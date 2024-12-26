ЗСУ вдарили по заводу в РФ, який робить паливо для балістики

У ЗСУ повідомили про нещодавній удар по комбінату у Ростовській області, який виробляє паливо для балістичних ракет. Раніше в міноборони РФ стверджували, що цього удару було завдано західними ракетами.

Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) днями завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ, заявили у четвер, 26 грудня, у Головному управлінні комунікацій ЗСУ (СтратКом). За даними ЗСУ, на ураженому підприємстві вироблялося тверде паливо для балістичних ракет.

"Російська Федерація використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об'єктів української цивільної інфраструктури, як-от лікарень, житлових будинків та електростанцій, - йдеться у повідомленні. - Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої компанії з послаблення спроможностей Збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України".

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В міноборони РФ казали про удар ракетами ATACMS і Storm Shadow

Хоча у СтратКомі ЗСУ не вказали, коли саме було завдано цього удару, російські пропагандисти заявляли, що місто Каменськ-Шахтинський зазнало атаки 18 грудня.

У міноборони РФ тоді заявили, що удару зазнало федеральне казенне підприємство "Комбинат "Каменский". За твердженням російського оборонного відомства, Україна нібито застосувала шість ракет ATACMS, а також чотири Storm Shadow. Російська ППО, за цим твердженням, збила всі шість ATACMS і три з чотирьох Storm Shadow. Ще одна ракета, як заявили у відомстві, була "відхилена від об'єкта атаки, внаслідок її падіння пошкоджено технічну будівлю на території комбінату".

На сайті ФКП вказано, що "Комбинат "Каменский" є одним з найбільших хімічних підприємств на півдні РФ. Він був створений у 1939 році і, як заявляється, "інтенсивно розвивався, освоюючи та випускаючи найважливішу хімічну продукцію для вирішення завдань державного значення, зміцнюючи обороноздатність країни".

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