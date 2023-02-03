ЗСУ використають танки проти оборони РФ - Резніков (онлайн)

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 3 лютого.

++22:15++

Франція і Італія завершили технічні переговори щодо спільного постачання Україні зенітного ракетного комплексу SAMP/T навесні. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомило міністерство оборони Франції, пише Reuters.

"Це (отримання SAMP/T - Ред.) дозволить Україні захищатися від російських безпілотників, ракет і авіаційних атак завдяки охопленню значної частини території України", - йдеться в заяві міністерства за підсумками переговорів міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню з італійським колегою Гвідо Крозетто.

++22:00++

Українські війська не збираються залишати Бахмут та битимуться за місто "скільки зможуть", запевнив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за результатами саміту Україна-ЄС.

"Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки зможемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею, вважаємо наших героїв, які там, на жаль, полягли, героями", - відповів він на запитання журналістів щодо стратегії оборони міста на Донеччині.

Голова української держави не оминув нагоди попросити від європейських партнерів про нові поставки озброєння. Він наголосив, що пришвидшення передачі Україні саме далекобійної зброї дозволить ЗСУ не тільки не відійти від Бахмута, а й почати деокупацію Донбасу.

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++21:00++

ЗСУ потрібні танки для контрнаступу та самооборони, тому українська армія використає їх як "сталевий кулак", щоб прорвати лінії оборони військ РФ. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільної пресконференції з міністром оборони Маріушем Блащаком у Києві, повідомляє пресслужба українського уряду. Водночас, з огляду на ймовірний наступ росіян, Україна веде переговори з партнерами щодо отримання далекобійних засобів ураження з дальністю від 150 км, оскільки таке озброєння, наприклад РСЗВ HIMARS, довело свою ефективність на полі бою, йдеться у повідомленні.

Також на пресконференції Резніков наголосив, що наразі ведуться перемовини з західними партнерами про пошук платформи для надання Україні тактичної авіації. "Що це буде: F-16 чи Gripеn – це питання дискусій із партнерами країн НАТО", - наводяться його слова у повідомленні.

Своєю чергою Маріуш Блащак запевнив про продовження підтримки України в боротьбі з країною-агресоркою та наголосив, що опір українського народу є прикладом для Європи та всього світу.

++20:00++

Посли країн Європейського Союзу погодили пропозицію Європейської комісії щодо встановлення граничних цін на російські нафтопродукти, повідомила у головуюча в Європейському Союзі Швеція. Максимальна ціна на нафтопродукти преміум-класу з РФ, такі як дизельне паливо, становитиме 100 доларів за барель, а на дешевші нафтопродукти, такі як мазут, - 45 доларів за барель, пише Reuters.

Як зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, обмеження наберуть чинності 5 лютого. "Ми повинні продовжувати позбавляти Росію засобів для ведення війни проти України, - написала вона у Twitter. - З G7 ми встановлюємо обмеження цін на ці продукти, скорочуючи доходи Росії, одночасно забезпечуючи стабільність глобальних енергетичних ринків".

++19:00++

На найближчому пленарному тижні Верховна Рада Україн розгляне питання про дострокове припинення повноважень трьох народних депутатів, обраних за списками забороненої нині "Опозиційної платформи - За життя", повідомляє голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Олег Волошин вирішив скласти повноваження, про що він уже повідомив публічно. Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод теж планують скласти мандати. На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського (у Верховну Раду - Ред.)", - написав він у Telegram.

++18:45++

Київ веде діалог щодо передачі йому західних винищувачів та далекобійних ракет союзниками від початку повномасштабного вторгнення Росії і зараз в цих перемовинах виходить "на фінішну пряму", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС.

"Ми завжди до питання зброї підходимо дуже раціонально і ми фокусуємося саме на тому, що ми можемо отримати. Головне - це добитися ухвалення політичних рішень. Але після того, як ми вирішили питання щодо Патріотів (зенітних ракетних комплексів Patriot - Ред.) та інших систем ППО, я не маю сумнівів, що і це рішення буде ухвалене", - наголосив міністр.

++18:30++

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що 10-й пакет санкцій, над яким наразі працює Брюссель, буде зосереджений саме навколо питаннь, пов'язаних з технологіями для ВПК, і має завдати збитків РФ у розмірі близько 10 мільярдів євро. "Він фокусується на технологіях, які не мають бути використані російською військовою машиною - зокрема на тих технологіях, які використовуються в виробництві дронів", - повідомила фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

Президент України Зеленський, своєю черго, вчергове наголосив, що Україна наполягає на запровадженні санкцій проти російської атомної енергетики в цілому, і проти російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" та її керівництва зокрема.

