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Зенітний ракетний комплекс Patriot
В Україні визначили, хто навчатиметься керувати ЗРК PatriotФото: AFP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ЗСУ визначили військових, які навчатимуться керувати Patriot

Степан Смишляєв
28 хв. тому

Перелік фахівців, яких відправлять навчатися роботі з ЗРК Patriot, затвердив командувач повітряних сил ЗСУ.

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Командування повітряних сил Збройних сил України затвердило перелік військових, які навчатимуться керувати зенітними ракетними комплексами (ЗРК) Patriot, повідомив у п'ятницю, 23 грудня, в ефірі національного телемарафону речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук затвердив вже перелік людей, які можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли за кілька тижнів наші фахівці навчилися доволі вправно оперувати цими комплексами", - розповів він.

Речник зауважив, що на навчання роботі з системами Patriot може знадобитися більше часу, ніж зазначеними ЗРК, тому що це більш потужна і далекобійна техніка.

Навчання може тривати кілька місяців

Раніше в міністерстві оборони США заявили, що підготовка українських військових для роботи з цими ЗРК може тривати кілька місяців. Деталі навчання ще опрацьовуються, втім, у Пентагоні запевнили, що воно почнеться "зовсім скоро".

Місце, де проходитиме підготовка наразі не розголошується, однак ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, це буде американська військова база в німецькому Графенвері, де з квітня пройшли тренування вже понад 3100 українських військових. Водночас не виключено, що навчання пройде на військовій базі у США

Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

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