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Фото: Violeta Santos Moura/REUTERS
КонфліктиУкраїна

ЗСУ відбили 83 атаки армії РФ за добу - Генштаб (онлайн)

Тетяна Кирилюк
6 год. тому

Протягом минулої доби Збройні сили України (ЗСУ) відбили 83 атаки російської армії, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини  неділі, 19 березня.

 

++13:10++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву міністра юстиції ФРН Марко Бушманна (Marco Buschmann) щодо ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Володимира Путіна. 

"Дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного Путіна В.В." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований", - написав Подоляк у Twitter і додав, що міжнародний ордер слід виконувати.

Натомість у Росії голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, своєю чергою, доручив дати правову оцінку висловлюванням німецького міністра, повідомило відомство, назвавши незаконною вимогу суду в Гаазі.

Водночас посол Росії у ФРН Сергій Нечаєв повідомив, що заяви офіційних осіб Німеччини щодо підтримки рішення МКС "викликають неабияке занепокоєння".

++12:27++

"Керівника" окупаційної "адміністрації" Бердянська Олександра Сауленка засуджено до 15 років в'язниці з конфіскацією майна, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. "Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку - 15 років в'язниці з конфіскацією всього майна", - написав Федоров у Telegram. 

++11:29++

Армія РФ, вочевидь, навряд чи зможе у найближчому майбутньому захопити в Україні значні території, які раніше планувала, з чим і пов'язане проголошення Мелітополя "столицею" підконтрольної РФ частини Запорізької області, вважають у розвідці Великобританії. 

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", - йдеться у щоденному розвідувальному огляді, поширеним у Twitter міноборони Великобританії.

3 березня "влада" підконтрольної Росії частини Запорізької області опублікувала "указ", яким оголосила окупований Мелітополь обласним центром. Призначений РФ "голова області" Євген Балицький заявив, що це тимчасовий захід, "поки місто Запоріжжя не буде підконтрольне Росії".

 

++10:30++

Російські війська обстріляли вранці в неділю дві громади Сумської області, є пошкодження, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації. Зокрема, у Середино-Будській громаді вранці був мінометний обстріл - "10 прильотів по місту Середина-Буда". Унаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Також окупанти обстріляли Новослобідську громаду. Зафіксовано "7 прильотів із мінометів" і "41 приліт зі ствольної артилерії", йдеться у повідомленні. 

++09:15++

За минулу добу російські війська обстріляли щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, серед яких Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована в досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами було пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі", - написав Синєгубов у Telegram.

Міністр: Якщо Путін прибуде на територію ФРН, то його арештують 

++08:29++

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, що Берлін виконає рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна, якщо російський президент прибуде на територію ФРН. За словами міністра, у такому разі Німеччина буде зобов'язана затримати Путіна і передати його Міжнародному кримінальному суду. 

 

++07:45++

Пресслужба Кремля повідомила, що російський президент Володимир Путін здійснив робочу поїздку до Маріуполя. Як зазначається у повідомленні, він прибув до міста гелікоптером. 

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут

++07:30++

Протягом минулої доби Збройні сили України (ЗСУ) відбили 83 атаки російської армії, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Наступальні дії російські війська надалі зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

У повідомленні також зазначається, що 18 березня сили РФ завдали 11 ракетних ударів по території України, чотири з яких - по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню з боку армії РФ. Українська авіація, своєю чергою, завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів, зазначається у повідомленні. Крім того, за цими даними, було збито БпЛА "Шахед-136", а українські ракетники й артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

++07:25++

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні. "Більше канадської військової допомоги вже на шляху в Україну. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявила Ананд. Вона також опублікувала у своєму Twitter відео, на якому видно завантаження броньованих ремонтно-евакуаційних машин на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

++07:15++

Щонайменше двоє людей загинули та ще 10 дістали поранень внаслідок обстрілу військами РФ Краматорська на Донеччині 18 березня. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці у неділю. На оприлюдненому відео показані наслідки влучання снарядів у приватний сектор міста. 

 

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