++18:00++

Європейський Союз підтримав формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленський з метою завершення розпочатої Росією війни. "На сьогоднішній день Росія не виявила жодної справжньої готовності до справедливого та сталого миру. Ми висловили підтримку мирній формулі президента Зеленського та нашу відданість активній роботі з Україною над мирним планом із 10 пунктів", - ідеться у спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС, що відбувся у Києві 3 лютого.

Окрім того, ЄС підтримує ідею проведення окремого саміту, присвяченого українській формулі миру. Його метою має бути початок реалізації плану.

++17:17++

Майже скрізь в Україні оголошений відбій повітряної тривоги. Наразі загроза ударів з повітря зберігається у кількох громадах Миколаївської та Днапропетровської областей, у Луганській області та в Криму.

++16:40++

Майже на всій території України оголошено повітряну тривогу. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 16:30 був зафіксований зліт МіГ-31К ВКС РФ.

++15:55++

Станом на 3 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 російських кораблів, але серед ним немає жодного носія крилатих ракет "Калібр". Про це йдеться у повідомленні Військово-морських Сил ЗСУ у Facebook.

Водночас, в Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі перебувають 10 російських кораблів, п'ять з них - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 72 ракети, повідомляють в ВМС ЗСУ.

++15:20++

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію з проханням ветувати закон щодо посилення відповідальності військовослужбовців. У відповіді він наголосив, що закон спрямований на покращення дисципліни та правопорядку під час військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їхньоъ спроможності виконувати визначені завдання задля захисту України.

"При ухваленні рішення про підписання закону мною врахована позиція головнокомандувача Збройних сил України та командирів військових частин, які вважають, що закон дозволить не лише посилити відповідальність за вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених в бойовій обстановці, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу", - заначив Зеленський.

Водночас він повідомив, що задля удосконалення механіму застосування норм закону він доручив уряду додатково опрацювати це питання. "Поділяю переконання, що покарання за вчинені військові кримінальні та військові адміністративні правопорушення має застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого

правопорушення, принципів справедливості та верховенства права", - наголосив він.

Нагадаємо, що норми цього закону, зокрема, посилили кримінальну відповідальність за невиконання наказу в умовах воєнного стану. Також законом забороняється пом'якшувати покарання чи давати умовні строки для військових, засуджених за окремі види злочинів: непокора, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, дезертирство.

++14:35++

Масштаби вербування в'язнів російською приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер", очевидно, значно зменшилися, порівняно з піковим періодом між літом та осінню 2022 року. Про це йдеться в останньому огляді британської розвідки щодо ситуації в Україні.

За даними федеральної служби виконання покарань РФ, з листопада 2022 року до кінця січня 2023-го, кількість ув'язнених в Росії скоротилася на шість тисяч. Тоді як з вересня до листопада скорочення становило 23 тисячі. Вербування до ПВК "Вагнера", ймовірно, було основним фактором скорочення кількості засуджених, припускають у міністерстві оборони Великобританії.

Також на цю тенденцію вказують свідчення окремих українських воїнів, які зазначають зменшення російських штурмів у стилі "живих щитів" на ключових секторах фронту, йдеться у повідомленні.

Конкуренція між угрупованнями в російській еліті, зокрема між ПВК "Вагнер" і міноборони РФ, імовірно, є частковою причиною зменшення кількості ув'язнених, припускають британські розвідники

У міноборони Великобританії також опублікували актуальну карту боїв в Україні станом на 3 лютого:

++14:04++

США вперше конфіскують активи олігарха з РФ: їх можуть передати Україні

Суд у США дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями.

Агентство Reuters зазначає, що це рішення від 2 лютого стало першою постановою про конфіскацію активів російського олігарха відтоді, як 2022 року американське міністерство юстиції створило цільову міжвідомчу групу KleptoCapture для дотримання санкцій США та союзників у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Рішення суду відкриває шлях для можливого використання конфіскованих коштів на відновлення зруйнованої війною України.

++13:36++

Литовці за годину зібрали мільйон євро на радари для ЗСУ

Литовці зібрали понад мільйон євро пожертв на радари для Збройних сил України всього за годину. Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на Bayraktar і морські дрони для України.

++13:13++

З нового навчального року студенти російських університетів вивчатимуть оновлений курс історії РФ, який охоплюватиме період від Русі та завершуватиметься війною проти України. Як пишуть російські ЗМІ, таким чином міністерство освіти РФ хоче "виховати громадянина, який усвідомлює причетність до історії Росії".

