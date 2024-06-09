Генштаб: Відбито дві атаки біля Вовчанська без втрат позицій

За минулу добу, за даними Генштабу ЗСУ, сталося 96 бойових зіткнень, сьогодні - вже 39.

Збройні сили України відбили дві атаки російських окупантів на Харківському напрямку - в районах Вовчанська та Липців. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у неділю, 9 червня. Там зазначили, що втрат позицій внаслідок боїв не допущено.

На Куп'янському напрямку тривають шість штурмів у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована, запевнили у Генштабі.

На Лиманському напрямку Росія атакує в трьох місцях в Серебрянському лісі. Одне бойовое зіткнення в районі Тернів відбито. На Сіверському напрямку точиться бій в районі Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби зафіксовано чотири бойових зіткнення в районах Іванівського та Кліщіївки. Три атаки ще тривають, одну вже відбито Збройними силами України.

На Покровському напрямку тривають шість боїв

На Покровському напрямку росіяни здійснили 14 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. Шість боїв ще тривають, ситуація напружена, констатували в Генштабі.

На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки була безуспішна, передає Генштаб. Тривають дві атаки в районі Красногорівки, але ситуація під контролем Сил оборони, запевнили там.

На Оріхівському напрямку, за твердженням Генштабу, Росія зазнала невдачі під час штурму позицій України в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку відбито атаку РФ в районі Кринок.

Загалом протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень, 9 червня станом на 11.00 - вже 39.

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