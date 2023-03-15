ЗСУ відбили понад 90 атак окупантів за добу - штаб (онлайн)

Протягом доби росіяни намагалися вести наступ на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, повідомили в Генштабі. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 15 березня.

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Перехоплення двома російськими винищувачами Су-27 американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем не спровокує прямого конфлікту між РФ і США, вважають аналітики Інституту вивчення війни ISW. "Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США. Російські війська десятиліттями подавали силові сигнали американським і союзницьким літакам і військово-морським кораблям у багатьох зонах, не провокуючи при цьому конфлікту", - йдеться в актуальному щоденному огляді ISW.

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Упродовж минулої доби російські окупаційні сили вчинили 78 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого було поранено 4 людини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки, на територію підприємства", - написав посадовець у Telegram-каналі. Очільник ОВА додав, що внаслідок російських обстрілів області 4 людини дістали поранень.

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За минулу добу російські окупанти з різних видів озброєння обстріляли три громади Сумської області, а загалом зафіксовано шість обстрілів, повідомили в ОВА регіону. "Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 3 громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів із різних видів зброї - 51 "приліт"/постріл", - ідеться в повідомленні в Telegram-каналі відомства.



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Міноборони РФ має намір набрати ще 400 тисяч контрактників, про що повідомила російська служба мовника "Радіо Свобода". За даними видання, 1 квітня в Росії планують розпочати новий набір контрактників до армії. З цією метою міноборони РФ вже розіслало відповідні документи по регіонах.

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Упродовж минулої доби Сили оборони відбили понад 90 атак окупаційних військ РФ на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Основною метою противника минулої доби, як і раніше, залишалися спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. З цією метою він зосередив зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним та злагодженим діям, наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках", - йдеться в ранковому зведенні на Facebook-сторінці штабу.

Також зазначається, що за минулу добу російські окупанти завдали 40 авіаційних, 12 ракетних ударів і здійснили понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Тривають спроби окупантів захопити Бахмут.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари по інших важливих об'єктах агресорів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження особового складу окупаційних сил, 3 пункти управління підрозділами армії РФ і розгорнуту позицію ППО, зазначається в зведенні.



