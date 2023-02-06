ЗСУ відбили більше 10 атак окупантів на Донеччині - генштаб

Війна Росії проти України - новини понеділка, 6 лютого (оновлюється).

++10.25++

Через запровадження стелі цін на російську нафту нафтогазові доходи Росії в січні скоротилися на третину, заявив голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. За оцінкою МЕА, Росія в січні заробила на продажу нафти і газу на 8 мільярдів євро менше, ніж за аналогічний період минулого року. Падіння доходів таким чином становило 30 відсотків, підраховували в агентстві. За словами Бірола, запроваджена стеля цін на нафту з Росії досягла цілей "як щодо стабілізації нафтових ринків, так і щодо скорочення доходів Москви від експорту".

++09.59++

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо пролонгування терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні законопроєкти №8419 та №8420 зареєстровані у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту. Згідно із законопроєктом №8419, термін дії воєнного стану в Україні президент пропонує продовжити на 90 діб з 05:30 19 лютого 2023 року.

++09.45++

Голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) підтримав ідею Бразилії виступити посередником для дипломатичного врегулювання війни в Україні. "Я думаю, потрібно брати до уваги всі ініціативи, які можуть закінчити цю війну якомога раніше, оскільки, на мою думку, на полі бою війна буде ставати тільки більш кривавою", - сказав Мютценіх в інтерв'ю телеканалу ARD. За його словами, чим довше триватиме конфлікт, тим важчими можуть виявитися майбутні переговори. "Ось чому заява Бразилії важлива, але тепер до неї мають приєднатися інші уряди", - додав він.

++09.14++

Москва і Вашингтон не обговорюють війну РФ проти України за лінією спецслужб, заявив у понеділок заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. "Мені про такі контакти нічого невідомо", - сказав він, цитує "Інтерфакс". Повідомлення про нібито візит до Росії глави ЦРУ Вільяма Бернса, що з'явилися минулого тижня, Рябков назвав "вкиданнями", які "викликають хвилю спекуляцій".

++09.00++

Співголова Лівої партії ФРН Клаус Ширдеван (Klaus Schirdewahn) в інтерв'ю Der Spiegel заявив, що необхідно відмовитися від "вузького військового бачення" і "знайти дипломатичне рішення" війни РФ проти України. "Федеральний уряд міг би зіграти тут важливу роль, наприклад, разом із Бразилією та Китаєм, але він цього не робить", - зазначив Ширдеван, звинувативши "деяких членів уряду" в тому, що вони перетворилися на "лобістів зброї".

Загибель цивільного у Бахмуті внаслідок обстрілів

++08.27++

Минулої доби внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині загинула людина, ще одна отримала поранення, повідомив вранці у понеділок голова ОВА Павло Кириленко. "За 5 лютого росіяни вбили 1 мешканця Донбасу – у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - написав Кириленко у Telegram.

++08.15++

Відправлення військ державами Євросоюзу в Україну "точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Водночас він підтвердив, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у вишколі українських військових, зокрема екіпажів західних танків. "Їхня підготовка вже почалася в рамках військової місії Євросоюзу в тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню автомобіля, це вимагає декількох тижнів дуже спеціалізованої підготовки", - пояснив глава європейської дипломатії.

У Бахмуті з нетерпінням очікують західних танків To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Польща зведе паркан на кордоні з РФ

++07.52++

Польща в березні почне будівництво електронного паркану на кордоні з Калінінградською областю РФ, повідомили в польській прикордонній службі в неділю. Контракт із компанією TELBUD на суму понад 373 мільйони злотих (79 мільйонів євро) було підписано на початку грудня минулого року. За словами речниці відомства Анни Михальської, підрядник перебуває в процесі підготовки проєкту, який потім буде подано для затвердження в прикордонну службу. Протяжність огорожі становитиме 199 кілометрів.

++07.35++

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у понеділок.

Як зауважують у генштабі, під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнер".

За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

В той же час росіяни завдали 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та удар по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

++07.20++

Заступниця лідера парламентської фракції "Зелених" у Бандестазі Аґнєшка Бруґґер (Agnieszka Brugger) закликала європейських партнерів Німеччини до швидких дій у питанні постачання бойових танків Україні. "Зважаючи на загрозу великого російського наступу, ми не можемо втрачати часу, щоб великими європейськими зусиллями надати Україні всі танкові системи, які ми можемо виділити", - сказала вона в інтерв'ю Tagesspiegel, що було опубліковано у понеділок. За її словами, це було б в інтересах Європи. "Особливо держави, які голосно вимагали і оголошували виділення допомоги протягом останніх тижнів, тепер повинні виконати свої зобов'язання в прямому сенсі цього слова", - зазначила політикиня. Путіна можна зупинити не "змістовними словами", а "конкретною підтримкою" України, переконана Бруґґер.

Міністр оборони ФРН заліз на танк для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Читайте також найважливіші події війни Росії проти України у неділю, 6 лютого.