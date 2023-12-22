ЗСУ вдень знищили три російських бомбардувальники Су-34

У відповідь на нічну атаку РФ дронами, на одному з яких окупанти залишили "послання", Повітряні сили знищили три російських винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив командувач Микола Олещук.

Повітряні сили Збройних сил України знищили в п'ятницю, 22 грудня, три російських винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку, повідомив командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сьогодні, опівдні, на південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!" - написав Олещук у Telegram.

За його словами, це стало відповіддю на "послання" російських окупантів, яке ті залишили на одному з запущених у ніч на 22 грудня ударних дронів типу Shahed.

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Росія запустила вночі по Україні 28 "шахедів"

Російські війська вночі атакували Україну 28 безпілотниками . Протиповітряна оборона знищила 24 з них у семи областях.

Влучання дрона зафіксували на Миколаївщині - по інфраструктурному об'єкту. Ще однією з цілей була припортова інфраструктура Одещини, де всі "шахеди" збили, але уламки пошкодили зерносховище.

У Києві зафіксували влучання в багатоповерхівку в Солом'янському районі. Уламки дрона також пошкодили двоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі. Постраждали двоє людей: одного чоловіка госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

На Київщині в одному внаслідок падіння уламків пошкоджені три приватні будинки.

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