++12:51++

Шольц: Путін зробив НАТО приводом для "розширення" РФ

Під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві до розв'язання Росією повномасштабної війни проти України канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевняв його, що вступ України до НАТО "ще 30, 40 років не стоятиме на порядку денному", але переговори між Києвом і Брюсселем були для Путіна лише "приводом для давно задуманого плану силового розширення території Росії". Таку заяву Шольц зробив під час заходу в Марбурзі ввечері 2 лютого.

Шольц під час виступу в Марбурзі Фото: Nadine Weigel/Dpa/dpa/picture alliance

Канцлер ФРН спростував думку одного зі слухачів заходу про те, що Росію нібито "спровокувало" на вторгнення в Україну розширення Північноатлантичного альянсу на схід. Шольц наголосив, що НАТО є оборонним союзом, а у зв'язку з російським вторгненням в Україну "не потрібно прикидатися, нібито слова "розширення НАТО на схід" є якимось аргументом".

++12:49++

Речник німецького уряду офіційно підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні також танки Leopard 1, передає агентство Reuters. Кількість він не назвав.

++12:23++

В Україні - відбій тривоги

В Україні - відбій повітряної тривоги. Вона тривала понад півтори години в усіх областях, оскільки з території Білорусі злітали російські винищувачі МіГ. Повідомлень про обстріли не було.

++12:12++

Голова комітету німецького Бундестагу в справах Європи Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) вважає вступ України до Європейського Союзу в найближчі два роки нереалістичним. Він схиляється до терміну в п'ять-шість років. "Важко собі уявити вступ країни, де йде війна", - заявив політик від партії "зелених" в ефірі телеканалу ARD. Крім того, за його словами, Київ спершу повинен буде виконати певні вимоги для вступу до ЄС, наприклад, які стосуються боротьби з корупцією або верховенства права.

Однак процес прийняття України, на думку Гофрайтера, не має надто затягнутися, бо це може демотивувати людей. Водночас, за його словами, докласти зусиль має не лише Україна - в ЄС також необхідні реформи для прийому нових країн.

++11:46++

40 країн виступлять проти росіян на Олімпіаді - Польща

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук очікує, що кілька десятків країн виступлять проти включення російських спортсменів до складу учасників Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. "Я думаю, що наступного тижня дуже рішуча позиція з боку представників цих 40 країн побачить світ", - сказав він державному телебаченню.

Фото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет опублікував пояснення критикам його бажання допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під "нейтральним прапором". У ньому комітет також прокоментував запрошення президентом України Володимиром Зеленським глави МОК Томаса Баха відвідати Бахмут на Донеччині, щоби переконатись, що "нейтральності не існує". "Наразі немає жодних планів щодо ще одного візиту в Україну", - відповіли там, зазначивши, що Бах відвідав Київ у липні минулого року і з того часу розмовляв із Зеленським телефоном.

++11:30++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва, де сьогодні пройде саміт Україна - Європейський Союз.

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++11:07++

Завершилась пошуково-рятувальна операція на руїнах житлового будинку в Краматорську, який 1 лютого російські солдати знищили ракетним ударом. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Таким чином, кількість жертв зросла до чотирьох загиблих і 18 поранених. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++10:58++

ФРН хоче передати для ЗСУ ще й танки Leopard 1 - ЗМІ

Уряд Німеччини вирішив передати Україні бойові танки Leopard 1 із промислових запасів, повідомляє Süddeutsche Zeitung (SZ). Поставка може відбутися, як тільки їх відремонтують. За даними джерел газети, німецькі компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft можуть уже найближчим часом підготувати для відправки в Україну десятки "Леопардів", однак досі не вирішені проблеми з закупівлею боєприпасів.

Водночас німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на джерело в урядових колах зазначає, що офіційно передача цих танків Києву поки не схвалена.

Leopard 1 Фото: Constanze Emde/dpa/picture alliance

За інформацією SZ, німецький уряд також веде переговори з Катаром про викуп 15 зенітних самохідних установок Gepard, які Доха придбала для охорони стадіонів Чемпіонату світу з футболу, щоби передати їх Україні. "Гепарди" дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це, безумовно, допомогло б українцям", - сказав виданню міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

++10:40++

По всій Україні - повітряна тривога

На всій території України оголошена повітряна тривога.

За інформацією моніторингової групи "Беларускі гаюн", з території Білорусі злетів російський винищувач МіГ.

++10:22++

В Україні повідомили про підозру засновнику ПВК "Вагнер" Пригожину

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора України засновнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгену Пригожину повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни.

"За даними слідства, він був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму. Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів", - написав у Facebook генеральний прокурор Андрій Костін.

Він також повідомив, що українські прокурори вже провели допити двох "вагнерівців", які перебувають в Європейському Союзі, а також планують надіслати запит до Норвегії на проведення слідчих дій щодо ще одного учасника ПВК.

