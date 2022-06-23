Українські війська вразили на Зміїному ще один російський ЗРК "Панцир"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 23 червня (час київський).

++08.01++

У ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України повідомляється:

російські війська наступають та намагаються оточити українські сили в напрямку Лисичанська .

. Тривають спроби РФ повністю захопити Сєвєродонецьк. На цьому напрямку росіяни окупували Лоскутівку, Рай-Олександрівку та намагаються штурмом взяти Сиротине. Російські військові готуються до форсування річки Сіверський Донець.

Триває наступ РФ на населені пункти Золоте та Вовчоярівка, що на Бахмутському напрямку. Армія РФ намагається оволодіти панівними висотами в районі Берестового, щоб взяти під контроль трасу Бахмут - Лисичанськ. Для посилення угруповання на цьому напрямку РФ перекинула батальйону тактичну групу в район населеного пункту Новотошківське.

У районі Ізюму, Харківська область, РФ перекинула ще два танкових підрозділи та готується до відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ.

У Генштабі не виключають, що війська РФ штурмуватимуть в напрямках Киселівка - Посад-Покровське та Олександрівка - Лупареве, щоби вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

В акваторії Чорного моря у готовності до застосування ракетного озброєння перебуває п'ять російських носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", загальною кількістю до 40 ракет.

++07.39++

За даними оперативного командування Збройних сил України "Південь", українські війська вразили другий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" російської армії, розміщений на захопленому нею острові Зміїному. Також командування повідомляє про знищення двох російських складів боєприпасів на окупованій Херсонщині.

Тим часом армія РФ здійснила три ракетні удари по південних регіонах України 22 червня. По-перше, росіяни нанесли масований ракетний удар із семи ракет типу "Онікс" по Миколаєву, в результаті чого загинула одна цивільна особа, а двоє були поранені. По-друге, російські війська двічі атакували Одеську область, але українські підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві ракети.

++07.17++

У відеозверненні за підсумком 119-го дня війни президент України Володимир Зеленський сказав: "22 червня - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, яка назавжди мала залишитись в історії ХХ-го століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти 22 червня. Тоді між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги значно швидше. Це - наша національна мета".