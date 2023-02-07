ЗСУ за добу відбили 10 атак РФ на Луганщині і Донеччині

Війна Росії проти України - новини вівторка, 7 лютого (оновлюється).

++08.10++

Швейцарія обговорює відмову від нейтрального статусу в питанні поставок зброї Україні через зростаючий тиск як з боку західних країн, так і всередині суспільства, пише агентство Reuters. Два парламентські комітети з безпеки вже рекомендували уряду відповідним чином пом'якшити правила реекспорту швейцарського озброєння. Єдиної думки серед законодавців поки що немає, підкреслює агентство. Крім того, опитування громадської думки, проведене компанією Sotomo, показало, що 55 відсотків жителів країни виступають за дозвіл реекспорту зброї в Україну.

++07.49++

Близько восьми мільйонів людей втекли з України до сусідніх країн, рятуючись від війни, заявив координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок. Ще 5,3 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами у власній країні, багато з яких шукають притулку. 17,6 мільйона, або майже 40 відсотків населення, потребували гуманітарної допомоги. Гріффітс оголосив, що представить цьогорічний план гуманітарної допомоги Україні в Женеві в лютому, який потребуватиме 3,9 мільярда доларів (близько 3,6 мільярда євро). За офіційними підтвердженими даними ООН, в Україні було вбито понад 7000 цивільних осіб, але реальна кількість, безумовно, є вищою, додав Гріффітс.

"Там не можна було залишатися" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++07.33++

Україна спільно з більш ніж 30 державами ініціює проведення 22 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку заходу, присвяченого грубим порушенням прав людини під час російського вторгнення. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця. "Наближається рік, як Росія почала повномасштабну війну і занурила центр європейського континенту в насильство, кровопролиття і розруху. Тому у фокусі нашої уваги мають бути потреби і страждання людей", - сказав він.

++07.20++

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у вівторок.

"Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - -зазначається у повідомленні.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили росіян.

Як два брати-українці гатять з німецької гаубиці To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Читайте також найважливіші події війни Росії проти України у понеділок, 6 лютого.