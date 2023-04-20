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"Шахед"Фото: Roman Petushkov/REUTERS
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ЗСУ збили 21 "шахед" минулої доби - генштаб

Аліна Коломієць
3 год. тому

РФ атакувала Україну 26 іранськими дронами 19 квітня. ППО збила 21 з них. Найзапекліші бої на фронті тривають за Бахмут та Мар'їнку на Донеччині, звітує генштаб ЗСУ.

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Протягом доби 19 квітня російські окупанти атакували Україну 26 іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед-136". Українські військові знищили 21 з них. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні в четвер, 20 квітня.

Напрямки атак та інформацію про влучання генштаб не уточнює. Відомо, що в ніч на 19 квітня війська РФ вкотре атакували Одеську область іранськими дронами. Повітряні сили ЗСУ знищили 10 з 12 "шахедів". Було влучання в об'єкт громадської інфраструктури.

Пізно ввечері росіяни атакували безпілотниками схід та південь України. За даними Повітряних сил ЗСУ, на цих напрямках збили 10 з 11 дронів-камікадзе.

Повітряна тривога ввечері лунала й у Києві. Втім міська влада каже, що протиповітряна оборона не працювала, а тривогу оголосили, щоб "уникнути жертв від падінь на землю уламків" космічного супутника. В NASA спростували інформацію про падіння супутника. В повітряних силах ЗСУ припустили, що спалах, який бачили кияни, міг бути падінням метеорита.

Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар'їнку

Росія протягом 19 квітня завдала по Україні трьох ракетних і 57 авіаційних ударів. "Також війська РФ здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомляє генштаб.

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби, на цих ділянках фронту, Сили оборони України відбили понад 55 атак. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар'їнку.

"Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове (…) На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда", - йдеться в зведенні генштабу. 

Читайте також: РФ, ймовірно, перекидає додаткові сили з Донецька на Бахмут - британська розвідка 

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