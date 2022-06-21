ЗСУ завдали удару по Зміїному

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 21 червня (час київський).

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Російські війська захопили селище Тошківка Луганської області, повідомив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко ефірі національного телемарафону у вівторок. "На сьогодні, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються протиснути оборону наших хлопців між Мирною Долиною та Гірським. Були зупинені вчора, але тиск триває", - повідомив Власенко, цитують "Українські новини". З його слів, на лінії зіткнення зосереджено всі резерви особового складу та техніки з непідконтрольних територій.

++17.49++

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вівторок прибув в Україну, щоб зустрітися з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою для обговорення розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. "Під час неоголошеної поїздки генеральний прокурор Меррік Гарланд відвідує Україну та підтвердив відданість США допомогти у виявленні, затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до воєнних злочинів і звірств", - написав представник міністерства юстиції США Ентоні Колі у Twitter, опублікувавши відео зустрічі Гарланда зі ЗМІ. Генпрокурор США наголосив, що злочинцям не вдасться сховатися. "Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні способи, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці злочини, притягнуті до відповідальності", - сказав Гарланд журналістам.

++17.40++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підключає Організацію Об'єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста і декілька держав, які мають той чи інший вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених. "Ми маємо робити все на політичному рівні. Ми підключаємо максимально партнерів до цього процесу - і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, і декілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу у Києві у вівторок. За словами глави держави, він не має наразі інформації щодо умов тримання українських полонених і допомоги, яку їм надають. "Дуже хочеться, щоб обмін відбувався. Щоб ті чи інші партнери, які брали на себе зобов'язання допомагати з обміном, справді дотрималися свого слова. Ми в це не лише віримо. Ми працюємо", - зазначив президент.

++16.53++

Європа не здатна захистити себе без участі США, і нинішня безпекова криза на континенті це підтверджує, вважає міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. "Польща розцінює залучення Сполучених Штатів до європейської безпеки як фундаментальну умову для миру в Європі", - наголосив Рау на зустрічі з послами Польщі, інформує агентство AP з посиланням на польське державне агентство новин PAP. "Нинішня криза чітко демонструє, що без Сполучених Штатів Європа не може себе захистити", - зауважив Рау. При цьому польський міністр висловив переконання, що США не повинні брати на себе "усю відповідальність", натомість європейські союзники Вашингтона повинні брати на себе частину функцій із гарантування безпеки на континенті. На його думку, саме лідерство СШУ у НАТО було ключовим для ухвалення рішення щодо "швидкої та ефективної адаптації до російської загрози у 2016 році". Тоді НАТО ухвалило рішення щодо збільшення присутності на своєму східному кордоні після анексії Криму Росією та підтримки нею проросійських бойовиків на Донбасі, нагадує AP.

++16.17++

Німеччина передала Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. "Panzerhaubitze 2000 нарешті увійшли до арсеналу 155-мм гаубиць української артилерії. Я ціную всі зусилля моєї колеги, міністерки оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), на підтримку України. Наші артилеристи зададуть жару на полі бою!" - написав Резніков у Twitter.

++16.15++

Єврокомісія запропонувала дозволити українським громадянам, які перебувають у ЄС у рамках режиму тимчасового захисту, продовжити використовувати їхні водійські посвідчення, видані в Україні, повідомили у пресслужбі Єврокомісії. Тепер цю пропозицію ЄК мають розглянути Європарламент та Рада ЄС. "Особи, які втекли з України і знайшли притулок в ЄС, мають бути в змозі вільно пересуватися всередині Євросоюзу, а це означає використання прав без необхідності змінити їх або складати додаткові іспити", - зазначила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан.

ЗСУ завдали удару по Зміїному

++16.10++

Українські війська завдали зосередженого удару по острову Зміїний із застосуванням різних сил та засобів ураження, повідомляє оперативне командування "Південь". "По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження, у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення", - зазначається у повідомленні у Facebook.

++15.50++

Україна повернула тіла ще 35 загиблих захисників, повідомляє у вівторок Головне управління розвідки міноборони України з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Обмін тілами загиблих було проведено за формулою "35 на 50". Серед тіл військових, яких повернула Україна - 25 українських захисників Маріуполя. Як зазначається у повідомленні, процес повернення тіл загиблих українських бійців продовжується, він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

++15.41++

Глави держав та урядів ЄС продовжать роботу над санкціями на саміті 23-24 червня у Брюсселі. Як передало агентство Reuters, Європейська Комісія вивчає можливість включення операцій із золотом у можливий наступний раунд обмежувальних заходів. Як зазначили журналісти, поки не зрозуміло, чи можуть санкції торкнутися імпорту дорогоцінного металу в РФ, його експорту або того й іншого.

