять складники безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР міноборони України виявили деталі, марковані офіційною мовою Ірану - фарсі", - йдеться в повідомленні .

Усі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектувальних РФ буде передано міжнародним організаціям для запровадження проти них економічних санкцій, кажуть у ГУР.

++11.43++

Російські війська останнім часом активно переходять до оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні, констатують аналітики британської розвідки, як це випливає з останнього аналітичного звіту міноборони Великобританії щодо перебігу бойових дій в Україні, опублікованому в Twitter. "Упродовж останніх шести тижнів спостерігався чіткий перехід російських сухопутних сил до тривалих оборонних дій на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Ймовірно, це пов'язано з дещо реалістичнішою оцінкою того, що нині вкрай недоукомплектовані та погано вишколені сили (росіян. - Ред.) в Україні спроможні лише на оборонні операції", - припустили британські розвідники.

У міноборони Сполученого Королівства також переконані, що навіть якщо росіянам вдасться вибудувати довгострокові оборонні лінії в Україні, їхній оперативний план усе одно залишатиметься вразливим. "Щоб повернути ініціативу, потрібно буде відродити якісніші мобільні сили, спроможні динамічно протидіяти українським проривам і вести власні широкомасштабні наступальні операції", - зазначили британські військові аналітики.

++11.22++

РФ і надалі становитиме небезпеку, переконана пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "РФ програє у своєму вбивчому вторгненні в Україну. Звідси й наратив Путіна, який шалено змінюється. Я живу на цій війні вже декілька місяців. Познайомилася з багатьма українцями, почула їхні історії. Небезпека - це РФ. Це не зміниться", - написала британська дипломатка у Twitter.



++10.59++

Російські окупаційні сили обстріляли в ніч проти п'ятниці ракетами ЗРК С-300 місто Миколаїв, унаслідок чого є поранений, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поруч розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкодження отримала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення", - йдеться у повідомленні посадовця, оприлюдненому в Telegram-каналі.

Понад дев'ять мільйонів тонн українського продовольства експортовано "зерновими коридорами"

++10.25++

27 жовтня з українських морських портів виплили дев'ять суховантажних суден зі 117 тисячами тонн зерна та продовольством, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ). "На 27 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 9 016 389 тонн. Загалом на сьогодні було дозволено рух 794 суден - 395 на прибуття в українські порти та 399 - на вихід із них", - йдеться у повідомленні СКЦ.

++10.15++

Президент РФ Володимир Путін і надалі заперечує український суверенітет, наголосили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в їхньому звіті за 27 жовтня. Автори звіту вказують зокрема на те, що під час виступу в рамках дискусійного клубу "Валдай" 27 жовтня Путін заперечив юридичний факт, що Україна є повністю суверенною державою, що РФ свого часу сама визнала суверенітет України та що український народ існує як окрема нація. "Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія - це єдиний народ, розділений на різні держави довільними історичними обставинами, вказує на його постійну мету - знищити українську державу і стерти саме поняття українського народу", - йдеться в звіті. Багато аспектів у виступі господаря Кремля вказують на "неприйняття Путіним ідеї про те, що наразі існує якась незалежна українська національна ідентичність", висновують американські аналітики.

У ISW наголошують, що ці заяви, як і багато інших дій РФ, мають спонукати до серйозних роздумів над тим, чи є війна РФ проти України актом геноциду, оскільки геноцид юридично визначається як дії, що вчиняються з наміром "знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу".

++09.38++

Спад реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року становитиме 35,6 відсотка порівняно з 34,4 відсотка у третьому кварталі та 37,2 відсотка - у другому кварталі. Такий прогноз Національний банк України опублікував в інфляційному звіті на своєму сайті. Згідно з оцінками НБУ, у першому кварталі 2023 року економіка також скоротиться - ще на 17,5 відсотка, з огляду на вищу базу першого кварталу цього року, коли спад становив 15,1 відсотка.

Водночас у регуляторі переконані, що вже з другого кварталу наступного року має розпочатися відновлення позитивної економічної динаміки. Зокрема, у другому кварталі 2023 воно становитиме 13,9 відсотка, у третьому – 9,2 і в четвертому – 11,3 відсотка, припускають у НБУ. Утім, ці оцінки ґрунтуються на припущеннях, що настане "відчутне зменшення ризиків безпеки з середини наступного року, що сприятиме повноцінному розблокуванню портів", а також за умови повернення в Україну вимушених мігрантів й подальшої співпраці України з міжнародними кредитними інститутами й донорами.

