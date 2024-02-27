ЗСУ збили російський винищувач Су-34 - восьмий за 10 днів

Збройні сили України (ЗСУ) збили на Східному напрямку ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - написав у вівторок, 27 лютого, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Збиті Су-34, Су-35 і А-50

Це вже восьмий російський винищувач, уражений за останні 10 днів: 17 лютого ЗСУ збили два Су-34 і один багатоцільовий Су-35, 18 лютого - один Су-34, 19 лютого - Су-34 і Су-35С, 21 лютого - ще один Су-34.

Крім того, з початку року ЗСУ вдалося збити два російських розвідувальних літаки А-50. За даними української розвідки, у Росії залишилося шість А-50, водночас вона має ще близько 300 бойових літаків, які може використовувати проти України.

Читайте також: ISW: Росія повернула собі ініціативу на полі бою