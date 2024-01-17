ЗСУ вперше застосували гібридну систему ППО FrankenSAM

Збройні Сили України (ЗСУ) вперше використали в бойових умовах гібридну систему протиповітряної оборони (ППО) під назвою FrankenSAM, що дозволяє застосовувати західні ракети з переобладнаних радянських пускових установок.

Про це повідомив у середу, 17 січня, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він розповів, під час російської атаки сьогодні вночі за допомогою FrankenSAM збили іранський дрон-камікадзе Shahed-136 на відстані 9 кілометрів.

Камишін наголосив, що успішному бойовому застосуванню передував цикл випробувань. За його словами, перший випробувальний пуск не був успішний, але завдяки професійності українських та американських виробників зенітний ракетний комплекс (ЗРК) був доведений до повної боєздатності.

Також міністр зазначив, що нині в проєкті FrankenSAM є приблизно п'ять таких систем, які вже розгорнуті в Україні.

FrankenSAM вирішує питання дефіциту ракет до радянських ЗРК

Спеціалізоване видання Defense Express припускає, що першим FrankenSAM, який має на рахунку збиту ціль, є проєкт з ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук". Він може мати дальність знищення цілей до 20 кілометрів.

Як зауважує видання, успішне бойове застосування FrankenSAM вирішує питання дефіциту ракет до радянських ЗРК. "Єдиною країною де виробляються зенітні ракети до того ж "Буку" є РФ. Тому інтеграція до них AIM-7/RIM-7 є надважливою", - наголошує Defense Express.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що США і Україна розробили кілька проєктів FrankenSAM: поєднання радянських пускових установок "Бук" і американських ракет RIM-7 Sea Sparrow, поєднання радара радянської епохи та надзвукових авіаційних ракет AIM-9M Sidewinder, поєднання радянського обладнання з ЗРК Hawk, а також поєднання ракет Patriot і пускової установки, яка працює зі старими радіолокаційними системами українського виробництва.

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