++09.21++

За добу ЗСУ відбили атаки російських окупаційних сил в районах 13 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. "За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області", - йдеться у зведенні. Крім того, повідомляється, що протягом доби російські агресори завдали п'ятнадцять авіаційних та один ракетний удар, здійснили понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам’янка, Новогреднєве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар’їнка і Павлівка на Донеччині, додали в Генштабі.

++08.58++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що інспектори організації цього тижня проведуть перевірку двох ядерних об'єктів в Україні. "Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку у цих місцях відповідно до угоди про гарантії України, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво чи переробку ядерного матеріалу у цих двох місцях та гарантувати відсутність незаявлених ядерних матеріалів і діяльності", - сказав Гроссі, якого цитує сайт організації .

Зазначається, що цю перевірку буде проведено після запиту уряду України у відповідь на звинувачення РФ про нібито виготовлення на українській території "брудних бомб". За його словами, щойно перевірки буде завершено, буде оцінено результати та оприлюднено висновки відповідно до стандартної практики гарантій МАГАТЕ. "Однак, знаючи про (...) терміновість цього питання, Агентство також представить наші висновки Керівній Раді МАГАТЕ і відразу після цього громадськості", - йдеться у повідомленні. Гроссі також надасть оновлену інформацію Раді Безпеки ООН з цього питання на закритому засіданні.

++08.34++

У Донецькій області за добу російські окупаційні сили вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 9 людей за вчора отримали поранення", - написав посадовець у Telegram-каналі. Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох цивільних, які загинули під час окупації - у Шандриголовому, додав чиновник.

++08.20++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) домовилися й надалі чинити тиск на президента РФ Володимира Путіна, підтримувати Україну та гарантувати енергетичну безпеку Європи. Сунак написав у Twitter, що "розраховує на тісну співпрацю" з Шольцом, щоб гарантувати, що ми й надалі будемо чинити тиск на Путіна, підтримувати Україну і гарантувати нашу енергетичну безпеку в майбутньому".

++07.49++

Російські війська обстрілювали з РСЗВ "Град" три ОТГ у Дніпропетровській області, внаслідок чого пошкоджено житлову інфраструктуру та лінії електропередачі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії страждала Нікопольщина. Росіяни накрили вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Людей не зачепило", - написав посадовець у Telegram-каналі. За його словами, у Нікополі пошкоджено близько десятка багатоповерхових і приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській ОТГ понівечено дачні будинки та електромережі. Без електрики опинилися майже 1000 сімей. Енергетики вже розпочали відновлення, додав голова Дніпропетровської ОВА.



++07.28++

Внаслідок обстрілу українськими силами одного з чеченських підрозділів у Херсонській області загинули 23 військовослужбовці, 58 отримали поранення, повідомив голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі. За його словами, інцидент стався на початку тижня, точної дати він не назвав. Кадиров уточнив, що четверо постраждалих зазнали тяжких травм, але їхньому життю нічого не загрожує.

++07.14++

У Херсонській області українська армія знищила у Бериславському районі два склади з боєприпасами та ангар зі скупченням російської техніки, повідомило у Facebook Оперативне командування "Південь". Отримано підтвердження про результативне попереднє влучення в понтонну переправу з військовою технікою противника, йдеться в повідомленні. За даними ОП "Південь", у Чорному морі налічується 111 російських військових кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Напоготові залишаються 24 ракет типу "Калібр", що містяться на двох надводних і двох підводних ракетоносіях, а також два російські великі десантні кораблі.

США надішлють в Україну військову допомогу на 275 мільйонів доларів

++07.00++

США направлять Україні новий пакет озброєнь та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, повідомило агентство Associated Press з посиланням на обізнані джерела. У новому пакеті немає нових великих озброєнь. Новий пакет американської допомоги в основному спрямований на поповнення запасів снарядів для систем озброєння, що вже є, у тому числі для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зазначається, що про новий пакет допомоги буде оголошено у п'ятницю.

Водночас речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі відмовився розкрити деталі пакета в інтерв'ю CNN, за винятком того, що новий транш озброєнь для України буде оголошено "дуже, дуже скоро", передає Reuters.