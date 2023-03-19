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Фото: Violeta Santos Moura/REUTERS
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ЗСУ за добу відбили 83 атаки армії РФ - Генштаб (онлайн)

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Протягом минулої доби Збройні сили України (ЗСУ) відбили 83 атаки російської армії, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

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Війна Росії проти України - новини  неділі, 19 березня.

 

++09:15++

За минулу добу російські війська обстріляли щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, серед яких Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована в досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами було пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі", - написав Синєгубов у Telegram.

 

++08:29++

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, що Берлін виконає рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту російського президента Володимира Путіна, якщо він прибуде до ФРН. За словами міністра, у такому разі Німеччина буде зобов'язана затримати Путіна і передати його Міжнародному кримінальному суду. 

 

++07:45++

Пресслужба Кремля повідомила, що російський президент Володимир Путін здійснив робочу поїздку до Маріуполя. Як зазначається у повідомленні, він прибув до міста гелікоптером. 

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут

++07:30++

Протягом минулої доби Збройні сили України (ЗСУ) відбили 83 атаки російської армії, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Наступальні дії російські війська надалі зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

У повідомленні також зазначається, що 18 березня сили РФ завдали 11 ракетних ударів по території України, чотири з яких - по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку армії РФ. Українська авіація, своєю чергою, завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів, зазначається у повідомленні. Крім того, за цими даними, було збито БпЛА "Шахед-136", а українські ракетники й артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

++07:25++

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні. "Більше канадської військової допомоги вже на шляху в Україну. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявила Ананд. Вона також опублікувала у своєму Twitter відео, на якому видно завантаження броньованих ремонтно-евакуаційних машин на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

++07:15++

Щонайменше двоє людей загинули та ще 10 дістали поранень внаслідок обстрілу військами РФ Краматорська на Донеччині 18 березня. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці у неділю. На оприлюдненому відео показані наслідки влучання снарядів у приватний сектор міста. 

 

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Бої поблизу Бахмута, український солдат

ЗСУ за добу відбили 83 атаки армії РФ - Генштаб (онлайн)

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