++10:00++

Російські втрати на війні проти України наближаються до 200 тисяч - NYT

Кількість вбитих і поранених російських солдатів на війні в Україні наближається до 200 тисяч, пише The New York Times із посиланням на високопоставлених американських посадовців. Такі втрати РФ лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані, порівнює видання.

Цифри базуються на офіційних даних обох сторін війни, супутникових знімках, перехопленнях переговорів, повідомленнях соціальних мереж і місцевих ЗМІ. Встановити точні цифри надзвичайно складно, і оцінки різняться навіть в уряді США, зауважує видання.

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 3 лютого оцінює втрати російських військ у майже 130 тисяч. Росія востаннє коментувала свої втрати у вересні 2022 року, заявивши, що на війні загинули нібито менше шести тисяч солдатів.

++09:39++

Вночі російські солдати обстріляли місто Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 42 і 49 років, а їхній 70-річний батько отримав поранення та був госпіталізований.

Вчора внаслідок російських обстрілів у Вовчанську постраждала 51-річна жінка. Вона отримала необхідну медичну допомогу на місці. Про це повідомляє у ранковому зведенні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:15++

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс вважає, що наступні шість місяців будуть "критичними" для України в її боротьбі проти російського вторгнення, передає агентство Reuters.

++08:55++

Соціологія: німці більше переживають про долю українців, ніж свою

Жителів Німеччини більше турбує доля українців, ніж можливе погіршення власного економічного становища. Так, тривогу за життя українців в умовах війни відчувають 82 відсотки опитаних. А ось погіршення економічної ситуації у ФРН внаслідок війни, а отже, і своєї власної, побоюються 68 відсотків.

Про це свідчить опитування соціологічного інституту Infratest dimap, проведене на замовлення першого каналу телебачення ФРН (ARD). Воно майже цілком присвячене війні Росії проти України. Що думають німці про дипломатичні зусилля свого уряду, постачання танків Києву, перспективи вступу України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО)?

Читайте детальніше: Опитування: німців більше турбує доля українців, ніж своя

++08:33++

Внаслідок обстрілів російськими солдатами Донеччини 2 лютого загинули цивільні у Краматорську та Бахмуті, ще вісім людей дістали поранення в області, повідомив у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:19++

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" в парламенті та радах усіх рівнів, яка набрала понад 25 тисяч голосів.

Зеленський перелічив законні підстави для позбавлення мандатів і попросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука "опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення".

Читайте також: Рада позбавила мандатів Медведчука та ще чотирьох нардепів

++08:00++

Через війну в Україні: Швейцарія може змінити формат нейтралітету

Війна Росії проти України може спонукати Швейцарію змінити формат її нейтралітету: до парламенту країни внесли законопроєкт, який дозволив би Німеччині, Іспанії та Данії надати Україні боєприпаси швейцарського виробництва. Також документом пропонується дозволити владі продати Польщі, Словаччині та Чехії свої танки Leopard замість тих, які вони планують передати Києву. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як війна в Україні змінила країни Балтії - "Європа у фокусі" (17.01.2023) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Депутатка від Вільної демократичної партії Майя Рінікер, яка внесла цей проєкт, пояснила: "Ми не можемо відмовитися від нейтралітету Швейцарії, але нам треба обговорити, які в нас є можливості для підтримки країн, що захищають ті самі демократичні цінності".

Ще рік тому, до повномасштабного нападу Росії на Україну, подібні дискусії у Швейцарії були неможливими, наголошує видання. Швейцарія не постачала зброю жодній з воюючих сторін ні в Першу, ні в Другу світову війну.

++07:44++

Російська армія не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Як стверджує у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), солдати РФ наступають, зазначаючи великих втрат.

ЗСУ 2 лютого відбили російські атаки в районах 10 населених пунктів: Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка - Донецької.

За минулу добу армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, два з яких - по цивільній інфраструктурі Краматорська на Донеччині, та п'яти авіаційних ударів, а також здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини і Миколаївщини, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних.

У свою чергу українська авіація вчора завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів. Також військові знищили російський безпілотник типу "Мерлін". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, три райони зосередження сил і склад боєприпасів РФ.

++07:24++

Зеленський: Стратегічно РФ уже програла, тактично - ще має ресурс

Росія перебуває в специфічній стадії: стратегічно її програш уже зрозумілий, але тактично вона ще має ресурс для спроб наступальних дій, заявив у традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють", - зазначив він. Україна, за його словами, має продовжувати посилювати власну армію та збільшувати глобальний тиск на РФ. "Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати", - сказав Зеленський.

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