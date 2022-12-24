ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів - Генштаб

Війна Росії проти України - новини суботи, 24 грудня.

++08:59++

У ніч на суботу російські війська завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого є пошкодження, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Сьогодні вночі ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя. Кілька з них влучили у гімназію у Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені", - написав віну Telegram.

WSJ: Путін одержує лише ту інформацію, яку бажає почути

++08:21++

Президент Россії Володимир Путін вибудував таку структуру влади, за якої у підсумку одержує лише ту інформацію, яку бажає чути. Про це пише The Wall Street Journal .Американське видання з посиланням на інсайдерів зазначає, що актуальні щоденні звіти, які подають Путіну, ретельно готуються, у них, зокрема, замовчують провали російської армії, натомість велику увагу приділяють тому, що подається як успіхи.

++07:42++

Минулої доби українські військові відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованому вранці в суботу. За цією інформацією, минулої доби армія РФ завдала 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також російські війська здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення. Зазначається, що українська авіація здійснила 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління, два склади боєприпасів і 11 районів зосередження сил окупантів.

Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі, йдеться у повідомленні. За цими даними, так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.

++07:30++

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у традиційному різдвяному зверненні закликав мешканців Німеччини і надалі виявляти солідарність з Україною. "До тих пір поки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу, погроз і гноблення... Жорстокий російський напад на Україну, повернення війни до Європи, жахливі страждання українців, як і побоювання ескалації бойових дій - все це лякає багатьох людей у нашій країні", - сказав глава ФРН. Тому "найбільше наше бажання цього року - щоб знову настав мир", наголосив Штайнмаєр у телезверненні, яке вийде в ефір увечері 24 грудня".

++07:05++

Президент України Володимир Зеленський подякував американському Конгресу та Сенату за виділення додаткових 45 мільярдів доларів допомоги Україні. "Вдячний американському Конгресу, Ненсі Пелосі (спікерці Палати представників - Ред,), Кевіну МакКарті (лідеру республіканців у Палаті Представників - Ред.), Мітчу Макконнеллу, Чарльзу Шумеру, Патріку Легі, Розі Де Лауро (сенатори та конгресмени - Ред.), за надання додаткових 45 мільярдів доларів допомоги Україні та непохитну двопартійну підтримку США у боротьбі за свободу. Надзвичайно важливо, що США разом із українцями у цій боротьбі", - написав Зеленський у Twitter.

Битва за Бахмут: чому Росія так прагне захопити місто? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Читайте також новини дня за 23 грудня.