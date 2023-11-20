ЗСУ утримують Авдіївку й контратакують - ISW

ЗСУ вдалося просунутися біля залізниці на північному заході від Авдіївки й успішно контратакувати біля Авдіївського коксохіму. Крім того, в українських Сил оборони є успіхи в Запорізькій області й на півдні.

Українським Силам оборони вдається не лише утримувати Авдіївку, а й зберігати ініціативу на Запорізькому та Херсонському напрямках. Такий висновок містить щоденний аналітичний огляд американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюднений в ніч на понеділок, 20 листопада.

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Як зазначають аналітики, 19 листопада з'єднанням Сил оборони вдалося успішно контратакувати в районі Авдіївки. Зокрема, українські військові просунулися біля залізниці на південний схід від населеного пункту Степове, розташованому на відстані трьох кілометрів на північний захід від Авдіївки, а також контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу. На доказ своїх аналітичних висновків в ISW наводять відповідні геолоковані кадри від 19 листопада.

Успіхи ЗСУ поблизу Роботиного й на лівобережжі Херсонщини

Крім того, тривають наступальні операції Збройних сил України (ЗСУ) на заході Запорізької області, де 19 листопада українські сили теж домоглися незначних успіхів. Зокрема, як вказують автори огляду ISW, ЗСУ просунулися в районі Новопрокопівки, що на три кілометри південніше від Роботиного, і Рівного, що на вісім 8 кілометрів західніше від Роботиного, а також атакували поблизу села Вербове, що на 10 кілометрів на схід від Роботиного і Копані (5 кілометрів на північний захід від Роботиного).

Так само 19 листопада ЗСУ провадили наступальні дії на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема, українські війська атакували райони Пойма, що на 12 кілометрів східніше від міста Херсон і на 4 кілометри від річки Дніпро, а також Піщановки (13 км на схід від міста Херсон і 3 км від річки Дніпро), кажуть аналітики. Водночас у ISW констатували, що російські війська змогли контратакувати в Кринках, що розташовані на відстані 30 кілометрів на північний схід від міста Херсон і 2 кілометрів від річки Дніпро.

Успішне застосування українських БпЛА

Крім того, аналітики ISW визнали успішне застосування ЗСУ модифікованих безпілотників "Баба-Яга" для ударів по бойовій техніці російських військ, зокрема для ураження російських важких вогнеметних систем на лівобережжі Херсонщини, що свідчить про слабкість російської ППО в цьому районі.

Загалом на сході та півдні України тривають боєзіткнення між українськими та російськими силами, хоча дощова погода, ймовірно, і надалі сповільнюватиме інтенсивність бойових дій, допоки не запанують зимові умови, йдеться в огляді ISW.