++15.29++

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за підтримку статусу кандидата в члени Європейського Союзу та обговорив із ним українсько-угорську співпрацю у сфері енергетики. "Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету та надання притулку українцям під час війни. Домовилися розвивати співпрацю в галузі енергетики. Дякуємо за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - написав Зеленський у Twitter у вівторок.

++15.20++

Відповідь Москви на заборону Литвою транспортування до Калінінградської області товарів, які підлягають санкціям ЄС, прямо торкнеться жителів цієї країни. Про це заявив у вівторок секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у Калінінграді на нараді з питань національної безпеки на північному заході Росії. "Відповідні заходи проробляються у міжвідомчому форматі і буде вжито найближчим часом. Їхні наслідки вплинуть на населення Литви", - попередив Патрушев, не уточнивши, однак, характеру заходів.

Берлін оприлюднив список військової допомоги Києву

++15.12++

Уряд Німеччини вперше оприлюднив перелік військової підтримки України, яку вже було надано та надання якої заплановано. Це випливає з отриманого DW повідомлення пресслужби уряду. Уряд ФРН вирішив наблизити процедуру публікації даних до практики, поширеної у "найближчих союзників" Берліна, зокрема - США, випливає з повідомлення. На сайті уряду розміщено огляд військової допомоги, яку Німеччина надала або ще надасть Україні. До списку внесено як матеріальні засоби, так і зброю, що постачається Києву. Перелік включає матеріали та зброю із запасів Бундесверу, а також постачання німецької оборонної промисловості, які фінансувалися в рамках ініціативи федерального уряду з надання допомоги для забезпечення безпеки іноземних партнерів (Ertüchtigungsinitiative). Раніше було ухвалено рішення про її розширення до двох мільярдів євро. Список регулярно оновлюватиметься.

++14.40++

Посольство Ізраїлю в Україні відновило у вівторок надання консульських послуг у Києві вперше від початку війни, роз'вязаної Росією 24 лютого. Про це повідомив посол Міхаель Бродський у Twitter.

++14.14++

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель приїхав у вівторок із візитом до України. Він відвідав постраждалі від російської навали населені пункти Київщини. Свої враження від побаченого в Бородянці й Бучі він виклав у дописах у соціальній мережі Twitter.



"Бородянка постраждала від російської агресії (...) і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося", - написав Беттель.

Глава уряду Люксембургу пообіцяв українській стороні підтримку в розслідуваннях воєнних злочинів: "Люксембург підтримає розслідування цих воєнних злочинів національними та міжнародними структурами та забезпечить розшук, судове переслідування та покарання осіб, відповідальних за ці звірства", - запевнив європейський політик.

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ЄС єдиний в підтримці надання Україні статусу кандидата в члени - міністр

Країни Європейського Союзу єдині в своїй підтримці надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу, заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн журналістам перед зустріччю з іншими міністрами ЄС. "Ми працюємо над тим, щоби сказати Путіну, що Україна належить до Європи, що ми також захищатимемо цінності, які захищає Україна", - цитує його агенція Reuters.

Тим часом агентство Bloomberg пише, що всі 27 країн-членів ЄС планують схвалити надання Україні статусу кандидата. За його даними, на зустрічі постійних представників Євросоюзу 20 червня ніхто не виступив проти цього рішення.

Читайте також: Які умови статусу кандидата для України запропонувала Єврокомісія

++13.32++

У Києві дерусифікують майже 300 об'єктів

Київська міська державна адміністрація повідомила про завершення електронного голосування щодо перейменувань об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами.

Знищена військова техніка РФ на виставці у Києві

Воно тривало з 15 до 19 червня у міському застосунку "Київ Цифровий", але взяти участь в ньому могли всі громадяни України. Загалом отримали понад 6,5 мільйонів голосів, кажуть у КМДА. Результати передали в Київську міську раду. Депутатка Київради Ксенія Семенова повідомила, що більшість результатів голосування громадян "співпадає з рекомендаціями експертів" та навела кілька прикладів.

