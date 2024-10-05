ЗСУ збили російський літак на Донбасі

ЗСУ збили російський літак на Донбасі5 жовтня 2024 р.
Українські військові у суботу, 5 жовтня, збили російський літак біля міста Костянтинівка у Донецькій області, про що "Суспільне Донбас" повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Горбунов.
"Силами оборони був збитий ворожий літак. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор - пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", - зазначив він.
Своєю чергою, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко повідомив, що українські військові знищили російський Су-34.
Натомість видання "Українська правда" з посиланням на сласне джерело у Повітряних силах ЗСУ написало, що літак було збито дружнім вогнем російських військових.
Нагадаємо, що внаслідок удару по військовому аеродрому "Морозовськ" в Ростовській області в ніч на 3 серпня було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад боєприпасів, про що повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Під час операції ЗСУ у Курській області українські військові знищили російський Су-34 у ніч на 14 серпня.