ЗСУ визначили військових, які навчатимуться керувати Patriot
Степан Смишляєв
28 хв. тому
Перелік фахівців, яких відправлять навчатися роботі з ЗРК Patriot, затвердив командувач повітряних сил ЗСУ.
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Командування повітряних сил Збройних сил України затвердило перелік військових, які навчатимуться керувати зенітними ракетними комплексами (ЗРК) Patriot, повідомив у п'ятницю, 23 грудня, в ефірі національного телемарафону речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук затвердив вже перелік людей, які можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли за кілька тижнів наші фахівці навчилися доволі вправно оперувати цими комплексами", - розповів він.
Речник зауважив, що на навчання роботі з системами Patriot може знадобитися більше часу, ніж зазначеними ЗРК, тому що це більш потужна і далекобійна техніка.
Навчання може тривати кілька місяців
Раніше в міністерстві оборони США заявили, що підготовка українських військових для роботи з цими ЗРК може тривати кілька місяців. Деталі навчання ще опрацьовуються, втім, у Пентагоні запевнили, що воно почнеться "зовсім скоро".
Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.
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