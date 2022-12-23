ЗСУ визначили військових, які навчатимуться керувати Patriot

Командування повітряних сил Збройних сил України затвердило перелік військових, які навчатимуться керувати зенітними ракетними комплексами (ЗРК) Patriot, повідомив у п'ятницю, 23 грудня, в ефірі національного телемарафону речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук затвердив вже перелік людей, які можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли за кілька тижнів наші фахівці навчилися доволі вправно оперувати цими комплексами", - розповів він.

Речник зауважив, що на навчання роботі з системами Patriot може знадобитися більше часу, ніж зазначеними ЗРК, тому що це більш потужна і далекобійна техніка.

Навчання може тривати кілька місяців

Раніше в міністерстві оборони США заявили, що підготовка українських військових для роботи з цими ЗРК може тривати кілька місяців. Деталі навчання ще опрацьовуються, втім, у Пентагоні запевнили, що воно почнеться "зовсім скоро".

Місце, де проходитиме підготовка наразі не розголошується, однак ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, це буде американська військова база в німецькому Графенвері, де з квітня пройшли тренування вже понад 3100 українських військових. Водночас не виключено, що навчання пройде на військовій базі у США.

Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.