Генштаб: ЗСУ закріплюються на нових рубежах на 3 напрямках

На Бердянському напрямку ЗСУ здійснили рекордне просування до двох кілометрів.

Російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) минулої доби здійснили невдалі спроби проникнення через державний кордон України на Сіверському та Слобожанському напрямках, утім зазнали втрат і відступили. Про це йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у вівторок, 4 липня.

На чотирьох напрямках - важкі бої

Основні зусилля війська РФ продовжують зосереджувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. На цих ділянках протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Як ідеться у зведенні, на Мар'їнському напрямку сили оборони України відбили всі атаки в районі Мар'їнки Донецької області. На Лиманському напрямку за підтримки авіації росіяни робили безуспішні спроби витіснення ЗСУ з займаних позицій в районі західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області. ЗСУ також відбили наступ росіян на Куп'янському напрямку - в районі південніше Новоселівського Луганської області.

На Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

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ЗСУ закріплюються на трьох напрямках

На Бахмутському напрямку ЗСУ під щільним вогнем авіації та артилерії РФ відбили атаки в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Також українські сили оборони продовжують наступати південніше й північніше міста Бахмут та закріплюються на досягнутих рубежах, кажуть в генштабі.

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Крім того, українські війська продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах, ідеться в зведенні.

На Бердянському напрямку просування до 2 км

В об'єднаному пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку також заявили, що на Бердянському напрямку зафіксоване найбільше просування в глибину оборони РФ до двох кілометрів.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку ЗСУ просуваються вперед та вибивають росіян з низки позицій. "За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Також було знищено два склади боєприпасів ворога та один пункт управління", - написав він у Telegram.

Росія, як пише генштаб ЗСУ, продовжує зосереджуватись на Запорізькому та Херсонському напрямках на недопущенні просування військ України.

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