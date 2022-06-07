ЗСУ відбили частину Сєвєродонецька - британська розвідка

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами вівторка, 7 червня (час київський).

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Україна відмовила генеральному директору Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Маріано Гроссі у візиті на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС до моменту її звільнення, повідомила у вівторок НАЕК "Енергоатом". "Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому в такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", - йдеться в повідомленні компанії.

++11.00++

Кількість внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у Києві, за місяць збільшилась на 19 тисяч і нині становить 66 тисяч осіб, йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації. "На сьогодні у столиці зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили будинки через повномасштабне російське вторгнення. Серед них понад 9600 дітей", - йдеться у повідомленні з посиланням на слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Найбільше переселенців із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, із Маріуполя переселилося близько 15 тисяч людей.

++10.47++

Верховний суд Фіджі постановив, що Сполучені Штати мають право вивезти з країни суперяхту Amadea, що, за даними Вашингтона, належить російському олігарху Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями США. Для Фіджі недоцільно витрачати гроші на утримання судна на тлі судових спорів щодо його арешту, вирішив суд. Апеляційний суд Фіджі раніше підтвердив право США конфіскувати суперяхту Amadea, вартістю 325 мільйонів доларів.

Суперяхта Amadea

++10.30++

В Херсонській області буде проведено референдум щодо приєднання до Росії, заявив у вівторок так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов. "Це, швидше за все, буде референдум, який буде проводитись на території Херсонської області для самовизначення. І наступним етапом будуть вибори", - сказав Стремоусов журналістам у Криму, відповідаючи на запитання про юридичне вирішення питання, інформує "Інтерфакс". Херсонська області наразі перебуває під тимчасовою окупацією російської армії.

++09.57++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання профільним міністерствам розробити проєкт грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу. "На доручення президента України уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу", - написав Шмигаль у Telegram у вівторок. За його словами, завдяки грантовій підтримці малих та середніх підприємців і виробників уряд розраховує "розігріти" економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

++09.30++

Протягом вихідних українські війська відбили частину Сєвєродонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупацію східних районів, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії у щоденному звіті. "Більш широкий план Росії, ймовірно, продовжує полягати в тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька як з півночі, так і з півдня", - додають у спецслужбі. Росія застопорилась в районі Попасної протягом останнього тижня, попри досягнутий прогрес на цьому напрямку протягом травня. Повідомлення про потужні обстріли поблизу Ізюма свідчать про те, що Росія готується до нових зусиль на північному напрямку. У відомстві наголошують, що Росії обов'язково необхідно досягти прогресу на цих напрямках, щоб просунутись до своєї мети - контролювати всю Донецьку область.

Офіс генпрокурора: кількість загиблих дітей зросла

++08.42++

Від початку війни в Україні постраждали більше 730 дітей: 263 загинули, 467 було поранено. Найбільше постраждалих - у Донецькій, Київській та Харківській областях, повідомляє вранці у вівторок Офіс генерального прокурора України. Добою раніше повідомлялося про загибель 262 дітей. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, вказують в ОГПУ.

++08.33++

Криворізький район на Дніпропетровщині вночі знову обстріляла армія РФ, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. "Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. У селі пошкоджені будинки", - повідомив він.

++08.15++

У Брюсселі 15 червня відбудеться третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" на чолі із головою Пентагону США Ллойдом Остіном, повідомляє сайт Пентагону. Як зазначається, Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні.

++08.07++

Російські окупанти протягом понеділка вбили чотирьох мирних жителів Донбасу, ще семеро поранені, повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко. "За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 у Нью-Йорку, 1 у Тимчасовому Яру та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі. Також він повідомив про загибель однієї людини в Лимані та двох поранених у Лиманській громаді. Крім того, у Костянтинівці зареєстровано чотири цивільні особи, які отримали поранення в Луганській області. Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++07.54++

Японія додала до списку санкцій два російські банки - "Россельхозбанк" і "Кредитный банк", а також білоруський "Белинвестбанк", повідомляє МЗС країни. Зазначається, що активи цих банків буде заморожено. Крім того, повідомляється, що під заборону на експорт потраплять товари, які сприятимуть "зміцненню промислової бази Російської Федерації".

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++07.41++

Російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у вівторок. "Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, окупанти завдали авіаударів із літаків та вертольотів, а на Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

На Слов'янському напрямку армія РФ зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ, намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Окрім того, повідомляється, що українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях російських сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Окупанти втратили понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки, додали у ГШ ЗСУ.

++07.30++

160 тіл загиблих військових, які Росія передала Україні 2 червня в рамках обміну, вивезли з маріупольського заводу "Азовсталь". Про це агенції Associated Press заявила представниця полку "Азов" Ганна Головко. Скільки тіл залишаються на території заводу, невідомо, зазначає агентство.

++07.20++

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що питання щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вирішиться для його країни вже найближчими тижнями. "Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, а й про весь європейський проєкт - про те, чи є у нього майбутнє як дійсно сильного об'єднання", - сказав Зеленський у своєму щоденному відеозверненні. Як повідомив український президент, питання щодо статусу кандидата в ЄС для України він обговорив із польським колегою Анджеєм Дудою.

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