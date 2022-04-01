ЗСУ відновили контроль над 29 містами та селами на північ від Києва – Генштаб

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниці, 1 квітня. DW стежить за подіями п'ятниці (час київський).

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Україна закликає міжнародних партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти Росії, а також виробити механізми запобігання уникнення вже запроваджених санкцій, заявив у п'ятницю український прем'єр Денис Шмигаль, який у цей день провів зустріч з головою Європарламенту Робертою Мецолою. За словами українського прем'єра, необхідно, зокрема, обмежити імпорт нафти і газу з РФ, значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість російських банків, відключених від міжнародних фінансових систем, зокрема SWIFT, а також закрити порти для російських суден.

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Щонайменше триста сирійських найманців прибули до Росії, наразі вони проходять підготовку перед відправкою до України, стверджує у п'ятницю, 1 квітня, газета The New York Times з посиланням на неназвані джерела. Як уточнює видання, йдеться про солдатів із підрозділу сирійської армії, який співпрацював із російськими військовослужбовцями під час війни в Сирії. У списках, складених вербувальниками в Сирії для відправки в Україну, вже тисячі імен. Перед відправкою кандидатів перевіряють сирійські та російські спецслужби, пише NYT.

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Усе технічне обладнання, системи контролю та моніторингу радіаційних показників Чорнобильської атомної станції (ЧАЕС) працюють у штатному режимі, йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу "Енергоатому" у п'ятницю. Зараз на території ЧАЕС немає жодного окупанта, всі вони залишили станцію та її територію 31 березня до 20:00, забравши із собою нацгвардійців, яких тримали у полоні з моменту захоплення ЧАЕС, йдеться у повідомленні. Генеральний директор ЧАЕС Валерій Сейда повідомив, що ЧАЕС, зокрема, об'єкт "Укриття" і сховища відпрацьованого палива, працює у штатному режимі.

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Українські правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти мешканця окупованого Бердянська, який добровільно погодився на виконання обов'язків мера міста. Як повідомили 1 квітня в Офісі генпрокурора України, йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. "За даними слідства, чоловік після окупації міста Бердянськ добровільно погодився на пропозицію військової адміністрації РФ, взяв на себе функції виконувача обов'язків мера окупованого міста та забезпечив їх "належне виконання", - йдеться у повідомленні. 26 березня чоловік, який представився Олександром Сауленком, у відеозверненні повідомив про своє призначення "в.о. мера Бердянська".

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Понад 4,1 мільйона людей покинули Україну через війну, повідомили у п'ятницю в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців. Так, протягом останньої доби ще майже 44 тисячі українців виїхало до сусідніх країн у пошуках притулку.

Близько 90 відсотків українських біженців - це жінки та діти. "Змушені рятуватися втечею для порятунку їхніх життів. Змушені залишити свої домівки. Змушені бути роз'єднаним зі своїми сім'ями. Цю трагедію має бути зупинено", - зауважили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців.

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Для відновлення інфраструктури зруйнованого російськими військами Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів, повідомили у п'ятницю у міськраді. "Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, слова якого наводить Telegram-канал міськради Маріуполя.

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Індія продовжуватиме закуповувати нафту в Росії, повідомила у п'ятницю індійська міністерка фінансів Нірмала Сітхараман. Раніше у цей день агентство Bloomberg повідомило, що РФ запропонувала Індії знижку у 35 доларів за барель на власну нафту марки Urals.

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Військові РФ на Донецькому напрямку продовжують обстріли та штурмові дії на окремих ділянках, а також завдавати авіаційних ударів по населених пунктах, повідомляється на офіційній сторінці генштабу ЗСУ у Facebook. Основні зусилля окупанти зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Окрім, того на Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій, додали у генштабі. "На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, на захоплених рубежах переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

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Європейська комісія представила схему обміну біженцями з України готівкової гривні на євро чи іншу місцеву валюту держав Європейського Союзу, де вони перебувають. Очікується, що цей проєкт рекомендацій розглянуть міністри фінансів країн ЄС на своєму засіданні 5 квітня.

Єврокомісія запропонувала встановити максимальну межу на рівні до 10 тисяч гривень на кожного біженця. Обмін повинен бути без комісії за курсом, який встановлює Національний банк України. Для обміну потрібно буде надати підтвердження, що людина користується тимчасовим захистом у ЄС.

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Підрозділи ЗСУ відновили контроль над 29-ма населеними пунктами у Київській та Чернігівській областях, повідомляється на офіційній сторінці генштабу ЗСУ у Facebook. На Поліському напрямку відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна. На Сіверському напрямку взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.