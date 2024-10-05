ЗСУ збили російський літак на Донбасі

Українські військові у суботу, 5 жовтня, збили російський літак біля міста Костянтинівка у Донецькій області, про що "Суспільне Донбас" повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов.

"Силами оборони був збитий ворожий літак. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - зазначив він.

Своєю чергою, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко повідомив, що українські військові знищили російський Су-34.

Натомість видання "Українська правда" з посиланням на сласне джерело у Повітряних силах ЗСУ написало , що літак було збито дружнім вогнем російських військових.

Нагадаємо, що внаслідок удару по військовому аеродрому "Морозовськ" в Ростовській області в ніч на 3 серпня було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад боєприпасів, про що повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Під час операції ЗСУ у Курській області українські військові знищили російський Су-34 у ніч на 14 серпня.