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Українська РСЗВ б'є по позиціях російської армії Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

ЗСУ за добу відбили 20 атак російської армії

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Російська армія продовжує обстріл цивільної інфраструктури України та намагається взяти Бахмут під повний контроль.

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Збройні сили України за добу відбили понад 20 атак противника, йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу ЗСУ.

Там відзначають, що протягом доби російська армія завдала 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів, чотири з яких - зі ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. "Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - додають у генштабі. 

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Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - цієї доби українські сили відбили понад 20 атак противника. 

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої".

Авіація україсньких Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 і 6 БпЛА різних типів (2 з них ударні, 4 - розвідувальні).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів російської армії.

Обстріли на Запоріжжі

Російські війська вранці 11 квітня вдарили керованими авіаракетами по житлових кварталах Оріхова і Гуляйполя, що на Запоріжжі. Постарждалих немає, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Зазначається, що масований удар був здійснений по лінії розмежування в Запорізькій області. "По дві керовані ракети запущено російською авіацією по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполю, а також атакували артилерійськими снарядами Степногірськ. На щастя, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, по Оріхову та Комунарському району міста Запоріжжя були завдані ракетні удари 31 березня, четверо людей отримали поранення.

На Херсонщині двоє поранених

У Херсонській області за добу поранено двох людей, написав голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. Загалом по регіону війська РФ завдали 56 ударів, випустивши 285 снарядів. Зафіксовано влучання в житлові квартали населених пунктів області, а також на територію медичного закладу, у музей та адміністративну будівлю в Херсоні.

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