Читайте докладніше: У Києві дерусифікують майже 300 об'єктів - КМДА

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У Харкові вночі ракетного удару росіян зазнало депо метрополітену, внаслідок чого одна людина дістала поранення, повідомив в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов. "Ситуація напружена. Були нічні прильоти. Декілька мікрорайонів відразу зазнали бомбардувань, ракетних ударів з боку російського агресора. Є руйнування. Це цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури, зокрема, депо метрополітену, де стояла певна кількість поїздів. Є одна поранена людина. Зараз там працює ДСНС, йде розмінування, а потім приступимо до розбору завалів", - цитує його державне інформагентство "Укрінформ".

За інформацією голови Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, якого цитує "Суспільне", внаслідок удару балістичної ракети по інфраструктурі метро пошкоджені щонайменше три поїзди. Пресслужба "Харківського метрополітену" повідомила у Telegram, що "з технічних причин рух поїздів на ділянці Салтівської лінії від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" тимчасово призупинено". При цьому всі станції і надалі функціонують як укриття.

++12.33++

ФРН і Словаччина не можуть погодити постачання зброї Україні

Передача Україні важких озброєнь в рамках кругових поставок, які планувалися Німеччиною та Словаччиною протягом останніх двох місяців, затягується через відсутність домовленості між Берліном і Братиславою, повідомило 20 червня видання Business Insider.

За його даними, Словаччина готувалася передати Києву 30 танків Т-72 радянського виробництва та отримати замість них сучасніші танки з Німеччини. Але минулого тижня Братислава нібито відмовилася від кругових поставок, після того, як Берлін запропонував їй 15 танків "Леопард-2А4" як компенсацію. На думку словацької влади, цього недостатньо для оборони країни.

Читайте детальніше: Німеччина і Словаччина не можуть погодити постачання зброї Україні

++11.56++

У східних і південних регіонах місцева влада повідомляє про обстріли протягом останньої доби з боку росіян та жертви серед мирного населення.

Так, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поінформував про потужні обстріли протягом 20 червня Лисичанська: "Застосовувалася авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого". Значні руйнування зафіксовано в Гірському, Новоіванівці та Врубівці, де росіяни зруйнували ліцей. У промзоні Сєвєродонецька тривають запеклі бої . "На "Азоті" залишаються 568 людей, серед них 38 дітей - переважно це працівники підприємства та їхні родини, вони відмовилися евакуюватися", - написав Гайдай у Telegram. Авіаударів зазнали Устинівка, Малорязанцеве, Білогорівка та Гірське. Тривають бої поблизу Миколаївки.

. "На "Азоті" залишаються 568 людей, серед них 38 дітей - переважно це працівники підприємства та їхні родини, вони відмовилися евакуюватися", - написав Гайдай у Telegram. Авіаударів зазнали Устинівка, Малорязанцеве, Білогорівка та Гірське. Тривають бої поблизу Миколаївки. На Донеччині росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню школу в Авдіївці. "Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці . Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл", - повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл", - повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Під обстрілами росіян опинився й один з освітніх закладів Харкова. "Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного з освітніх закладів, приміщення зруйноване на 40 відсотків", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Війська РФ обстрілювали 20 червня Харків, а також Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. "Загалом за добу по області троє загиблих, семеро людей поранені , усім надається медична допомога", - написав Синєгубов.

, усім надається медична допомога", - написав Синєгубов. З артилерії росіяни вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області. Мішенню стали два села Зеленодарської громади, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

++11.24++

Служба безпеки України заявляє про викриття російських агентів серед посадовців Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати (ТПП). Як повідомляє пресслужба СБУ, агентурна мережа працювала на Федеральну службу безпеки РФ і проводила розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Щоб знешкодити її, контррозвідка провела багатоетапну спецоперацію, в результаті якої в Києві затримали завідувача відділу секретаріату Кабміну та керівника однієї з дирекцій ТПП. "Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців", - йдеться в повідомленні. За отриману інформацію російські куратори платили від двох до 15 тисяч доларів, адже суми залежали від рівня таємності й важливості зібраних даних, кажуть в СБУ. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

++10.53++

Раді пропонують призначити омбудсменом нардепа Лубінця

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, що вніс пропозицію щодо призначення уповноваженим з прав людини депутата Дмитра Лубінця. "Вірю, що його досвід на посаді голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на уповноваженого", - написав спікер парламенту.

