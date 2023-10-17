ЗСУ вразили гелікоптери РФ поблизу Бердянська і Луганська

Уночі ЗСУ завдали ударів по аеродромах РФ в окупованих районах Запоріжжя і Луганщини. Були вражені гелікоптери та обладнання аеродромів. Також вночі українська ППО збила всі запущені росіянами дрони і ракету.

У ніч на вівторок, 17 жовтня, Збройні сили України нанесли успішні удари по гелікоптерам та обладнанню аеродромів окупаційних військ Росії поблизу Луганська і Бердянська Запорізької області, повідомляє управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Точна кількість вражених цілей і масштаби заподіяної шкоди наразі не вказуються.

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ППО збила всі російські дрони і ракету

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі війська РФ випустили по території України шість ударних безпілотників типу "Shahed" з району мису Чауда в окупованому Криму та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованих районів Херсонської області.

"Усі сім цілей було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку", - зазначили у повітряних силах.

По яких саме регіонах цілили росіяни, наразі не повідомляється, але вночі повітряна тривога лунала у південних і східних областях України.

Як зазначили у Силах оборони півдня України, уламки одного із збитих дронів впали на яхт-клуб Одеси, зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали.



Також військові уточнили, що ракета Х-59 була збита над Миколаївською областю.

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