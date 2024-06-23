ЗСУ уразили пункт управління армії у Бєлгородській області

У генштабі ЗСУ повідомляють про успішний удар по пункту управління російської армії на території Бєлгородській області.

Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку російських військ, повідомляють у генштабі ЗСУ.

Пункт управління розміщувався у населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області Росії. У генштабі зазначають, що за їх даними, ціль успішно уражена, на місці влучання зафіксовано вибухи. Чим саме завдано удар. не уточнюється.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що на тлі посилення російських ударів по Харківській області США дозволили Україні завдавати ударів по цілях у Росії, однак лише у прикордонних територіях для захисту Харкова. Цей дозвіл не поширюється на американські далекобійні ракети ATACMS. Подібні дозволи Україна отримала від Німеччини і Бельгії.