Читайте також: Чому Верховна Рада звільнила омбудсменку Денісову посеред війни

++10.27++

Понад 200 тисяч із 800 тисяч українських біженців, прийнятих Німеччиною після початку війни, розв'язаної Росією проти України 24 лютого, зареєструвалися на німецьких біржах праці як такі, що шукають роботу. Про це повідомили видання групи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) із посиланням на дані Федерального відомства з праці.

++09.58++

Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon заявила про тимчасове закриття магазинів в РФ і продажів онлайн з 27 червня. Мережа закривається "через зовнішні умови", які не дозволяють забезпечувати поставки товарів, йдеться в повідомленні. У Росії працювало 60 магазинів Decathlon.

++09.28++

Українські сили берегової охорони зуміли значно нейтралізувати можливості росіян щодо встановлення контролю над акваторією Чорного моря, йдеться в щоденному аналітичному звіті британської розвідки. Там вказано, що українці, оснащені береговими протикорабельними комплексами Harpoon, переданими західними союзниками, істотно ускладнили можливості дій російським силам. Як приклад цього наводиться нещодавнє влучення ракетами Harpoon в російський транспортник "Василий Бех". Використання таких озброєнь завадило реалізувати початкові російські плани щодо контролю цієї частини Чорного моря та створення загроз для Одеської області, йдеться в звіті.

++09.00++

Російський журналіст продав нобелівську медаль для допомоги біженцям з України

Медаль Муратова

Головний редактор російського видання "Новая газета" Дмитро Муратов продав свою медаль лауреата Нобелівської премії миру 2021 року на аукціоні за рекордні 103,5 мільйона доларів.

Усі вторговані кошти передадуть до Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) на допомогу українським дітям-біженцям і їхнім сім'ям.

Читайте детальніше: Російський журналіст продав нобелівську медаль для допомоги біженцям з України

++08.31++

Громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні, повідомляє The Washington Post із посиланням на некролог у виданні його рідного міста. Він став "щонайменше другим американцем, який загинув" в Україні, пише газета.

52-річний американець воював на боці України та загинув у бою 15 травня. Цю інформацію підтвердили в Державному департаменті США, зазначає агенція Reuters.

++07.58++

Росіяни не припиняють штурм Сєвєродонецька - Генштаб ЗСУ

Як повідомляє у традиційному ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України,

російські війська не припиняють штурмові дії "з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк" . Росіяни намагаються штурмувати населені пункти Сиротине і Біла Гора, де українські війська "успішно протидіють". На Сєвєродонецькому напрямку зафіксували авіаудари по українських позиціях поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська.

. Росіяни намагаються штурмувати населені пункти Сиротине і Біла Гора, де українські війська "успішно протидіють". На Сєвєродонецькому напрямку зафіксували авіаудари по українських позиціях поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. На Слов'янському напрямку неподалік Богородичного та Долини українські війська відбили штурмові дії армії РФ. Росіяни систематично здійснювали артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка, завдали авіаударів по об'єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Бахмутському напрямку тривають бої. Росіяни проводять наступальні дії в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір'я. Вони обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку російські війська завдали авіаційного удару в районі Нью-Йорка, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам'янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксований авіаудар поблизу Щербаків. Українські військові припинили спроби штурмових дій росіян у районі Мар'їнки.

На Харківському напрямку зафіксували обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка. На Харківщині росіяни зосередили зусилля на утриманні зайнятих рубежів та намагаються завадити виходу українських підрозділів у тил російського угруповання військ, що діє на Слов'янському напрямку.

На Південнобузькому напрямку росіяни здійснювали обстріли поблизу Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Вони завдали авіаційних ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба.

++07.29++

Канада хоче дозволити передачу Україні конфіскованих активів

Канада збирається дозволити конфіскацію підсанкційних активів для подальшої передачі Україні на післявоєнну відбудову. Про це журналістам повідомила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд після зустрічі зі своєю американською колегою Джанет Єллен. "Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюсь, що в найближчі дні мій бюджетний законопроєкт буде ухвалений. В ньому вперше в Канаді містяться заходи, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи. Ми вважаємо, що це справді важливо розширювати наші законні повноваження, бо буде дуже-дуже важливо знайти гроші на відбудову України, і я не можу подумати про більш доречне джерело цього фінансування, ніж заморожені російські активи", - сказала вона.

Читайте докладніше: Канада хоче дозволити передачу Україні конфіскованих активів