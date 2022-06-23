Українські війська вразили на Зміїному ще один російський ЗРК "Панцир"

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
120-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 23 червня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 червня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 23 червня (час київський).
++08.01++
У ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України повідомляється:
++07.39++
За даними оперативного командування Збройних сил України "Південь", українські війська вразили другий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" російської армії, розміщений на захопленому нею острові Зміїному. Також командування повідомляє про знищення двох російських складів боєприпасів на окупованій Херсонщині.
Тим часом армія РФ здійснила три ракетні удари по південних регіонах України 22 червня. По-перше, росіяни нанесли масований ракетний удар із семи ракет типу "Онікс" по Миколаєву, в результаті чого загинула одна цивільна особа, а двоє були поранені. По-друге, російські війська двічі атакували Одеську область, але українські підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві ракети.
++07.17++
У відеозверненні за підсумком 119-го дня війни президент України Володимир Зеленський сказав: "22 червня - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, яка назавжди мала залишитись в історії ХХ-го століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється. Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти 22 червня. Тоді між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги значно швидше. Це - наша національна мета".